'বাহুবলী 2'-কে টক্কর দেওয়ার লক্ষ্যে 'ধুরন্ধর 2', 14 দিনে সিনেমার আয় কত ?

রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর 2' ভারতে 900 কোটি টাকার নিট আয় করে ফেলেছে ৷ বিশ্বজুড়ে সিনেমা আয় করেছে 1 হাজার 466 কোটি টাকা ৷

14 দিনে সি কত আয় করল 'ধুরন্ধর 2' ? (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 2:36 PM IST

হায়দরাবাদ, 2 এপ্রিল: বক্সঅফিসের অপ্রতিরোধ্য রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ' ৷ মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহেও প্রেক্ষাগৃহে সিনেমার জয়যাত্রা অব্যাহত ৷ 14তম দিনে আয়ের অঙ্ক কিছুটা কমলেও, অ্যাকশনে ভরপুর স্পাই থ্রিলার সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে চলছে রমরমিয়ে ৷ যে কারণে ভারতীয় বক্সঅফিসে এই সিনেমা অনায়াসেই 900 কোটি টাকার মাইলফলক পেরিয়ে গিয়েছে ৷ সিনেমার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে 'ব্লকব্লাস্টার' তকমা ৷

'স্যাকনিল্ক' (Sacnilk)-এর তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির 14তম দিনে 'ধুরন্ধর 2' ছবিটি 20.10 কোটি টাকা নিট আয় করেছে; যা 13তম দিনের 27.75 কোটি টাকার আয়ের তুলনায় 27.6 শতাংশ কম। প্রথম সপ্তাহেই ছবিটি 674.17 কোটি টাকা আয় করেছে। এরপর দ্বিতীয় সপ্তাহেও আয়ের ধারা বেশ স্থিতিশীল ছিল- যেমন- 41.75 কোটি টাকা (9 দিনে), 62.85 কোটি টাকা (10 দিনে), 68.10 কোটি টাকা (11 দিনে), 25.30 কোটি টাকা (12 দিনে), 27.75 কোটি টাকা (13 দিনে) এবং সর্বশেষ 14 দিনে 20.10 কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানগুলো দ্বিতীয় সপ্তাহের মোট আয়কে 245.85 কোটি টাকায় পৌঁছে দিয়েছে, যা সিনেমার এগিয়ে চলার ধারাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে ছবিটির মোট নিট আয় এখন দাঁড়িয়েছে 920.02 কোটি টাকায় ৷ অন্যদিকে ভারতের মোট গ্রস আয় পৌঁছেছে 1101.47 কোটি টাকায়। দেশের বাইরে, 14 দিনে ছবিটি আরও 7 কোটি টাকা আয় করেছে ৷ যার ফলে মোট আন্তর্জাতিক গ্রস আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে 365 কোটি টাকায়। সব মিলিয়ে, ছবিটির বিশ্বব্যাপী মোট গ্রস আয় পৌঁছেছে 1 হাজার 466.47 কোটি টাকায় ৷

'ধুরন্ধর 2' ইতিমধ্যেই ভারতের বক্সঅফিসে বেশ কয়েকটি বড় ব্লকবাস্টার সিনেমার আজীবন আয়ের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটি 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার 2' (859.70 কোটি টাকা), 'আরআরআর' (782.20 কোটি টাকা) এবং 'কল্কি 2898 এডি' (646 কোটি টাকা)-কে পেছনে ফেলেছে। এখন এই সিনেমা আরও বড় মাইলফলক স্পর্শ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 'বাহুবলি 2: দ্য কনক্লুশন' (1,030.42 কোটি টাকা) এবং পুষ্পা 2: দ্য রুল' (1,234.10 কোটি টাকা)। বর্তমানে আয়ের এই গতি যদি এমনই থাকে, তাহলে এই রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারবে আদিত্য ধরের সিনেমা ৷

