অগ্রিম রকেট গতিতে বিকোচ্ছে 'ধুরন্ধর 2'র টিকিট, ভাঙবে 'অ্যানিম্যাল' প্রিমিয়ার রেকর্ড ?

অগ্রিম রকেট গতিতে বিকোচ্ছে 'ধুরন্ধর 2'র টিকিট, ভাঙবে 'অ্যানিম্যাল' প্রিমিয়ার রেকর্ড ?
'ধুরন্ধর' সিনেমার আয়ের রেকর্ড ভাঙবে পার্ট টু ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 11, 2026 at 3:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 মার্চ: হাতে মাত্র আর 7 দিন ৷ এরমধ্যেই ধুরন্ধর 2-এর অগ্রিম বুকিং বক্সঅফিসে উত্তেজনা তৈরি করছে। রণবীর সিং অভিনীত স্পাই অ্যাকশন সিক্যুয়েল ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ-এর টিকিট বিক্রি হচ্ছে হুহু করে ৷ উত্তর আমেরিকায় অগ্রিম টিকিট বিক্রির পরিমাণ ছাড়িয়েছে 2 মিলিয়ন ডলার ৷ আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবির সিক্যুয়েল ব্লকবাস্টার হিট হয়েছে ৷ গ্লোবালি আয় করেছে 1300 কোটি টাকা ৷ এবার কি সিনেমার সিক্যুয়েল ভাঙবে সেই রেকর্ড ?
ট্রেলার প্রকাশের পরপরই সিনেমার অ্যাডভান্স বুকিং শুরু হয়ে যায়। ট্রেলারটিতে পাকিস্তানে কর্মরত ভারতীয় গুপ্তচর হামজা, যার আসল পরিচয়, জস্কিরত সিং রাঙ্গি, তার গল্প ফুটে উঠেছে চার মিনিটের ঝলকে ৷ জস্কিরত থেকে হামজার জার্নি রূপোলি পর্দায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ সিনেমার পেড প্রিভিউ রয়েছে 18 মার্চ ৷ অন্যদিকে, উত্তর আমেরিকায় সিনেমার টিকিট যেভাবে বিক্রি হচ্ছে, অনুমান শুধুমাত্র প্রিমিয়ার শোয়ের অগ্রিম বুকিং থেকে প্রায় 700,000 ডলার অর্থাৎ 6 কোটি 43 লাখ 98 হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে।
ACHCHE DIN ARE BACK – 'DHURANDHAR THE REVENGE' SET TO CREATE HISTORY – RECORDS IN DANGER FROM *PAID PREVIEWS* ITSELF... The unprecedented craze for #DhurandharTheRevenge is there for everyone to see.— taran adarsh (@taran_adarsh) March 8, 2026
What's truly remarkable is the response to the *paid previews* on [Wednesday]… pic.twitter.com/JYQu1b23QV
19 মার্চ সিনেমা মুক্তি পাওয়ার পর থেকে, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে আগামী দিনে বক্সঅফিসে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ৷ শুধু তাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় সিনেমার জন্য সবচেয়ে বড় ওপেনিং ডে রেকর্ডও ভাঙতে পারে ৷ আসলে, আমেরিকায় সবচেয়ে বড় বলিউড প্রিমিয়ারের রেকর্ডটি রয়েছে রণবীর কাপুর অভিনীত 'অ্যানিম্যাল' সিনেমার ঝুলিতে ৷ যা পেইড প্রিভিউ থেকে প্রায় 1.2 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। বর্তমানে এই গতিতে এগোলে, 'ধুরন্ধর 2'-এর সেই রেকর্ড ভেঙে ফেলা প্রায় নিশ্চিত।
ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, এই সিনেমা উত্তর আমেরিকায় 4 মিলিয়ন ডলারের বিশাল আয়ের লক্ষ্য রাখতে পারে। যদি তা হয়, তাহলে এটি 'আরআরআর' এবং 'বাহুবলী 2: দ্য কনক্লুশন-'এর মতো প্যান-ইন্ডিয়া হিট সিনেমার ওপেনিং উইকএন্ডের সংখ্যাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। উত্তেজনার পারদ শুধু বিদেশে প্রেক্ষাগৃহে আটকে নেই, ভারতেও অগ্রিম বুকিং জোরদারভাবে শুরু হয়েছে। যদিও প্রথম বুকিং শুধুমাত্র পেইড প্রিভিউয়ের জন্য শুরু হয়েছিল ৷ সিনেমা 3.5 লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে ৷ ঘরে এসে গিয়েছে, প্রায় 19 কোটি টাকা ৷
টিকিটের এমন জোরালো চাহিদা দেখে অনুমান করাই যায়, দর্শক ও অনুরাগীরা কতটা উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন 'ধুরন্ধর পার্ট 2' পর্দায় দেখার জন্য ৷ রণবীর সিং ছাড়াও রয়েছেন আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী এবং সারা অর্জুন- সহ আরও শক্তিশালী সহ-অভিনেতা।