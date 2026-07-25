কেন্দ্রীয় শিক্ষমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ! 'আচ্ছা চলতা হু' পোস্ট বিজয়ের, কী বার্তা অনান্য তারকাদের ?

কেন্দ্রীয় শিক্ষমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ! 'আচ্ছা চলতা হু' পোস্ট বিজয়ের, কী বার্তা অনান্য তারকাদের ?
যন্তরমন্তরে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের মূল দাবিই ছিল শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা ৷ সেই খবর সামনে আসতেই যুবাদের জয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন একাধিক বলিউড তারকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 3:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 জুলাই: অবশেষে জেন-জির কাছে মাথা নত করতেই হল ৷ নিট পেপার লিক ও শিক্ষায় ব্যবস্থায় শুদ্ধিকরণের দাবিতে দেশজোড়া বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ শনিবার, ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠানোর কথা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ৷ এই খবর সামনে আসতেই স্বরা ভাস্কর, টুইঙ্কল খান্না থেকে শুরু করে বিজয় বর্মা, বাণী কাপুর, সোনাক্ষী সিনহা, অর্চনা পূরণ সিং সোশাল মিডিয়ায় আনন্দ জাহির করেছেন ৷
অভিনেতা বিজয় বর্মা, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে গানের কথা তুলে ধরেন ৷ লেখেন, "আচ্ছা চলতা হু, দুয়া মে ইয়াদ রখনা ৷" এরপরেই তিনি সোনম ওয়াংচুককে উদ্দেশ্য করে লেখেন, "সোনম, ইট'স ডান ব্রো ৷"
অভিনেত্রী বাণী কাপুর লেখেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা ৷ প্রত্যেক ছাত্ররা, যাঁরা হার মানেন না, প্রশ্ন করা থামান না আর আশা করতে ছাড়েন না, এই মুহূর্ত তাঁদের জন্য ৷" অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর লেখেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ৷ শিক্ষার্থীদের বড় জয় ৷" অভিনেত্রী তাহিরা কাশ্যপ লেখেন, "তোমরা করে দেখিয়েছো ৷"