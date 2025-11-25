শেষবারের মতো পর্দায় ধর্মেন্দ্র ! কবে মুক্তি পাচ্ছে শহীদ অরুণ ক্ষেত্রপালের বায়োপিক ?

শেষবারের মতো পর্দায় ধর্মেন্দ্র ! কবে মুক্তি পাচ্ছে শহীদ অরুণ ক্ষেত্রপালের বায়োপিক ?
প্রয়াত অভিনেতাকে শেষবার দেখা যাবে রূপোলি পর্দায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 3:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: আর 14 দিন পর জীবনের 90 তম জন্মদিন পালন করতেন অভিনেতা ধর্মেন্দ্র (Dharmendra) ৷ দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর 24 নভেম্বর হার মানেন বলিউডের হি-ম্যান ৷ অভিনেতাকে শেষ দেখা গিয়েছে, 2024 সালে মুক্তি পাওয়া তেরি বাতো মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া সিনেমায় ৷ জানেন ধর্মেন্দ্র অভিনেতা শেষ সিনেমা (Dharmendra's last film) কোনটি এবং সেটা কবে মুক্তি পাবে ?
ধর্মেন্দ্রর শেষ সিনেমা
অভিনেতার মৃত্যুর দিনেই প্রযোজনা সংস্থা ম্যাডডক আপকামিং সিনেমায় ধর্মেন্দ্রর লুক সামনে আনে ৷ অভিনেতার শেষ সিনেমা 'ইক্কিস' (Ikkis) ৷ পরমবীর চক্রজয়ী ভারতের অন্যতম বীর সন্তানে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনী উঠে আসতে চলেছে সিনেমার পর্দায় ৷ এই চরিত্রে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্যা নন্দাকে (Agastya Nanda) ৷ তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে ধর্মেন্দ্রকে ৷ তিনি অরুণ ক্ষেত্রপালের বাবা ব্রিগেডিয়ার এমএল ক্ষেত্রপালের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷
কবে মুক্তি পাবে এই সিনেমা ?
ধর্মেন্দ্র অভিনীত এটাই শেষ সিনেমা ৷ এরপর আর দেখা যাবে না হি-ম্যানের ম্যাজিক ৷ ফলে ইক্কিস দর্শকদের মধ্যে আরও বেশি আগ্রহের পারদ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ এই সিনেমা মুক্তি পাবে চলতি বছর 25 ডিসেম্বর ৷ অর্থাৎ বড়দিনে ধর্মেন্দ্র যেন শেষবারের মতো পর্দায় সান্তাক্লজ হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ৷ শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত সিনেমায় ধর্মেন্দ্র, অগস্ত্যার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে জয়দীপ আহলয়াটকে ৷
প্রসঙ্গত, 'তেরি বাতো' মে সিনেমার আগে করণ জোহর পরিচালিত 'রকি অউর রানি কী প্রেম কাহানি' সিনেমায় ধর্মেন্দ্র যে ম্যাজিক দেখিয়েছেন, তা বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছিল ৷ বিশেষ করে, প্রবীণ বয়সে এসে তিনি যেভাবে চিত্রনাট্যের খাতিরে শাবানা আজমির সঙ্গে চুম্বন দৃশ্য শুট করেন তা দেখে অনেকেই প্রশংসা করেছেন ৷ ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে বলিউডে এক যুগের অবসান হয়েছে ৷ ফলে 25 ডিসেম্বর শেষবারের মতো ধর্মেন্দ্রকে দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমাবেন অনুরাগী থেকে দর্শক, অনুমান করা যায় ৷