বক্সঅফিসে প্রথম বলিউড সিনেমা হিসাবে রেকর্ড ! রণবীরের 'ধুরন্ধর 2' তৈরি করল ইতিহাস

আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার 'ধুরন্ধর 2', এখন 'বাহুবলী 2: দ্য কনক্লুশন'-এর লাইফটাইম আয়কে ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 10:47 AM IST

হায়দরাবাদ, 6 এপ্রিল: সপ্তাহের আরও একটা রবিবার বক্সঅফিসে কামাল দেখাল আদিত্য ধরের ধুরন্ধর 2 ৷ বুকমাই শোয়ে, উইকএন্ডের শেষ দিনে একাধিক প্রেক্ষাগৃহ ছিল হাউসফুল ৷ জসকিরত সিং রাঙ্গি অর্থাৎ হামজা আলির দমদার পারফর্ম্যান্স দর্শক টানছে হলে ৷ আর সেই কারণে সিনেমা মুক্তির 18তম দিনে 'ধুরন্ধর 2' বক্সঅফিস ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

আদিত্য ধর পরিচালিত রণবীর সিং অভিনীত, অ্যাকশনে ভরপুর স্পাই থ্রিলার প্রথম বলিউড সিনেমা, যা ভারতীয় বক্সঅফিসে 1 হাজার কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। গত 19 মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই ছবিটি ধারাবাহিকভাবে সব প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ এমনকী, মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহে এসেও এই সিনেমা দর্শকদের একই রকমভাবে আকৃষ্ট করছে ৷

ধুরন্ধর 2 বক্সঅফিস আপডেট

স্যাকনিল্ক (Sacnilk)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির 18 তম দিনে 'ধুরন্ধর 2' 28.75 কোটি টাকা আয় করেছে ৷ তৃতীয় সপ্তাহে এসেও এমন বিপুল আয় প্রমাণ করে যে, দর্শকরা 'ধুরন্ধর 2'-কেই তাদের প্রধান পছন্দের তালিকায় রেখেছেন ৷ যে কারণে বারবার সিনেমাটি দেখার জন্য এখনও প্রেক্ষাগৃহগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন। প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের প্রথম সপ্তাহ শেষে ছবিটি 674 কোটি টাকা আয় করেছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহে ছবিটি আয় করে 263.65 কোটি টাকা। এর ফলে এখন পর্যন্ত ভারতে ছবিটির মোট গ্রস আয় দাঁড়িয়েছে 1 হাজার 209.98 কোটি টাকা ৷ মোট নেট আয় 1,013.77 কোটি টাকা।

বক্সঅফিসে এমন ঝড় দেখে অনুমান, ভারতীয় বক্সঅফিসে 'ধুরন্ধর 2' খুব তাড়াতাড়ি 'বাহুবলী 2: দ্য কনক্লুশন'-এর লাইফটাইম আয়ের রেকর্ডও (যা 1,030.42 কোটি টাকা) অতিক্রম করে যাবে। এখন দেখার বিষয়, রণবীরের এই সিনেমা 'পুষ্পা 2: দ্য রাইজ'-এর আয়ের রেকর্ড (1,234.10 কোটি টাকা) ভাঙতে পারে কি না। এখন পর্যন্ত ছবিটি ভারতে 'আরআরআর' (782.20 কোটি টাকা), 'কল্কি 2898 এডি' (646 কোটি টাকা), যশের 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার 2' (859.70 কোটি টাকা)—এবং 'জওয়ান', 'পাঠান', 'স্ত্রী 2' ও 'অ্যানিম্যাল'-এর মতো আরও বেশ কিছু বড় মাপের ব্লকবাস্টার ছবির লাইফটাইম কালেকশনে রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বজুড়ে 'ধুরন্ধর 2'-এর মোট আয় 1 হাজার কোটি টাকার মাইলফলকও অতিক্রম করেছে।

ধুরন্ধর 2 চিত্রনাট্য

রণবীর সিং ছাড়াও, 'ধুরন্ধর 2'তে দুর্দান্ত অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রাখেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদি। প্রথম ছবিটিতে রণবীর সিংকে একজন ভারতীয় গুপ্তচর হিসেবে দেখা গিয়েছিল ৷ যিনি ভারতকে লক্ষ্য করে পরিচালিত একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে লিয়ারির বিভিন্ন গ্যাংয়ের ভিতরে অনুপ্রবেশ করেন ৷ একই সঙ্গে পাকিস্তানের অপরাধজগতের ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকেন।

এই স্পাই অ্যাকশন থ্রিলারের দ্বিতীয় পর্বে রণবীর সিং অভিনীত চরিত্র- জাসকিরাত সিং রাঙ্গির উত্থান কাহিনী তুলে ধরে ৷ এতে দেখানো হয়েছে, ঠিক কী কারণে তিনি 'হামজা আলি মাজারি' নামক গুপ্তচরে রূপান্তরিত হন। এছাড়াও, এই ছবিতে দেখা যায় কীভাবে হামজা পাকিস্তানের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নিজের অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, লিয়ারির অপরাধজগত ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে একচ্ছত্র অধিপতি বা 'কিংপিন' হয়ে ওঠেন।

