'অ্যানিম্যাল'- 'পাঠান' এখন অতীত ! আদিত্য-রণবীরের 'ধুরন্ধর 2' যাবে 2 হাজার কোটির ঘরে ?
রণবীর সিং এবং আদিত্য ধর-এর স্পাই থ্রিলার সিনেমা 'অ্যানিম্যাল' ও 'বাহুবলি 2'-এর বক্সঅফিসকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 12:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 মার্চ: সোমবার বক্সঅফিসে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়লেও, 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' তার দুর্দান্ত জার্নি অব্যাহত রেখেছে। তবে, হ্যাঁ, কমেছে দৈনিক আয়ের পরিমাণ ৷ তবুও মোট সংগ্রহের অঙ্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। 'ধুরন্ধর 2' মুক্তির পঞ্চম দিনে শুধুমাত্র ভারতেই 500 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। গ্লোবালি তা 1000 কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে (Dhurandhar 2 box office collection) ।
আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিং (Ranveer Singh) অভিনীত এই সিনেমা বক্সঅফিস প্রত্যাশা, প্রচলিত নিয়মের চিরাচরিত ধারণাগুলোকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলেছে। প্রথম সোমবারের চ্যালেঞ্জের পর, মঙ্গলবারও 'ধুরন্ধর 2'-এর পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত ৷ সিনেমা বিশ্বব্যাপী 900 কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে।
'ধুরন্ধর 2'-এর বক্সঅফিস আপডেট
'ধুরন্ধর 2'-এর আয়ের সরকারি পরিসংখ্যানে 'পেইড প্রিভিউ' এবং মুক্তির প্রথম দিনের আয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' প্রথম দিনে পেইড প্রিভিউ থেকে আয় করেছে 43 কোটি টাকা ৷ মুক্তির প্রথম দিনে আয় করেছে 102.55 কোটি টাকা , দ্বিতীয় দিনে প্রায় 83 কোটি টাকা , তৃতীয় দিনে 113 কোটি টাকা এবং চতুর্থ দিনে (প্রথম রবিবার) 114.85 কোটি টাকা আয় করেছে। md?স্যাকনিল্কের-এর তথ্যমতে, ছবিটি পঞ্চম দিনে 65 কোটি টাকা এবং ষষ্ঠ দিনে 56.55 কোটি টাকা আয় করেছে ৷ এর ফলে ছবিটির মোট অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে 662.01 কোটি টাকায় ৷
রেকর্ড ভেঙেছে 'ধুরন্ধর 2'
মাত্র ছয় দিনের আয়েই 'ধুরন্ধর 2' অনেক বড় বড় সিনেমার রেকর্ড ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে ৷'ধুরন্ধর 2' ইতিমধ্যেই 'বাহুবলি 2'-এর হিন্দি ভার্সনকে (511 কোটি টাকা) ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ যা 2017 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত হিন্দি সিনেমার মধ্যে একটি রেকর্ড হিসেবে গণ্য হতো। 'ধুরন্ধর 2' সানি দেওলের 2023 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'গদর 2' (525 কোটি টাকা), শাহরুখ খানের 'পাঠান' (543 কোটি টাকা) এবং রণবীর কাপুরের 'অ্যানিমেল' (556 কোটি টাকা)-কে পেছনে ফেলে দিয়েছে।
500 কোটি টাকার গণ্ডি পেরোনো দ্রুততম সিনেমা
বক্সঅফিসে 'ধুরন্ধর 2' এমন এক কীর্তি গড়েছে, যা কেউ-ই প্রত্যাশা করেনি। ভারতে 500 কোটি টাকা আয়ের মাইলফলক স্পর্শ করা দ্রুততম সিনেমা হিসেবে এটি নিজের নাম লিখিয়েছে। এই তালিকায় 'ধুরন্ধর 2' পেছনে ফেলেছে 'বাহুবলি 2' এবং 'পুষ্পা 2'-কে। শুধু তাই নয়, 'ধুরন্ধর 2' ভেঙে দিয়েছে 'কেজিএফ 2'এর মতো সিনেমার রেকর্ড ৷
1000 কোটির ক্লাব লক্ষ্য
'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' তার প্রথম সপ্তাহেই 1 হাজার কোটি টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে। বর্তমানে, 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' এখন 'পিকে', 'ছাওয়া' এবং 'স্ত্রী 2'-এর মতো ছবিগুলোর দখলে থাকা রেকর্ডগুলোর দিকে নজর দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বিশ্বজুড়ে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর আয় 2 হাজার কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। আদিত্য ধরের পরিচালনায় 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' হল 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল, যা 5 ডিসেম্বর মুক্তি পায়। বিশ্বজুড়ে 'ধুরন্ধর' 1 হাজার 300 কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করেছে ৷