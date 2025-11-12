ETV Bharat / entertainment

এখনও অসুস্থ ! কেন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ধর্মেন্দ্র ? জবাব চিকিৎসকের

ভেন্টিলেটর সাপোর্টে থাকা অভিনেতার বাড়ি ফেরার খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অনুরাগীরা ৷

dharmendra-discharged-from-hospital-sholay-actor-shifted-home-for-further-treatment
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ধর্মেন্দ্র (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 9:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: বাড়ি ফিরলেন ধর্মেন্দ্র ৷ বুধবার সকালে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ৷ ভেন্টিলেটর সাপোর্টে থাকা অভিনেতার বাড়ি ফেরার খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অনুরাগীরা ৷

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রবীণ অভিনেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্মেন্দ্রের বাড়ি থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স বের হতে দেখা গিয়েছে। তবে অভিনেতার বর্তমান শারীরিক অবস্থা কেমন তার আপডেট এখনও আসেনি ৷ খবর, 'শোলে' অভিনেতাকে আরও চিকিৎসার জন্য বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। 89 বছর বয়সী অভিনেতা কয়েক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ডাঃ প্রীত সামদানি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, "ধর্মেন্দ্রজিকে সকাল 7.30 মিনিট নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবার তাঁকে বাড়িতেই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷"

বুধবার, সকালে ববি দেওলকে একটি অ্যাম্বুলেন্সের পরে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে যে ধর্মেন্দ্রের বাড়ির কাছে জুহু এলাকা এখন কড়া পুলিশি নজরদারিতে রয়েছে। 89 বছর বয়সী এই অভিনেতাকে 10 নভেম্বর চিকিৎসা পর্যবেক্ষণের জন্য ভর্তি করা হয়েছিল ৷ আচমকা অবস্থার অবনতি হলে অভিনেতাকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয় ৷

তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী এবং মেয়ে এষা দেওল জানিয়েছেন যে অভিনেতার অবস্থা আগের থেকে স্থিতিশীল ৷ মঙ্গলবার অভিনেতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হেমা, এষা ও সানি দেওলের টিম প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানান, ধর্মেন্দ্র চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ৷ এদিকে, হেমা মালিনী সোশাল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুর গুজবে চটে যান ৷ তিনি লেখেন, "যা ঘটছে তা ক্ষমার অযোগ্য! একজন ব্যক্তি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে, সুস্থ হয়ে উঠছে ৷ তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা খবর কি করে কেউ ছড়াতে পারে? এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। অনুগ্রহ করে পরিবারের গোপনীয়তা প্রতি যথাযথ সম্মান জানান।" 11 নভেম্বর, সানি দেওলের দল ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপডেট দেন ৷ সেখানেও জানানো হয়, বলিউডের হি-ম্যান চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ৷

TAGGED:

DHARMENDRA
DHARMENDRA HEALTH UPDATE
DHARMENDRA NEWS
ধর্মেন্দ্র
DHARMENDRA DISCHARGED FROM HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.