পাখির চোখ 500 কোটি ! সপ্তাহান্তে রণবীর-আদিত্য জুটি কামাল দেখাতে পারবে ?

একদিকে ঈদ, অন্যদিকে উইকএন্ড শুরু ৷ সবমিলিয়ে সামনে কোনও বড় সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা না থাকায়, সিনেমার আয় আরও বাড়বে বলে আশা করা যায় ৷

'ধুরন্ধর 2'-এ রণবীর সিং
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 21, 2026 at 11:33 AM IST

হায়দরাবাদ, 21 মার্চ: স্পাই-অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা ধুরন্ধর 2 মুক্তির দিন থেকেই বক্সঅফিস সুনামি বজায় রেখেছে ৷ সিনেমার চিত্রনাট্য থেকে অভিনয়, প্রশংসায় পঞ্চমুখ বলি তারকা থেকে দক্ষিণী তারকারাও ৷ আদিত্য ধর পরিচালিত, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন অভিনীত এই সিনেমা দ্বিতীয় দিনে কত আয় করল, দেখে নেওয়া যাক এক নজরে ৷

সিনেমাকে ঘিরে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল নজিরবিহীন ৷ যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে এর ঐতিহাসিক অগ্রিম বুকিংয়ে। উদ্বোধনী সপ্তাহান্তের জন্য বিশ্বজুড়ে 250 কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে ৷ ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে তৈরি করে নতুন মানদণ্ড ৷ শুধুমাত্র ভারতেই অগ্রিম বুকিং থেকে প্রায় 160 কোটি টাকার মোট আয় হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রিমিয়ার শো-সহ কেবল উদ্বোধনী দিন (Opening Day) থেকেই এসেছে প্রায় 100 কোটি টাকা।

সিনেমা 'পেইড প্রিভিউ' (দিন ০)-এর মাধ্যমে বক্সঅফিসে তার যাত্রা শুরু করে ৷ অর্থাৎ 18 মার্চ বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা ভারতে 43 কোটি টাকা নেট আয় করে নেয়। প্রথম দিন অর্থাৎ 19 মার্চ সিনেমার অফিসিয়াল মুক্তির দিনে এই সিনেমাক ঝুলিতে আসে102.55 কোটি টাকা ৷ যা এটিকে বলিউডের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম উদ্বোধনী দিনের তালিকায় স্থান করে দিয়েছে। প্রধান সার্কিটগুলো জুড়ে, বিশেষ করে 'হিন্দি বলয়'-এ দর্শক উপস্থিতির হার ছিল অত্যন্ত জোরালো ৷ সেখানে কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ এবং দর্শকদের ইতিবাচক মৌখিক প্রচার (word-of-mouth) ছবির আয়ের পালে জোর হাওয়া জুগিয়েছে।

তবে, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ (শুক্রবার) ছবিটি আয়ের ক্ষেত্রে সামান্য নীচের দিকে নামে ৷ ভারতে দ্বিতীয় দিনে ছবি থেকে আয় হয় 80.72 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ সিনেমার বক্সঅফিস দখলের হারে 21 শতাংশেরও সামান্যেক বেশি কমার ইঙ্গিত দেয় ৷ তবে প্রথম দিনের রেকর্ড-ভাঙা আয়ের পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়কে অত্যন্ত স্থিতিশীল হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। এর ফলে, দু'দিন শেষে ভারতে ছবিটির মোট 'নেট' আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 226.27 কোটি টাকায় ৷ অন্যদিকে 'গ্রস' আয় বেড়ে প্রায় 269 কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

গ্লোবালি, 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ' ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে রেকর্ড করেছে ৷ বিশেষ করে উত্তর আমেরিকায় ৷ যার ফলে শুধুমাত্র অগ্রিম টিকিট বিক্রির মাধ্যমেই ছবিটির বিশ্বব্যাপী মোট আয় 300 কোটি টাকার মাইলফলকের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। এমনটাই চলতে থাকে সপ্তাহান্তে এই সিনেমা 500 কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে যেতে পারে অনায়াসে ৷

