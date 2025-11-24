ETV Bharat / entertainment

হেমাজি পরিচয় করান ইন্ডাস্ট্রির পিলার ধর্মেন্দ্র জি'র সঙ্গে - ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

ঋতুপর্ণা জানান, "ধর্মেন্দ্র অভিনীত আমার ফেভারিট ফিল্ম 'শোলে', 'চুপকে চুপকে'।"

dharmendra-death-rituparna-sengupta-reveals-how-hema-malini-introduced-her-to-versatile-actor-recalls-favorite-movie
প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর স্মৃতিচারণায় ঋতুপর্ণা (গেটি/ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 5:14 PM IST

কলকাতা, 24 নভেম্বর: ভারতীয় বিনোদন দুনিয়ার 'হি ম্যান'কে হারিয়ে আজ শোকস্তব্ধ বাংলা বিনোদন দুনিয়া (Dharmendra Passes away)। 'শোলে'র বীরুকে ভোলা তো অত সহজ নয়। তাই বাংলায় তাঁর ভক্তসংখ্যার হিসেব কষা বাতুলতামাত্র। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta) ইটিভি ভারতকে বলেন, "ধর্মেন্দ্র জি ইন্ডাস্ট্রির পিলার। উনি অনেক বড় মাপের একজন অভিনেতা এবং দারুণ একজন এন্টারটেনার ছিলেন, এটাই আমি বলব। ওঁর কমিক টাইমিংস ছিল সুপার ৷ চোখ সরানো যেত না।"

অভিনেত্রী স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, "একবার আমি হেমা মালিনীর সঙ্গে একটা কাজ করেছিলাম। 'মোহিনী' ছিল নাম। তখন হেমা জি'ই আমাকে ধর্মেন্দ্র জি'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন ওঁদের বাড়িতেই। এরপরেও আমাদের দেখা হয়েছে। খুব জোভিয়াল (Jovial অর্থাৎ আনন্দময়) পার্সোনালিটির মানুষ ছিলেন। হাসি মজায় মেতে থাকতেন সবসময় । মানুষটা যেমন মজার তেমনি ওঁর ছিল ওঁর জীবনী শক্তি। আর তাই হয়ত 'রকি অউর রানিতে' ওনার পারফরম্যান্স মনে রাখার মতো হয়েছে।

"'ইন দিনো' গানেও কী দারুণ পারফরম্যান্স ধর্মেন্দ্র জি'র! ওঁর অভিনীত আমার ফেভারিট ফিল্ম 'শোলে', 'চুপকে চুপকে'। এছাড়াও ওঁর আরও অনেক ছবিই আমার বড় প্রিয়। সেগুলো আমার মতো অনেকের কাছেই দারুণ ভালোবাসার ছবি। অনবদ্য সব কাজ করে গিয়েছেন। আজ সত্যিই নক্ষত্রপতন হল।" বলেন ঋতুপর্ণা ৷

তাঁর কথায়, "একটা দারুণ জীবন কাটিয়ে গেছেন উনি। অনেক ধরনের কাজ করেছেন। শুনেছি অর্গ্যানিক ফার্মিং করতেন উনি। সুতরাং শুধু অভিনয় নয়, তার বাইরেও অনেক কাজ করতেন মানুষটা। উনি আজ যে সম্মান আর লেগাসি রেখে গেলেন তা অনস্বীকার্য। ওঁর পরিবারের সবাই দিকপাল। উনি সবাইকে প্রতিষ্ঠিত দেখে গেলেন। আমি চাইব উনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন।"

