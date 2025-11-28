ধর্মেন্দ্রর স্মরণ সভায় উপস্থিত একঝাঁক তারকা, আবেগতাড়িত ববি-সানি

ধর্মেন্দ্রর স্মরণ সভায় উপস্থিত একঝাঁক তারকা, আবেগতাড়িত ববি-সানি
এদিন ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সলমন খান, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন থেকে আরও অনেকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 9:38 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: বাবার মৃত্যুর পর প্রথমবার জনসমক্ষে এলেন সানি দেওল-ববি দেওল ৷ 24 নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ধর্মেন্দ্র ৷ তাঁর মৃত্যুতে রীতিমত ভেঙে পড়েছে ধর্মেন্দ্রর দুই পরিবারের প্রতিটা সদস্য ৷ স্বামীর মৃত্যুতে সোশাল মিডিয়ায় বৃহস্পতিবার প্রথমবার নিরবতা ভাঙেন হেমা মালিনী ৷ বিকেলে ছিল প্রার্থনা সভা ৷ সেখানে অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন একাধিক তারকা ৷
কারা কারা ছিলেন উপস্থিত ?
এদিন আগত অতিথিদের হাত জোড় করে অর্ভ্যথনা জানান বাড়ির বড় ছেলে সানি দেওল ৷ সঙ্গে ছিলেন ববি, করণ-অভয়ও ৷ উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খানের পরিবার ৷ রেখা, আদিত্য রয় কাপুর, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, সলমন খান, মালাইকা অরোরা থেকে শুরু করে আরবাজ খানের ছেলে আরহান খান, সীমা খান, জ্যাকি শ্রফ, সুনীল শেঠ্ঠী, শরমন জোশি-সহ আরও অনেকে ৷
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমিশা প্যাটেল, ফারদিন খান, সনু সুদ, অনু মালিক, সুভাষ ঘাই, আব্বাস-মাস্তান, অনিল শর্মা, নেহা ধুপিয়া, অঙ্গদ বেদি, পূজা হেগড়ে, নিমরত কৌর প্রমুখ ৷
আবেগতাড়ি হয়ে পড়েন সানি-ববি
প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর পরিবার বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের একটি হোটেলে প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিল ৷ যেখানে চলচ্চিত্র জগতের সদস্যরা কিংবদন্তি অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হন ৷ প্রার্থনা সভার বেশ কয়েকটি ছবি সোশাল মিডিয়ায় ঘুরছে ৷ যেখানে সানি এবং ববিকে অতিথিদের স্বাগত জানাতে দেখা গিয়েছে ।
ভিডিয়োতে, সানি এবং ববিকে বাবার প্রার্থনা সভায় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ দুজনেই দেখা গিয়েছে ধবধবে সাদা পোশাকে ৷ হাত জোড় করে এবং ভেজা চোখে সানি অতিথিদের 'নমস্কার' ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানান। ববিকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ৷