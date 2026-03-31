আয় কমলেও বক্সঅফিসে নতুন রেকর্ড গড়ার পথে 'ধুরন্ধর 2'

আয় কমলেও বক্সঅফিসে নতুন রেকর্ড গড়ার পথে 'ধুরন্ধর 2'
ছবিটি ভারতে 1000 কোটি টাকা ও গ্লোবালি 1400 কোটি টাকা উপার্জনের দিকে এগোচ্ছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 4:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 মার্চ: রণবীর সিং অভিনীত অ্যাকশন স্পাই থ্রিলার 'ধুরন্ধর 2' মুক্তির 12 দিন পূর্ণ করেছে। এই 12 দিনে, 'ধুরন্ধর 2' শুধু আয়ের রেকর্ডই গড়েনি, বরং অনেক সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে। 'ধুরন্ধর 2' ভারতীয় সিনেমার চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিতে পরিণত হয়েছে। আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিং অভিনীত ছবিটি এখন ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি হওয়ার পথে। ছবিটি ভারতে 1000 কোটি টাকা ও গ্লোবালি 1400 কোটি টাকা উপার্জনের দিকে এগোচ্ছে । ছবি মুক্তির 12 দিন পর সিনেমার ঝুলতে এল কত ?
12 দিনে 'ধুরন্ধর 2'-এর আয়
স্যাকনিল্ক (Sacnilc)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় বক্সঅফিসে ধুরন্ধর 2 দশ দিনের মাথায় 62.85 কোটি টাকা এবং একাদশ দিনে 68.10 কোটি টাকা আয় করেছে। দ্বাদশ দিনে এটি 25 কোটি টাকা আয় করে। দ্বাদশ দিনে ছবিটির আয় 62.8% কমে যায়। এর ফলে ভারতে ধুরন্ধর ২-এর মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে 872.17 কোটি টাকা। ভারতে এর মোট সংগ্রহ 1042.23 কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিদেশে ছবিটি 350 কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাপী 1392.23 কোটি টাকা আয় করেছে।
১২তম দিনের দর্শক উপস্থিতির হার
12তম দিনে, ধুরন্ধর 2 হিন্দিতে 24%, কন্নড়তে 28%, মালয়ালমে 17%, তামিলে 19% এবং তেলুগুতে 21% দর্শক উপস্থিতি রেকর্ড করেছে। আয়ের দিক থেকে ধুরন্ধর 2 আরও একটি মাইলফলক অর্জন করেছে। হিন্দি সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'ধুরন্ধর' আল্লু অর্জুনের পুষ্পা 2 (836.09.কোটি টাকা)-কে ছাড়িয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি সিনেমা হয়ে উঠেছে।
ধুরন্ধর 2-এর দিনভিত্তিক বক্স অফিস কালেকশন (স্যাকনিল্ক অনুসারে)
প্রথম দিন (বুধবার): 43 কোটি টাকা
প্রথম বৃহস্পতিবার: 102.55 কোটি টাকা
শুক্রবার: 80.72 কোটি টাকা
শনিবার: 113 কোটি টাকা
প্রথম রবিবার: 114.85 কোটি টাকা
সোমবার: 65 কোটি টাকা
মঙ্গলবার: 56.60 কোটি টাকা
বুধবার: 48.75 কোটি টাকা
দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার: 49.70 কোটি টাকা
শুক্রবার: 41.75 কোটি টাকা
শনিবার: 62.85 কোটি টাকা
দ্বিতীয় রবিবার: 69.10 কোটি টাকা
সোমবার: 25.30 কোটি টাকা
মোট নেট কালেকশন: 872.17 কোটি টাকা