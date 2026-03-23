ETV Bharat / entertainment

চারদিনেই বিশ্বব্যাপী আয় 761 কোটি ! কোন কোন রেকর্ড ভাঙল রণবীরের 'ধুরন্ধর 2'

মাত্র চারদিনেই বক্সঅফিসের একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে রণবীর সিং ও আদিত্য ধরের সিনেমা 'ধুরন্ধর 2' ৷

Dhurandhar 2 BO Collection Day 4: Ranveer Singh's Film continues broken the records
বক্সঅফিসে একাধিক রেকর্ড তৈরি 'ধুরন্ধর 2' সিনেমার (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 23 মার্চ: 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ' ঝড় বক্সঅফিসে থামার নাম নিচ্ছে না ৷ রেকর্ড-ভাঙা আয়ের মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক ওপেনিং উইকেন্ড কাটানোর পর, সিনেমাটি ভারতজুড়ে এবং দেশের বাইরেও প্রেক্ষাগৃহগুলোতে দাপট অব্যাহত রেখেছে। মেট্রো শহরগুলোর কানায় কানায় পূর্ণ মাল্টিপ্লেক্স ৷ পাশাপাশি, সিঙ্গল স্ক্রিনগুলো যাচ্ছে হাউসফুল ৷ ছবিটি 'ডে জিরো' বা মুক্তির আগের দিন থেকেই 'পেইড প্রিভিউ'-এর মাধ্যমে 43 কোটি টাকা আয় করে নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে।

প্রথম দিনে (বৃহস্পতিবার) ছবিটি 102.55 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ৷ দ্বিতীয় দিনে সিনেমার আয় 80.72 কোটি টাকা। সপ্তাহান্তের দিনগুলোতে সিনেমায় আয় লম্বা ঝাপ দিয়েছে ৷ তৃতীয় দিনে আয় হয়েছে 113 কোটি টাকা এবং চতুর্থ দিনে 114.85 কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে মাত্র চার দিনের মধ্যেই ভারতে সিনেমার নেট আয়ের পরিমাণ পৌঁছে গিয়েছে, 454.12 কোটি টাকা।

'ধুরন্ধর 2'-এর গ্লোবাল আয়

সিনেমা মুক্তির চারদিন পর নির্মাতারা ধুরন্ধর 2-এর অফিসিয়াল বক্সঅফিস কালেকশন সামনে এনেছে ৷ তাদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, 'ধুরন্ধর 2' বিশ্বজুড়ে মোট 761কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের ব্যবসা করেছে। এর মধ্যে ভারতের বাজার থেকে এসেছে 550 কোটি টাকা, আর বিদেশের বাজার থেকে যুক্ত হয়েছে নজরকাড়া 211 কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানগুলো কেবল ছবিটির 'ব্লকবাস্টার' তকমাকেই নিশ্চিত করে না, বরং বিশ্বজুড়ে এর প্রবল জনপ্রিয়তার বিষয়টিও তুলে ধরে। আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত এই সিনেমা বক্সঅফিস ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে ৷

ধুরন্ধর 2-এর বক্স অফিস রেকর্ড

  • ভারতে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়ের 'পেইড প্রিভিউ'-এর রেকর্ড গড়েছে, যার পরিমাণ 43 কোটি টাকা
  • প্রথম দিনেই 100 কোটি টাকারও বেশি আয় করে কোনও হিন্দি সিনেমার জন্য সবচেয়ে বড় 'ওপেনিং ডে' বা উদ্বোধনী দিনের রেকর্ড গড়েছে ৷
  • একই দিনে 100 কোটি টাকার নেট আয় করা প্রথম হিন্দি সিনেমায় পরিণত হয়েছে ৷
  • টানা দুই দিন 100 কোটি টাকার নেট আয় করার কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রথম হিন্দি সিনেমা ৷
  • মুক্তির প্রথম চার দিনের মধ্যেই হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে এক দিনে সর্বোচ্চ আয়ের চারটি রেকর্ড নিজের দখলে নিয়েছে ৷
  • 400 কোটি টাকার নেট আয়ের মাইলফলক সবচেয়ে দ্রুত অতিক্রমকারী হিন্দি সিনেমা ৷
  • কোনও বলিউড সিনেমার জন্য সবচেয়ে বড় 'ওপেনিং উইকেন্ড'-এর রেকর্ড গড়েছে ৷
  • 'পুষ্পা 2: দ্য রুল'-এর পর ভারতীয় সিনেমার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম 'ওপেনিং উইকেন্ড'-এর রেকর্ড গড়েছে 'ধুরন্ধর 2'৷
  • মাত্র চার দিনের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে 700 কোটি টাকার মোট আয়ের (Gross) গণ্ডি অতিক্রম করেছে ৷
  • মুক্তির মাত্র তিন দিনের মধ্যেই 2026 সালের সর্বোচ্চ আয় করা ভারতীয় সিনেমায় পরিণত হয়েছে ৷
  • মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তের মধ্যেই 'গদর 2' এবং 'সালার'-এর মতো সিনেমার আজীবন আয়ের (Lifetime collections) রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷

আয়ের গতি যেভাবে এগোচ্ছে মনে করা হচ্ছে, 1000 কোটির ক্লাবে প্রবেশ করা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷

TAGGED:

RANVEER SINGH DHURANDHAR 2
DHURANDHAR 2 BOX OFFICE RECORDS
DHURANDHAR 2 DAY 5 COLLECTION
ধুরন্ধর 2 বক্সঅফিস রণবীর সিং
DHURANDHAR 2 BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.