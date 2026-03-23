'অ্যানিম্যাল'-'পুষ্পা'র থেকে 'ধুরন্ধর'কে আলাদা করাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ- স্টান্ট মাস্টার এজাজ গুলাব
'ধুরন্ধর' পার্ট 1 ও পার্ট 2-এর ধুন্ধুমার অ্যাকশনের নেপথ্যে কারা ছিলেন ? কীভাবে নিঁখুত হয়েছে প্রতিটি অ্যাকশন দৃশ্য ? জানালেন অ্যাকশন ডিরেক্টর ৷
By Seema Sinha
Published : March 23, 2026 at 5:24 PM IST
মুম্বই, 23 মার্চ: ধুরন্ধর পার্ট ওয়ান ও টু, হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে ৷ চিত্রনাট্য, অভিনয়, মিউজিকের পাশাপাশি ধুন্ধুমার অ্যাকশনে প্রতিটি দৃশ্য একেবারে 'সিটি মার' ৷ রণবীর সিং থেকে অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না থেকে সঞ্জয় দত্ত, পর্দায় অসাধারণ অভিনেতাদের উপস্থিতি ও অ্য়াকশন সিকোয়েন্সের পিছনে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের কথা না বললেই নয় ৷ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কেবল একজন নয়, বরং চারজন শীর্ষস্থানীয় অ্যাকশন পরিচালককে কাজে লাগিয়ে, স্টান্ট ডিজাইনে ভিন্ন ভিন্ন ঘরানা প্রতিনিধিত্ব করেছে ভারতের এজাজ গুলাব, কোরিয়ার সি-ইয়ং ওহ, ফ্রান্সের ইয়ানিক বেন ও তুরস্কের রমজান বুলুত ৷
এই চারজন অ্যাকশন মাস্টার সিনেমার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যা স্টান্ট কোরিওগ্রাফি ও মারপিট দৃশ্যে এমন বৈচিত্র্যের সাক্ষী রেখেছেন দর্শকদের, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। বিয়ে বাড়িতে নৃশংস লড়াই, সরু গলি দিয়ে তীব্র গতির বাইক ধাওয়া, রণবীর সিং-অর্জুন রামপালের অ্যাকশন কিংবা সঞ্জয় দত্ত-অক্ষয় খান্নার রুদ্ধশ্বাস লড়াই, সিনেমার গল্পকে আর টান টান করে তোলে ৷ অ্যাকশন মাস্টার এজাজ গুলাব ইটিভি ভারতকে সাক্ষাৎকারে বলেন,
"সিনেমার বিশাল প্রেক্ষাপটের জন্য এমন অ্যাকশনের প্রয়োজন ছিল যা এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে স্বতন্ত্র মনে হবে ৷ যার জন্য এমন কিছু দক্ষতার সংমিশ্রণ দরকার ছিল যা ভারতীয় সিনেমায় খুব কমই একসঙ্গে দেখা যায়। দর্শকরা যত্ন সহকারে নির্মিত অ্যাকশন দৃশ্য উপভোগ করেছেন যা স্টান্টের বিশালতা এবং সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করেছে। ছবিটিতে জটিল সেট পিস এবং দৃশ্য রয়েছে যা প্রযুক্তিগত পরিকল্পনার সঙ্গে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে প্রতিটি মুহূর্ত স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে ৷"
এই সিনেমায় সেইভাবে ব্যবহার করা হয়নি বডি ডাবলের ৷ স্টান্ট ডিরেক্টর এজাজ বলেন, "যেখানে আমাদের মনে হয়েছে অভিনেতাদের জন্য চেষ্টা করা বিপজ্জনক, শুধুমাত্র সেখানেই আমরা বডি ডাবল ব্যবহার করেছি ৷ 90-95 শতাংশ অ্যাকশন অভিনেতারা নিজেরাই করেছেন ৷" রণবীর সিংয়ের জাসকিরাত সিং রাঙ্গি ওরফে হামজা আলি মাজারি এবং অর্জুন রামপালের মেজর ইকবালের মধ্যে একটি বিশেষ মারামারির দৃশ্যের কথা উল্লেখ করে গুলাব জানান যে, একটি চেইন বোঝানোর জন্য একটি রাবারের প্রপ ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও সরঞ্জামটি চামড়া কাটেনি, তবে এটি ব্যথা সৃষ্টি করেছিল, যা রণবীর এবং অর্জুন দুজনেই শুটিংয়ের সময় সহ্য করেছিলেন। ক্লাইম্যাক্স শটের সময় একাধিক আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও কোনও অভিনেতাই থেমে যাননি। দুজনেই দৃশ্যটিতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে তাঁরা বিরতি নিতে অস্বীকার করেন এবং এমনকি মহড়ার সময়ও একে অপরকে সমর্থন জুগিয়েছেন ৷
প্রত্যেক অ্যাকশন ডিরেক্টর সিনেমার অ্যাকশন ল্যাঙ্গুয়েজে স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছেন। যেখানে গুলাব বড় আউটডোর ইউনিট, নিখুঁত যানবাহন চালনা এবং নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষের মাধ্যমে ক্লাসিক ভারতীয় প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন নিয়ে এসেছেন ৷ সেখানে সি-ইয়ং-ও যোগ করেছেন কোরিয়ান ক্লোজ-কমব্যাট বা হাতাহাতি লড়াইয়ের নিখুঁত কৌশল ৷ ইয়ানিক বেন (যিনি 'ইনসেপশন', 'ডানকার্ক'-এর মতো হলিউড ব্লকবাস্টার এবং 'লোকা', শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ও ওটিটি সিরিজ 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান'-এর মতো ভারতীয় ব্লকবাস্টারে কাজ করার জন্য পরিচিত) ইউরোপীয় পার্কুর-শৈলীর ট্রানজিশন, টাফ এরিয়াল রিগিং ইত্যাদি মুভমেন্টকে আরও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ অন্যদিকে রমজান বুলুত ফুটওয়ার্ক, শরীরের ওজন এবং কৌশলগত অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ইউরোপীয়-তুর্কি ক্লোজ-কোয়ার্টার রিয়ালিজম দিয়ে একে পরিপূরক করেছেন।
হামজার উত্থানের দৃশ্যগুলোতে রমজানের কাজের ছাপ স্পষ্ট ৷ গুলাব জানান, সিনেমার অধিকাংশ বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ের দৃশ্য তিনি কোরিয়োগ্রাফ করেছেন ৷ ইয়ানিক কেবল প্রথম ভাগের 'লিয়ারি' অংশের কাজটুকু করেছেন, যেখানে তিনি সেই পাঁচটি হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন। সি-ইয়ং ওহ, যিনি এর আগে শাহরুখ খানের 'ফ্যান', হৃতিক রোশনের 'ওয়ার' এবং সলমন খানের 'টাইগার 3' সিনেমায় কাজ করেছেন, এবং সম্প্রতি 'কিল' সিনেমার শ্বাসরুদ্ধকর অ্যাকশন দৃশ্যগুলোও পরিকল্পনা করেছেন, তিনি এই সিনেমায় দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছেন। তিনি দ্বিতীয় ভাগের অর্থাৎ 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যগুলো কোরিওগ্রাফ করেছেন ।
জার্মানি-ভিত্তিক অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফার বুলুত বলেন, "আমার অতীতের যেকোনও কাজের তুলনায় 'ধুরন্ধর'-এর অ্যাকশন দৃশ্যগুলো অনেক বেশি নৃশংস এবং রক্তক্ষয়ী। এগুলো অনেক বেশি তীব্র ও বাস্তবসম্মত।" উল্লেখ্য, বুলুত অতীতে অজয় দেবগনের 'তানহাজি: দ্য আনসাং ওয়ারিয়র', 'ভোলা', 'রানওয়ে 34', 'বাদশাহো' ও 'শিবায়'-এর মতো সিনেমায় এবং সলমন খানের 'কিক' ও প্রভাসের 'আদিপুরুষ' সিনেমায় কাজ করেছেন। এই সিনেমার অ্যাকশন পরিকল্পনাকারীরা জানান, "সিনেমার অ্যাকশন দৃশ্যগুলো অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে, যাতে প্রতিটি ঘুষি, ধাওয়া এবং স্টান্ট দৃশ্য একে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী হয়ে ওঠে। সিনেমাটি তার অ্যাকশন দৃশ্যগুলোকে সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত 'সিনেমাটিক সেট-পিস' হিসেবে উপস্থাপন করে, যা দর্শকদের প্রতিটি মুহূর্তে কাহিনীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করে তোলে।"
গুলাব 1989 সাল থেকে বলিউড সিনেমার অ্যাকশন বিভাগে কাজ করে আসছেন। 2006 সালে সঞ্জয় গুপ্তের ‘শুটআউট অ্যাট লোখান্ডওয়ালা’ ছবির মাধ্যমে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমি আমির, সলমন, শাহরুখ, অক্ষয়, গোবিন্দ-সব তারকার সঙ্গেই কাজ করেছি ৷ ‘ধুরন্ধর’ হল রণবীরের সঙ্গে আমার প্রথম ছবি ৷ তাঁর সঙ্গে কাজ করে আমি সত্যিই খুব আনন্দ পেয়েছি। আমি রণবীরকে অন্য অভিনেতাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি না ৷ কাজের ক্ষেত্রে সে অন্যদের মতোই ৷ তবে নিঃসন্দেহে সে অনেক বেশি উৎসাহী ও প্রাণবন্ত। সে সেটে সব সময়ই অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ। যে শটটির পরিকল্পনা করা হতো, সে সেটি বারবার মহড়া দিত-যতক্ষণ না সেটি নিখুঁত হতো, ততক্ষণ সে মূল ‘টেক’-এর জন্য যেত না। আমার কাজ হল অভিনেতাদের দিয়ে স্টান্ট করানো এবং দর্শকদের কাছে অ্যাকশন দৃশ্যগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা ৷ আর কোনও অভিনেতা যদি কঠোর পরিশ্রমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হন, তবে আমার কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায় ৷"
গুলাব আরও বলেন, "তাছাড়া, রণবীর বেশ সতর্ক ছিলেন ৷ তিনি খেয়াল রাখতেন যেন কেউ আঘাত না পায়। বন্দুকগুলো বেশ ভারী হয়, তাই আমরা ফাইবার বা রাবারের তৈরি বন্দুক ব্যবহার করতাম, যাতে অভিনেতাদের পক্ষে সেগুলো হাতে ধরে রাখা সহজ হয়। আমরা প্রচুর পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি নিতাম। মাঝেমধ্যে আমরা সেটেই মহড়া দিতাম, যাতে অভিনেতারা ফ্লোর, স্তম্ভ, দেয়াল এবং মেঝের সঙ্গে, যা অনেক সময় পিচ্ছিল থাকত, ভালোভাবে পরিচিত হতে পারেন ৷ চূড়ান্ত শটের আগেই সেই পরিস্থিতি সামলানোর কৌশল রপ্ত করে নিতে পারেন। আমরা এমন কিছু ‘নকল’ দেয়ালও তৈরি করেছিলাম যা দেখতে একদম আসল মনে হতো ৷ এর উদ্দেশ্য ছিল, অভিনেতারা যদি সেগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেলেও যাতে আঘাত না পান ৷"
বিগত কয়েক বছরের সিনেমাগ্রাফ দেখলেই বোঝা যায়, ক্রমশ বদলাচ্ছে দর্শকদের সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা ৷ পারিবারিক, রোমান্টিক সিনেমার পাশাপাশি এখন অনেক বেশি করে সিনেপর্দায় জায়গা করে নিয়ে অ্যাকশনভিত্তিক সিনেমা ৷ ফলে ধুরন্ধর-এর ক্ষেত্রে স্টান্ট কোরিয়োগ্রাফারদের কাছে নিজেদের আলাদা তৈরি করাটাও ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ ৷ গুলাবের কথায়, "অ্যাকশন দলের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তি পাওয়া অ্যাকশন ছবিগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু দর্শকদের উপহার দেওয়া। 'অ্যানিমাল', 'পুষ্পা', 'পাঠান'- এমন অনেক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, যেখানে নৃশংস অ্যাকশনের ছড়াছড়ি ছিল। আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল, মানুষ ইতিমধ্যে যে ধরনের অ্যাকশন দেখে অভ্যস্ত, সেগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়া ৷ অ্যাকশন দৃশ্যগুলোকে আরও বেশি বাস্তবসম্মত করে তোলা- যা 'অ্যানিমাল' সিনেমায় খুব একটা দেখা যায়নি। চ্যালেঞ্জটা ছিল প্রতিটি অ্যাকশন দৃশ্য-এমনকী হত্যার দৃশ্যগুলোকেও একে অপরের চেয়ে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা ৷ তা সে রহমান ডাকাত কিংবা তার বাবার চরিত্রকে হত্যার দৃশ্যই হোক, কিংবা 'হামজা' যেভাবে 'রহমানের' চাকরকে হত্যা করে-সেই দৃশ্যই হোক।"
স্টান্ট কোরিয়োগ্রাফারের কথায়, "প্রতিটি প্রতিশোধের দৃশ্যকেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে ৷ কোনও দুটি দৃশ্যই দেখতে একরকম নয়। চাকরকে হত্যার দৃশ্যে আমরা নির্যাতনের মাত্রাটা বেশি দেখিয়েছি, যা 'বাবু ডাকাত'-এর ক্ষেত্রে ঘটেনি ৷ তাকে কেবল তুলে নিয়ে তার মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল ৷"
তাঁর মতে, বিয়ের অনুষ্ঠানের অ্যাকশন দৃশ্যটি ছিল ছবিটির অন্যতম সেরা দৃশ্য। তিনি বলেন, "কারণ ওই দৃশ্যেই আমরা প্রথমবার 'হামজা'-কে সত্যিকার অর্থে লড়াই করতে দেখি ৷ দৃশ্যটি আমাদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে 'হামজা' সবকিছুই করতে সক্ষম। ওই দৃশ্যটির অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি ছিল অত্যন্ত তীব্র ও জোরালো।" মুম্বই, থাইল্যান্ড, অমৃতসর, চণ্ডিগড়, পাতিয়ালা, লুধিয়ানা—এমন বহু স্থানে ছবিটির শুটিং হয়েছে। গুলাব জানান, গুদামের মতো আবদ্ধ জায়গায় কিংবা তীব্র প্রখর রোদের মধ্যে অ্যাকশনের দৃশ্যগুলো শুট করা ছিল অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও শারীরিক শক্তির চরম পরীক্ষাস্বরূপ।