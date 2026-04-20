গ্লোবালি ছাপিয়ে গেলেও ভারতীয় বক্সঅফিসে 'পুষ্পা 2'-র থেকে কতটা পিছিয়ে 'ধুরন্ধর 2' ?

সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবে জায়গা পেতে, 'ধুরন্ধর 2'কে এখনও ভারতীয় বক্সঅফিসে 'পুষ্পা 2'-এর সামগ্রিক আয়কে ছাপিয়ে যেতে হবে।

Published : April 20, 2026 at 12:33 PM IST

হায়দরাবাদ, 20 এপ্রিল: গ্লোবালি 'পুষ্পা 2' সিনেমার বক্সঅফিস কালেকশনকে ছাপিয়ে গেলেও ভারতে সেই রেকর্ড এখনও অধরা 'ধুরন্ধর 2'-এর ৷ 32তম দিনেও বক্সঅফিসে জায়গা ধরে রেখেছে আদিত্য ধরের স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা ৷ ইতিমধ্যেই প্রেক্ষাগৃহে এসে গিয়েছে অক্ষয় কুমার-প্রিয়দর্শন জুটির ভূত বাংলা ৷ ফলে বক্সঅফিসে টানা কয়েক সপ্তাহের একচ্ছত্র আধিপত্যের পর এখন ব্যবসা কিছুটা মন্থর ৷

'ধুরন্ধর 2'-এর ভারতীয় বক্সঅফিস আপডেট

স্যাকনিল্কের (Sacnilk)- সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির 32 তম দিনে 'ধুরন্ধর 2' 5.20 কোটি টাকা আয় করেছে। যেহেতু দিনটি রবিবার ছিল, তাই ছবিটি তার আয়ের গতিধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও, অক্ষয় কুমারের ছবি 'ভূত বাংলা'-র মুক্তির ফলে 'ধুরন্ধর 2' কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য ৷ রবিবার 'ভূত বাংলা'-র আয়ে বড় ধরনের লাফ দেখা গিয়েছে ৷ অক্ষয় কুমারের সিনেমা 20 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে।

'ধুরন্ধর 2'-এর প্রসঙ্গে বলতে গেলে, ভারতে ছবিটির মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে 1 হাজার 334.73 কোটি টাকায় ৷ মোট নেট কালেকশন 1 হাজার 115.67 কোটি টাকায়। মুক্তির প্রথম সপ্তাহে ছবিটি 674.17 কোটি টাকা আয় করেছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহে ছবিটির আয় ছিল 263.65 কোটি টাকা। তৃতীয় সপ্তাহ শেষে এই সিনেমা 110.60 কোটি টাকা সংগ্রহ করে। চতুর্থ সপ্তাহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 54.21 কোটি টাকায়।

তবে, সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবে ভারতীয় বক্সঅফিসে জায়গা পেতে 'ধুরন্ধর 2'কে এখনও আল্লু অর্জুন অভিনীত 'পুষ্পা 2: দ্য রাইজ'-এর মোট আয়কে (1 হাজার 234.10 কোটি টাকা) অতিক্রম করতে হবে। মাত্র কয়েক দিন আগেই, ছবিটি এসএস রাজামৌলির 'বাহুবলী 2: দ্য কনক্লুশন'-এর ভারতের অভ্যন্তরীণ মোট আয়কে (যা 1 হাজার 030.42 কোটি টাকা ছিল) ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আদিত্যর সিনেমা 'আরআরআর' (782.20 কোটি টাকা), 'কল্কি 2898 এডি' (646 কোটি টাকা), 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার 2' (859.70 কোটি টাকা)—এবং 'জওয়ান', 'পাঠান', 'স্ত্রী 2' ও 'অ্যানিমেল'-এর মতো আরও বেশ কিছু ব্লকবাস্টার সিনেমার ভারতের অভ্যন্তরীণ মোট আয়কেও অতিক্রম করেছে।

'ধুরন্ধর 2' গ্লোবালি আয়ের আপডেট

রণবীর সিং অভিনীত স্পাই থ্রিলার 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ' বিশ্বজুড়ে বক্সঅফিসে অসাধারণ জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে ৷ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের 31তম দিনে আরও একটি বড় মাইলফলক স্পর্শ করেছে। বিশ্বব্যাপী এই ছবিটি এখন 1,748 কোটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে, ৷ যার ফলে গ্লোবালি এটি সর্বকালের তৃতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমার মর্যাদা লাভ করেছে। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিটি 'পুষ্পা 2: দ্য রুল'-কে পেছনে ফেলেছে, যা এর আগে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করেছিল ৷ সর্বকালের আয়ের তালিকায় এখন এটি কেবল 'বাহুবলী 2: দ্য কনক্লুশন' (1,788 কোটি টাকা) এবং 'দঙ্গল' (2,070 কোটি টাকা)-এর পরেই জায়গা করে নিয়েছে।

'ধুরন্ধর 2' প্রেক্ষাপট

'ধুরন্ধর' ছবিটি এমন একজন ভারতীয় গুপ্তচরকে আবর্তিত হয়েছে, যে পাকিস্তানের করাচির অপরাধজগত ও রাজনৈতিক আন্ডারওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করে। ছবি কাহিনিতে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা সম্পর্কিত বেশ কিছু বাস্তব ঘটনাকে নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 1999 সালের আইসি-814 বিমান ছিনতাই, 2001 সালের ভারতীয় সংসদ ভবন আক্রমণ, 2008 সালের মুম্বই হামলা এবং 'অপারেশন লিয়ারি'-কে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা। সিনেমার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আর. মাধবন, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন, দানিশ পান্ডোর, অর্জুন রামপাল এবং সঞ্জয় দত্তের অভিনয় মুগ্ধ করেছে দেশ তথা বিশ্ববাসীকে ৷

