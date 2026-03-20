'ধুরন্ধর' রণবীরকে আটকায় কার সাধ্যি ! একদিনে 100 কোটির ক্লাবে সিক্যুয়েল, ভাঙল একাধিক রেকর্ড

প্রথম দিনেই 'ধুরন্ধর 2' 100 কোটির ক্লাবে ঢুকে গিয়েছে ৷ যা বলিউড সিনেমার ইতিহাসে রেকর্ড করেছে ৷ দক্ষিণের 'সালার'-'কল্কি 2898 এডি'-কেও ফেলেছে পিছনে ৷

একদিনে 100 কোটির ক্লাবে ধুরন্ধর 2 (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 12:37 PM IST

হায়দরাবাদ, 20 মার্চ: জল্পনা ছিলই, আর তা সত্যিও হল ৷ বক্সঅফিসে সুনামি এনেছে রণবীর সিং অভিনীত এবং আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ' ৷ বক্স অফিসে এক দুর্দান্ত সিনেমার ওপেনিং, পিছনে ফেলেছে একাধিক বড় বড় তারকাদের বড় বড় সিনেমা ৷ অ্যাকশন স্পাই থ্রিলারে ভরপুর এই সিনেমা মুক্তি পেয়েছে 19 মার্চ ৷ মুক্তির প্রথম দিনের পারফরম্যান্স দিয়েই ইতিমধ্যেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে 'ধুরন্ধর 2'।

'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল এই সিনেমার গল্প এগিয়েছে পাকিস্তানের ভিতরে কর্মরত একজন ছদ্মবেশী ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্টের কাহিনিকে কেন্দ্র করে ৷ সিনেমার দীর্ঘ প্রদর্শনের সময়সীমা (3 ঘণ্টা 49 মিনিট) এবং ‘A’ রেটিং-কোনওটাই দর্শকদের বিপুল সংখ্যায় প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

'পেইড প্রিমিয়ার' থেকে আয়

সিনেমার আনুষ্ঠানিক মুক্তি 19 মার্চ হলেও, একাধিক প্রেক্ষাগৃহে 18 মার্চ সিনেমার পেইড প্রিভিউ হয় ৷ স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, মুক্তির 'শূন্যতম দিনে' (Day 0)-যার অন্তর্ভুক্ত ছিল 'পেইড প্রিভিউ' শো-গুলো- সেখানে 'ধুরন্ধর 2' (Dhurandhar 2) ভারতে আয় করে 43.00 কোটি টাকা ৷ যেকোনও ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে 'পেইড প্রিভিউ' থেকে আয়ের ক্ষেত্রে এটা অন্যতম সর্বোচ্চ সংগ্রহের রেকর্ড। অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ের জোরালো সাড়া এবং মুক্তির পূর্ববর্তী শো-গুলোর বিপুল দর্শকের উপস্থিত সিনেমাকে ঘিরে তৈরি হওয়া উন্মাদনা বা 'হাইপ' আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রথম দিনের আয়ে রেকর্ড

ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক'অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম আনুষ্ঠানিক দিনে (বৃহস্পতিবার) ধুরন্ধর 2 ভারতে 102.55 কোটি টাকা নেট আয় করেছে। সারা দেশজুড়ে 21 হাজার,728টি শো থেকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঝুলিতে এসেছে ৷ মোট আয়ের মধ্যে হিন্দি ভার্সন থেকেই উঠে এসেছে 99.10 কোটি টাকা ৷ তামিল সংস্করণ থেকে আয় হয়েছে 1.16 কোটি টাকা ৷ অন্যদিকে তেলুগু সংস্করণ থেকে আয় হয়েছে 2.12 কোটি টাকা ৷ অন্যদিকে, মালায়লাম ও কন্নড় ভার্সন থেকে আয় হয়েছে যথাক্রমে 0.09 কোটি ও 0.08 কোটি টাকা ।

'ধুরন্ধর 2'-এর মোট আয়

'পেইড প্রিভিউ' (অগ্রিম প্রদর্শনী) এবং প্রথম দিনের আয় মিলিয়ে, ভারতে ছবিটির মোট নেট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে 145.55 কোটি টাকায়। ভারতে ছবিটির মোট গ্রস সংগ্রহ প্রায় 172.63 কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যান ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে ছবিটিকে অন্যতম সেরা 'ওপেনিং পারফরম্যান্স'-এর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷

গ্লোবালি অগ্রিম বুকিং থেকে আয়

মুক্তির আগেই, 'ধুরন্ধর 2' অগ্রিম বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু রেকর্ড গড়ে ফেলেছিল। সিনেমার মুক্তির সপ্তাহান্তের জন্য ছবিটির বিশ্বব্যাপী অগ্রিম বিক্রি (pre-sales) 250 কোটি টাকার গ্রস অঙ্ক ছাড়িয়ে যায় ৷ অনেকে আবার এই অঙ্কের পরিমাণ জানায়, 260 থেকে 300 কোটি টাকারও কাছাকাছি ৷ শুধুমাত্র ভারতেই অগ্রিম বুকিংয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় 160 কোটি টাকা (গ্রস) ৷ অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এসেছে 100 কোটি টাকারও বেশি।

ধুরন্ধর 2'-এর রেকর্ড

প্রথমদিনেই এই সিনেমা বক্সঅফিসের বেশ কিছু বড় রেকর্ড ভেঙেছে:

বলিউডের কোনও সিনেমা হিসাবে সর্বোচ্চ 'ওপেনিং ডে' আয়ের রেকর্ড তৈরি করেছে ৷ শাহরুখ খানের'জওয়ান' (75 কোটি টাকা)-এর রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে এই সিনেমা ৷

প্রথম হিন্দি সিনেমা হিসেবে মুক্তির প্রথম দিনেই 100 কোটি টাকার 'নেট' আয় অতিক্রম করেছে।

ভারতে 'পেইড প্রিভিউ' থেকে আয়ের ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়েছে।

ভারতে ওপেনিং ডে-তে সর্বোচ্চ আয়ের তালিকায় শীর্ষ 5টি সিনেমার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

একই দিনে 100 কোটি টাকার আয়ের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলা দ্রুততম সিনেমাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।

বিশ্বজুড়ে কোনও ভারতীয় সিনেমা প্রথম দিনের আয়ের হিসেবে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে।

এটি 'সালার' (92 কোটি টাকা) ও 'কল্কি 2898 এডি' (93 কোটি টাকা)-এর মতো বড় বাজেটের সিনেমা এবং 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার 2' (116 কোটি টাকা)-এর মতো সিনেমার থেকেও ভালো ব্যবসা করেছে ৷

'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2: The Revenge) সিনেমা হামজা আলি মাজারির, যিনি জাসকিরাত সিং রাঙ্গি নামেও পরিচিত, তার জার্নি দেখানো হয়েছে ৷ সিনেমার কাহিনিতে অ্যাকশন, রাজনীতি এবং আবেগঘন নানা মুহূর্তে মজেছে সকলেই ৷ সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল এবং আর মাধবনের মতো একঝাঁক তারকার অভিনয়ে মুগ্ধ সকলেই ৷

