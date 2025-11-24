অপূরণীয় ক্ষতি ! ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর

অপূরণীয় ক্ষতি ! ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর
ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে আরও অনেক নেতা থেকে রাষ্ট্রপ্রধানরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 3:16 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 3:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: অসুস্থ সত্ত্বেও দেওল পরিবার ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে আসেন বাড়িতে ৷ জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু পরিবারকে যেন কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন বলিউডের হি-ম্যান ৷ বাড়িতেই চলছিল চিকিৎসা ৷ সোমবার সেই চেষ্টা হয় ব্যর্থ ৷ ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণ যেন বলিউডে এক যুগের অবসান ৷ তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে আরও অনেক নেতা থেকে রাষ্ট্রপ্রধানরা ৷
এক্স হ্যান্ডেলে দ্রৌপদী মুর্মু লেখেন, "প্রবীণ অভিনেতা এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রী ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা, তিনি তাঁর দশকের দীর্ঘ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অসংখ্য স্মরণীয় অভিনয় উপহার করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ৷ তিনি এমন একটি উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যা তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।"
The demise of veteran actor and former Member of Parliament Shri Dharmendra Ji is a great loss to Indian cinema. One of the most popular actors, he delivered numerous memorable performances during his decades-long illustrious career. As a towering figure of Indian cinema, he…— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2025
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোক প্রকাশ করে লেখেন, "ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি যুগের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। তিনি ছিলেন একজন আইকনিক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ৷ একজন অসাধারণ অভিনেতা যিনি তাঁর অভিনীত প্রতিটি চরিত্রে মনোমুগ্ধকর অভিনয় এবং গভীরতা এনেছিলেন। তিনি যেভাবে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তা অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। ধর্মেন্দ্রজি তাঁর সরলতা, নম্রতা এবং উষ্ণতার জন্য সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এই দুঃখের মুহূর্তে, আমার সমবেদনা তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অসংখ্য ভক্তদের সাথে রয়েছে। ওম শান্তি।"
The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was…— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
শোক প্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ তিনি লেখেন, "মুম্বইয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা-নায়ক ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবার, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভক্ত এবং অনুসারীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। হেমা মালিনীজি, তাঁর পুত্র-কন্যারা এখন তাঁর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করবেন ৷ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।"
Deeply saddened by the demise of the legendary actor-hero Dharmendra ji today in Mumbai. His immense contribution to Indian cinema will continue to inspire generations.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 24, 2025
My heartfelt condolences to his family, fraternity, fans and followers. Hema Malini ji, his sons and…
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে বলিউডের হি-ম্যানের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "ছয় দশক ধরে অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মন ছুঁয়েছেন ধর্মেন্দ্রজি ৷ তাঁর মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। একটি সাধারণ পরিবার থেকে আসা এবং রূপোলি জগতে এক অমোচনীয় ছাপ রেখে যাওয়া ৷ ধর্মেন্দ্রজি ছিলেন সেইসব নির্বাচিত অভিনেতাদের মধ্যে একজন যিনি তাঁর প্রতিটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন পর্দায়। তিনি সকল বয়সের লক্ষ লক্ষ দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন। তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ঈশ্বর তাঁর বিদেহী আত্মাকে তাঁর চরণে স্থান দিন এবং তাঁর পরিবার এবং ভক্তদের এই শোক সহ্য করার শক্তি দিন। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।"
अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई।— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2025
धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह…
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লেখেন, "কিংবদন্তি হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ শ্রী ধর্মেন্দ্রজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং অগণিত ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।"
Deeply anguished by the demise of legendary Hindi film actor and former MP Shri Dharmendra ji. He brought life to many memorable characters with his unmatched charm and sincerity. His remarkable contribution to Indian cinema will always be remembered. My heartfelt condolences to…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 24, 2025
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি শোকপ্রকাশ করে বলেন, "ধর্মেন্দ্র কেবল একজন ভালো অভিনেতাই ছিলেন না, তিনি একজন ভালো ও সরল মানুষও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি দেশ ও কৃষকদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। চলচ্চিত্রে তাঁর কাজ ভোলা যাবে না। তাঁর মৃত্যুতে চলচ্চিত্র শিল্পের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর ছেলেদের এবং হেমা মালিনীজির সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক রয়েছে।"
#WATCH | Pune | Union Minister Nitin Gadkari says, " dharmendra was not just a good actor but also a good and simple human being. i had a personal connection with him. he was committed to the country and the farmers. his work in films cannot be forgotten. the film industry has… pic.twitter.com/KTIjMrnz5R— ANI (@ANI) November 24, 2025