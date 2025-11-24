Exclusive: 'ক্লাপস্টিকটা হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন...'- ধর্মেন্দ্রর স্মৃতিতে প্রভাত রায়, কী বললেন 'চুপকে চুপকে' অভিনেত্রী ?

Exclusive: 'ক্লাপস্টিকটা হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন...'- ধর্মেন্দ্রর স্মৃতিতে প্রভাত রায়, কী বললেন 'চুপকে চুপকে' অভিনেত্রী ?
ওঁর কিংবদন্তি অভিনেতা হয়ে ওঠার নেপথ্যে কাহিনি আছে । সান্তাক্রুজ থেকে বান্দ্রা হেঁটে যাতায়াত করতেন। স্টুডিয়োতেও যেতেন হেঁটে। বাসে চড়ারও টাকা থাকত না।
কলকাতা, 24 নভেম্বর: প্রভাত রায়ের হাত থেকে সেদিন পড়ে গিয়েছিল 'জুগনু' ছবির ক্লাপস্টিকটা। ধর্মেন্দ্র (Dharmendra ) তুলে দিয়ে বললেন, "নার্ভাস কেন? আমিও মানুষ। ভয় না পেয়ে এগিয়ে যাও। একদিন তুমি ঠিক বড় পরিচালক হবে। " কিংবদন্তি অভিনেতার মৃত্যুতে স্মৃতিতে ভাসলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক প্রভাত রায় (Prabhat Roy)।
প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৷ ভারতীয় সিনেমার প্রকৃত 'হি ম্যান' তিনি। তবে, তাঁর কমিক সেন্স আর রোম্যান্টিসিজম নিয়েও মানুষের মনে উন্মাদনা কম নয় ৷ 1973 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবি 'জুগনু'তে প্রমোদ চক্রবর্তীর পরিচালনা এবং প্রযোজনায় অভিনয় করেন তিনি ৷ এই ছবিতে সহ পরিচালকের ভূমিকায় ছিলেন প্রভাত রায় ৷ ইটিভি ভারত জানতে চায় ধর্মেন্দ্রকে ঘিরে তাঁর স্মৃতিকথা ৷
তিনি বলেন, "আজ মনটা খুব খারাপ লাগছে। ওঁর কত কথা ভিড় করছে মনের মধ্যে। আমি ওঁর সঙ্গে 'জুগনু' ছবিতে কাজ করি। ওই তখনই আলাপ ওঁর সঙ্গে আমার। মনে পড়ে সেদিন খুব নার্ভাস ছিলাম আমি ৷ হাত থেকে ক্লাপস্টিকটা পড়ে গিয়েছিল ৷ উনিই ক্লাপস্টিকটা তুলে আমাকে হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'এত নার্ভাস হয়ে যাচ্ছো কেন? আমিও তো তোমার মতোই একজন মানুষ। নিশ্চয়ই তুমি একদিন বড় ডিরেক্টর হবে।' হ্যাঁ আমি পরিচালক হয়েছি। আজ তাই সেই কথাগুলো বড্ড মনে পড়ছে।"
প্রভাত রায় বলেন, "দেখা হলেই অনেক কথা বলতেন। গল্প করতেন। উনি আসলে গল্প করতে খুব ভালোবাসতেন। ওঁর কিংবদন্তি অভিনেতা হয়ে ওঠার নেপথ্যে অনেক কাহিনি আছে ওঁর। অনেক কষ্ট করেছেন জীবনে। সান্তাক্রুজ থেকে বান্দ্রা হেঁটে যাতায়াত করতেন। স্টুডিয়োতেও যেতেন হেঁটে হেঁটে। বাসে চড়ারও টাকা থাকত না। এসব কথা উনি নিজেই আমাকে বলেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন- ঘাবড়ে যেও না। স্ট্রাগল করে দাঁড়াতে হবে। আমিও করেছি। দেখো একদিন তুমি ঠিক পরিচালক হবে ৷ "
প্রভাত রায় আরও বলেন, "উনি বাঙালি কালচার, বাংলা সিনেমা ভালোবাসতেন। উত্তম কুমারকে শ্রদ্ধা করতেন। আমি দেখতাম উনি উত্তম দা'কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করতেন৷ আর এটা আমার খুব ভালো লাগত ৷ শুধু উত্তম দা নয়, উনি বাংলার অন্যান্য পরিচালক, অভিনেতাকেও শ্রদ্ধা করতেন। শ্রদ্ধা করতেন সত্যজিৎ রায়, তরুণ মজুমদারের মতো পরিচালকদের। শুধু তাই নয়, আমার কাছ থেকে খোঁজও নিতেন তাঁরা কী কী নতুন কাজ করতেন ৷"
প্রভাত রায়ের কণ্ঠে আক্ষেপের সুর, "খুব দুর্ভাগ্য কাজ অনুযায়ী তিনি সম্মান বা স্বীকৃতি পাননি। উনি পুরস্কারের জন্য কখনও কোনও লোককে ধরতেন না। খরচাও করতেন না। তাই সঠিক মূল্য উনি পেলেন না। না হলে অনেক অনেক পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল ওঁর।"
ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে বাংলার সংযোগ প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা না বললেই নয়। তাঁর সঙ্গে 'চুপকে চুপকে' ছবিতে অভিনয় করেন প্রথিতযশা অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী। কিংবদন্তি অভিনেতাকে ঘিরে তাঁর স্মৃতিকথা জানতে চাইলে অভিনেত্রী বলেন, "খুব অল্প দৃশ্য ছিল আমার। সেভাবে যে খুব কথা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে, তেমনটা নয়। বরং অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কথা হয়েছিল। দুটো কাজও করেছিলাম অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে। ধর্মেন্দ্র জি'র সঙ্গে ওই একটাই কাজ। খুব অল্প সিন।"
অভিনেত্রীর কথায়, "40 বছর আগের কথা আর মনে থাকে? তবে, আমি বাঙালি মেয়ে দেখে উনি নাকি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুরি ক্যায়সি হ্যায়?' আর ডিরেক্টর বলেছিলেন, 'কুরি খতরনাগ হ্যায়।' যদিও আমাকে এই কথা ডিরেক্টরই বলেছিলেন। ধর্মেন্দ্রর মুখ থেকে আমি শুনিনি। তবে, আজ বড্ড খারাপ লাগছে। ওই মাপের একজন অভিনেতার চলে যাওয়ার খবর সবসময়ই বেদনা দেয়। কদিন আগেও রটে গিয়েছিল উনি মারা গিয়েছেন। কত ফোন এসেছে আমার কাছে সেদিন। আমিই বলেছি, না উনি মারা যাননি।"