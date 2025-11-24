ETV Bharat / entertainment

অপূরণীয় ক্ষতি ! ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর

ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে আরও অনেক নেতা থেকে রাষ্ট্রপ্রধানরা ৷

dharmendra-passes-away-at-89-droupadi-murmu-narendra-modi-mamata-banerjee-several-politicians-mourn-on-actor-death
ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর (আইএএনএস/এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 3:16 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 3:23 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: অসুস্থ সত্ত্বেও দেওল পরিবার ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে আসেন বাড়িতে ৷ জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু পরিবারকে যেন কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন বলিউডের হি-ম্যান ৷ বাড়িতেই চলছিল চিকিৎসা ৷ সোমবার সেই চেষ্টা হয় ব্যর্থ ৷ ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণ যেন বলিউডে এক যুগের অবসান ৷ তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে আরও অনেক নেতা থেকে রাষ্ট্রপ্রধানরা ৷

এক্স হ্যান্ডেলে দ্রৌপদী মুর্মু লেখেন, "প্রবীণ অভিনেতা এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রী ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা, তিনি তাঁর দশকের দীর্ঘ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অসংখ্য স্মরণীয় অভিনয় উপহার করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ৷ তিনি এমন একটি উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যা তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোক প্রকাশ করে লেখেন, "ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি যুগের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। তিনি ছিলেন একজন আইকনিক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ৷ একজন অসাধারণ অভিনেতা যিনি তাঁর অভিনীত প্রতিটি চরিত্রে মনোমুগ্ধকর অভিনয় এবং গভীরতা এনেছিলেন। তিনি যেভাবে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তা অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। ধর্মেন্দ্রজি তাঁর সরলতা, নম্রতা এবং উষ্ণতার জন্য সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এই দুঃখের মুহূর্তে, আমার সমবেদনা তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অসংখ্য ভক্তদের সাথে রয়েছে। ওম শান্তি।"

শোক প্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ তিনি লেখেন, "মুম্বইয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা-নায়ক ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভক্ত এবং অনুসারীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। হেমা মালিনীজি, তাঁর পুত্র-কন্যারা এখন তাঁর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করবেন ৷ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে বলিউডের হি-ম্যানের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "ছয় দশক ধরে অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মন ছুঁয়েছেন ধর্মেন্দ্রজি ৷ তাঁর মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। একটি সাধারণ পরিবার থেকে আসা এবং রূপোলি জগতে এক অমোচনীয় ছাপ রেখে যাওয়া ৷ ধর্মেন্দ্রজি ছিলেন সেইসব নির্বাচিত অভিনেতাদের মধ্যে একজন যিনি তাঁর প্রতিটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন পর্দায়। তিনি সকল বয়সের লক্ষ লক্ষ দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন। তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ঈশ্বর তাঁর বিদেহী আত্মাকে তাঁর চরণে স্থান দিন এবং তাঁর পরিবার এবং ভক্তদের এই শোক সহ্য করার শক্তি দিন। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।"

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লেখেন, "কিংবদন্তি হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ শ্রী ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং অগণিত ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি শোকপ্রকাশ করে বলেন, "ধর্মেন্দ্র কেবল একজন ভালো অভিনেতাই ছিলেন না, তিনি একজন ভালো ও সরল মানুষও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি দেশ ও কৃষকদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। চলচ্চিত্রে তাঁর কাজ ভোলা যাবে না। তাঁর মৃত্যুতে চলচ্চিত্র শিল্পের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর ছেলেদের এবং হেমা মালিনীজির সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক রয়েছে।"

