হাতে ধর্মেন্দ্রর পোস্টার, চোখ ভর্তি জল...! হি-ম্যানের এমন অনুরাগীকে দেখে আবেগতাড়িত নেটিজেনরা

ভাইরাল ভিডিয়োয় ধর্মেন্দ্রর এই অনুরাগীকে দেখে আপ্লুত নেটপাড়া ৷

হি-ম্যানের এমন অনুরাগী ভাইরাল (আইএএনএস/ভিডিয়ো স্ক্রিন শট)
হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: বলিউডের হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র (Dharmendra) এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি ৷ পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার থেকে তাঁর চিকিৎসা চলবে বাড়িতেই ৷ বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ৷ তাঁর স্বাস্থ্যকে ঘিরে উদ্বিগ্ন ছিলেন অনুরাগীরাও ৷ অভিনেতার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবর সামনে আসতেই চোখের জল আর ধরে রাখতে পারলেন না তেমনই এক অনুরাগী ৷

ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে রাজ করেছেন ধর্মেন্দ্র ৷ 60 বছরের ফিল্মি কেরিয়ারে তিনি পেয়েছেন অগণিত মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদ ৷ ধর্মেন্দ্র অসংখ্য সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তিনি আজ যা, তার অনুরাগীদের কারণেই। অভিনেতার এমনই এক অনুরাগীর ভিডিয়ো এদিন ছড়িয়ে পড়ে নেটপাড়ায় ৷ 89 বছর বয়সী ধর্মেন্দ্র অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ সেই হাসপাতালের বাইরে পোস্টার হাতে নিয়ে এক অনুরাগীকে দেখা যায় ৷ এমনকী, পোস্টার হাতে নিয়ে তাঁর চোখের জলও নজরে আসে নেটিজেনদের ৷

ধর্মেন্দ্রর এই অনুরাগী তার প্রিয় তারকার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন ৷ হাতে একটি পোস্টার ধরে শিশুর মতো কাঁদছেন। খাকি পোশাক পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এই অনুরাগী ধর্মেন্দ্রর ছবির একটি পোস্টার ধরে আছেন, যাতে লেখা আছে, "হে ঈশ্বর, দয়া করে... ধরম জি, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।" ভিডিয়োটি নিমেষে ভাইরাল হয়ে যায় সোশাল মিডিয়ায় ৷ ভিডিয়োর কমেন্ট সেকশনে অনুরাগীর এই ইমোশনাল ভিডিয়ো দেখে অনেকে মন্তব্যও করেন ৷ কেউ কেউ আবার ভালোবাসার ইমোজি ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়া জানান ৷ অনেকেই এই অনুরাগীকে ধর্মেন্দ্রর আসল ভক্ত বলে দাবিও করেন ৷

উল্লেখ্য,গত 11 দিন ধরে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর, 12 নভেম্বর ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ চিকিৎসক জানিয়েছেন, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অভিনেতা ৷ বর্তমানে বাড়িতেই তাঁর পরবর্তী চিকিৎসা চলবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ৷

