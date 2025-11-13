ধর্মেন্দ্রর ক্রাশ ছিলেন বলিউডের এই অভিনেত্রী ! ভালোবেসেছিলেন মনে মনে
বলিউডের এই কিংবদন্তীকে ধর্মেন্দ্র এতটাই পছন্দ করতেন যে তাঁর সিনেমা 40 বার ধরে দেখেন ৷
Published : November 13, 2025 at 3:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 নভেম্বর: একসময়ে যাঁকে দেখে মেয়েরা বিয়ের জন্য পাগল ছিলেন, যাঁকে পর্দায় দেখেই প্রেমে পড়ে যেতেন বলিউডের সেই ন্যাশনাল ক্রাশ ধর্মেন্দ্রর (Dharmendra) চোখে তখন ভাসতেন বলিউডের অন্য এক মোহময়ী নারী ৷ না তিনি হেমা মালিনী নন ৷ ইনি ছিলেন বলিউডের অন্যতম লেজেন্ডারি অভিনেত্রী ৷ জানেন কার প্রতি ক্রাশ খেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র ?
ছয় ও সাতের দশকে পর্দায় হি-ম্যানের হাসি, মাসল, অ্যাকশন ও রোমান্টিসিজম দেখে নিমেষে প্রেমে পড়ে যেতেন অসংখ্য মহিলা অনুরাগী ৷ যুবতীরা চাইতেন ধর্মেন্দ্রকে বিয়ে করতে আবার যুবকরা চাইতেন তাঁর মতো স্টাইল ক্যারি করতে ৷ অসাধারণ অভিনয় শৈলী, সুন্দর চেহারা আর শারীরিক গঠনের কারনে ধর্মেন্দ্রর রূপোলি পর্দায় ম্যাজিকে মোহিত হত সকলেই ৷
ধর্মেন্দ্রর ক্রাশ
বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বলিউডের এই অভিনেত্রীকে দেখেই সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র ৷ আর সে কথা এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন তিনি ৷ আমরা কার কথা বলছি? তিনি আর কেউ নন, কিংবদন্তি সুরাইয়া (Suraiya)। সেই মহিলা যিনি তার অসাধারণ কেরিয়ারে একাধিক সিনেমায় অভিনয় করার পাশাপাশি গান গেয়েও মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের ৷
ধর্মেন্দ্র এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে তিনি সুরাইয়াকে পর্দায় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমনকী তিনি সুরাইয়ার কারনে 'দিললগি' সিনেমা দেখেছেন 40 বার ৷ তিনি স্বীকার করেছেন যে সুরাইয়াকে বড় পর্দায় এক ঝলক দেখার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়ও চলে যেতেন। সুরাইয়া 70টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন ৷ প্লেব্যাক গায়িকা হিসেবে গেয়েছেন 338টি গান ৷ অভিনেতা দেব আনন্দের সঙ্গে তাঁর জুটি সিনেমা জগতে বেশ জনপ্রিয় ছিল।
সুরাইয়ার ভালোবাসার মানুষ
সুরাইয়া যখন ধর্মেন্দ্রর ক্রাশ ছিলেন, বলা ভাল ধর্মেন্দ্রর মনপ্রাণ জুড়ে যখন শুধুই সুরাইয়া বাস করছেন তখন সুরাইয়া মন দিয়েছিলেন অভিনেতা দেব আনন্দকে (Dev Anand) ৷ শোনা যায়, 1948 থেকে 1951 পর্যন্ত দেব আনন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সুরাইয়ার ৷ এমনকী, তাঁরা বিয়েও করতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু পরিবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ৷ এরপর আজীবন অবিবাহিত থেকে যান সুরাইয়া ৷ অভিনয় জগতের কিংবদন্তি তারকা 1963 সালে রূপোলি পর্দাকে বিদায় জানান ৷ 2004 সালে 75 বছর বয়সে সুরাইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷