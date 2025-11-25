দুই স্ত্রী, ছয় সন্তান, নয় জন নাতি-নাতনি... ধর্মেন্দ্রর পরিবারে শাখা-প্রশাখা এক নজরে

দুই স্ত্রী, ছয় সন্তান, নয় জন নাতি-নাতনি... ধর্মেন্দ্রর পরিবারে শাখা-প্রশাখা এক নজরে
দেখে নেওয়া যাক ধর্মেন্দ্রর পরিবারে কে কে আছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 2:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: প্রয়াত ধর্মেন্দ্র ৷ তবে তিনি পল পল দিল কে পাস থেকে যাবেন সিনেমার মধ্য দিয়ে ৷ 89 বছরে প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন ৷ তাঁর চলে যাওয়া এখনও মেনে নিতে পারেননি অনেক শুভাকাঙ্খী থেকে অনুরাগী ৷ রূপোলি দুনিয়ায় প্রায় 6 দশকের বেশি সময় ধরে রাজত্ব করেছেন ৷ কাজ করেছেন 300-র বেশি সিনেমায় ৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, অভিনেতার পরিবারে কারা কারা রয়েছেন (Dharmendra Family Tree)৷
ধর্মেন্দ্রর প্রথম বিয়ে, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি (Dharmendra's first marriage wife, daughter, son-in-law, grandchildren)
1954 সালে ধর্মেন্দ্র প্রথম বিয়ে করেন প্রকাশ কৌরকে ৷ তাঁদের চার সন্তান ৷ দুই ছেলে আর দুই মেয়ে ৷ সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা ও অজিতা ৷ সানি বিয়ে করেন পূজাকে ৷ তাঁদের আবার দুই পুত্র সন্তান রয়েছে ৷ করণ ও রাজবীর ৷ এর মধ্যে 2023 সালে করণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ তিনি বিয়ে করেন দীর্ঘদিনের বন্ধু দৃষা আচার্য্যকে ৷ অন্যদিকে রাজবীর এখনও বিয়ে করেননি ৷
ববি বিয়ে করেন তানিয়া আহুজাকে 1996 সালে ৷ তাঁদেরও দুই পুত্র সন্তান ৷ আরিয়ামান ও ধরম ৷ সানি-ববির দুই বোন, লাইম লাইটে কখনই আসেননি ৷ তাঁরা তাঁদের জীবনে ব্যস্ত ৷ একজন সাইকোলজির শিক্ষিকা আর একজন বড় ব্যবসায়ী ৷
বিজেতা 1988 সালে বিয়ে করেন ব্যবসায়ী বিবেক গিলকে ৷ তাঁদের এক কন্যা সন্তান, নাম প্রেরণা ও এক পুত্র সন্তান নাম সাহিল ৷ বিজেতা থাকেন দিল্লিতে ৷ অন্যদিকে, অজিতা বিয়ে করেন হরিকিরণ সিং চৌধুরীকে ৷ তাঁদের দুই মেয়ে নিকিতা ও প্রিয়াঙ্কা ৷ সানি-ববির দুই বোন ও তাঁদের মেয়েরা কখনই লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়ায় পা রাখেননি ৷
ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় বিয়ে, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি (Dharmendra's Second marriage, wife, daughter, son-in-law, grandchildren)
এবার আসা যাক হেমা মালিনীর সন্তানদের কথায় ৷ ধর্মেন্দ্র শুটিং সেটে বলিউডের ড্রিম গার্ল হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েন ৷ সেই প্রেম পায় পরিণতি ৷ 1980 সালে ধরমজি ফের বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ ধর্মেন্দ্র-হেমার দুই কন্যা সন্তান, এষা ও অহনা ৷ ধর্মেন্দ্রর মেয়েরা বলিউডে নিজেদের ভাগ্য খোঁজার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন ৷ এরপর এষা ব্যবসায়ী ভরত তখতানির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ এখন তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। এই বিয়ে থেকে এষার দুটি কন্যা রয়েছে, রাধ্যা এবং মিরায়া। ধর্মেন্দ্রর কনিষ্ঠ সন্তান অহনা বৈভব ভোহরাকে বিয়ে করেন ৷ এই দম্পতির যমজ কন্যা এবং একটি পুত্র সন্তান হয়।
অর্থাৎ, ধর্মেন্দ্রের 2 জন স্ত্রী (প্রকাশ কৌর-হেমা মালিনী), 6 জন সন্তান (2 ছেলে-4 মেয়ে), 2 জন পুত্রবধূ (পূজা-তানিয়া), 4 জন জামাই, 9 জন নাতি-নাতনি এবং এক নাতির পুত্রবধূ (দিশা আচার্য) রয়েছে।
ধর্মেন্দ্রের ভাইয়ের পরিবার
ধর্মেন্দ্রের একমাত্র ভাই অজিত দেওল। তিনি ধর্মেন্দ্রের মতো ছবিতেও কাজ করেছিলেন ৷ কিন্তু খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। অজিত ধর্মেন্দ্রের 'বীরতা', 'মেহেরবানি' এবং 'প্রতিজ্ঞা' সিনেমায় কাজ করেছিলেন। অজিতের ছেলে অভয় দেওল, একজন বলিউড অভিনেতা। অজিত দেওল 2015 সালে প্রয়াত হন ৷ ধর্মেন্দ্রের কাকা তুতো ভাই ছিলেন বীরেন্দ্র সিং দেওল, যিনি পঞ্জাবি সিনেমার প্রাক্তন তারকা। ধর্মেন্দ্র 1935 সালের 8 ডিসেম্বর শিখ জাট পরিবারে কেওয়াল কিষাণ সিং দেওল এবং সতবন্ত কৌরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মেন্দ্রের বাবা ছিলেন সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক।