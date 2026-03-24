ETV Bharat / entertainment

পঞ্চমদিনেও বক্সঅফিসে কামাল, 'ধুরন্ধর 2' দেখে আদিত্যকে বিশেষ তকমা রজনীকান্তের

পঞ্চমদিনেও বক্সঅফিসে সফলতার সঙ্গে এগোচ্ছে 'ধুরন্ধর 2' ৷ সিনেমা দেখে পরিচালকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দক্ষিণী তারকা রজনীকান্ত ৷

'ধুরন্ধর 2' দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ রজনীকান্ত (Special Arrangement/Ani)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 24 মার্চ: 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2: The Revenge) নিয়ে দর্শকদের উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কমেনি ৷ স্পাই অ্যাকশন থ্রিলারটি 'ডে জিরো' (Day 0) থেকেই বিপুল আয়ের মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু করেছে ৷ সোমবার (23 মার্চ) সপ্তাহ শুরুর দিনে আয়ের পরিমাণে পতন হলেও, পঞ্চম দিনে বক্সঅফিস ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিং অভিনীত এই সিনেমা ৷

সিনেমাটি 'ডে জিরো'-তে শক্তিশালী 'পেইড প্রিভিউ'-এর মাধ্যমে পথচলা শুরু করে ৷ যা পরবর্তীতে ঐতিহাসিক উদ্বোধনের ভিত্তি স্থাপন করে। প্রথম দিন থেকে চতুর্থ দিন পর্যন্ত, ছবিটির আয়ের পরিমাণ অসাধারণ গতিতে বাড়তে থাকে। চতুর্থ দিন শেষে, ধুরন্ধর 2 শুধুমাত্র ভারতেই 114.85 কোটি টাকা (নেট) আয় করে ফেলেছে ৷ এর ফলে ভারতে ছবিটির চার দিনের মোট নেট আয় বেড়ে দাঁড়ায় 454.12 কোটি টাকায়।

তবে, পঞ্চম দিনে এসে ছবিটির আয় অনেকটাই কমে যায় ৷ পঞ্চম দিনে এই সিনেমা ঘরে তুলেছে 65 কোটি টাকা ৷ যা চতুর্থ দিনের আয়ের তুলনায় 43.4 শতাংশ কম। আয়ের এই পতন আপাতদৃষ্টিতে বেশ তীব্র মনে হলেও, সপ্তাহের কাজের দিনগুলোর (weekday) হিসেবে, বিশেষ করে টানা ছুটির এমন এক বিশাল সপ্তাহান্তের (extended weekend) ঠিক পরেই এমন হওয়াটা প্রত্যাশিতই ছিল। এর ফলে, ভারতে ছবিটির মোট নেট আয় এখন দাঁড়িয়েছে 519.12 কোটি টাকায়, অন্যদিকে ভারতের মোট গ্রস আয় পৌঁছেছে 619.76 কোটি টাকায়। গ্লোবালি ধুকন্ধর 2 দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছে ৷ সেখানে 210 কোটি টাকা গ্রস আয়ের সুবাদে, মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই ছবির বিশ্বব্যাপী মোট আয় পৌঁছে গিয়েছে 829.76 কোটি টাকায় ৷

এই পরিসংখ্যানগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে বক্সঅফিসে অন্যতম সেরা পারফর্মার হিসেবে 'ধুরন্ধর 2' নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেছে ৷ সিনেমাটি ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে 'সেরা 5টি ওপেনিং উইকেন্ড'-এর তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে ৷ এই তালিকায় 'ধুরন্ধর 2', 'পুষ্পা 2 '-এর পরেই জায়গা করে নিয়েছে ৷ বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মত, উপসাগরীয় অঞ্চলে সিনেমাটি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে বক্সঅফিসে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়েছে ৷

পাশাপাশি, এই সিনেমা দেখে বলিউড তারকাদের পাশাপাশি দক্ষিণী তারকারাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন ধুরন্ধর টিমকে ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন মেগাস্টার রজনীকান্তও ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পরিচালক আদিত্য ধরকে 'বক্সঅফিস কা বাপ' বলে সম্বোধন করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "কী দারুণ একটা সিনেমা ৷ #Dhurandhar2 আদিত্য ধর-বক্স অফিসের 'বাপ'! রণবীর এবং পুরো কলাকুশলী দলকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন। প্রতিটি ভারতীয়র এই সিনেমা অবশ্যই দেখা উচিত ৷ জয় হিন্দ ৷"

রজনীকান্তের মতো তারকার কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার পর পাল্টা উত্তর দিয়েছেন পরিচালক আদিত্যও ৷ তিনি লেখেন, "স্যার, আপনার বেঞ্চমার্ক তৈরি করা সিনেমা দেখে আমরা বড় হয়েছি ৷ আপনি বড় পর্দায় আমাদের হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, সিটি মারতে বাধ্য করেছেন ৷ সেই কাজ আপনি এখনও করে চলেছেন ৷ যা সত্যিই ম্যাজিক ৷ আপনার এই প্রশংসা, আমার জীবনে সুপারস্টার মুহূর্তের সমান ৷ এটা সেই মানুষটার কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার মতো, যিনি বড় পর্দায় বড় স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন ৷ আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ ৷ মন ছুঁয়ে গিয়েছে ৷ জয় হিন্দ ৷"

TAGGED:

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR 2 BOX OFFICE DAY 5
RAJINIKANTH ON DHURANDHAR 2
রজনীকান্ত রণবীর সিং ধুরন্ধর 2
RANVEER SINGH SPY FILM DHURANDHAR 2

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.