এখনও মুখে কুলুপ দেওল পরিবারের, কবে হচ্ছে ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনা সভা ? আসছেন কারা ?
ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনা সভায় গানে গানে স্মরণ করবেন সনু নিগম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 9:47 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: জীবনকে উদযাপন ৷ একটা মানুষ যিনি জীবনের প্রতিটা রঙ প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন ৷ পরিবার থেকে সহকর্মী, সেখান থেকে বৃহত্তর অনুরাগীদের বরাবর আপন করে নিয়েছেন সেই মানুষটাকে আজ মনে করার দিন ৷ 24 নভেম্বর ধর্মেন্দ্রর (Dharmendra) প্রয়াণে এখনও শোকাহত দেশবাসী ৷ তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোকে পুনরায় ফিরে দেখার সুযোগ আজ ৷ প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর আজ প্রেয়ার্স মিট (Dharmendra's prayer meet) অর্থাৎ প্রার্থনা সভা ৷ যে সভার নাম রাখা হয়েছে, 'সেলেব্রেশন অফ লাইফ' (Celebration of Life) ৷
এর আগে যখন বলিউডের হি-ম্যানের মৃ্ত্যুর গুজব ছড়িয়েছিল তখন সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল দেওল পরিবার ৷ তবে যেদিন সত্যিকারের অভিনেতার প্রয়াণ হয়, সেই খবর সামনে আসে অনেক দেরীতে ৷ পরিবারের কোনও সদস্যই এই নিয়ে কোনও রকম শোকপ্রকাশ বা তথ্য নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আসেননি ৷ সংবাদ সংস্থা আইএএনএসের খবর অনুযায়ী, সানি-ববি-এষা-সহ পুরো দেওল পরিবারের সদস্যরা ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণের পর আজ অর্থাৎ 27 নভেম্বর প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন ৷ অনুষ্ঠানের সেই কার্ড ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
কার্ডে লেখা রয়েছে, "সেলেব্রেশন অফ লাইফ ৷ প্রেয়ার্স মিট ৷ ধর্মেন্দ্র 8 ডিসেম্বর 1935 - 24 নভেম্বর 2025 ৷" জানানো হয়েছে, বিকেল 5টা থেকে 7.30টা পর্যন্ত এই প্রার্থনা সভা চলবে মুম্বইয়ের তাজ ল্যান্ড এন্ডস, সিসাইড লনস-এ ৷
সূত্রের খবর, বলিউড সুপারস্টার ধর্মেন্দ্রর স্মরণে প্রার্থনা সভায় গান করবেন শিল্পী সনু নিগম ৷ মনে করা হচ্ছে, ধর্মেন্দ্র অভিনীত ও তাঁর পছন্দের গানের মাধ্যমে অভিনেতার স্মৃতি রোমন্থনে যোগ দেবেন বলিউডের একাধিক তারকার ৷ 25 নভেম্বর গোটা বলিউড তথা প্রথম সারির তারকারা দেওল পরিবারের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ প্রত্যেকেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ পাঁচ দশকের বন্ধু তথা সহকর্মী 80 বছর বয়সী জিতেন্দ্রও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন ৷
এছাড়াও হৃতিক রোশন, রাকেশ রোশন, বরুণ ধাওয়ান, জ্যাগি ভাগনানি, রাকুল প্রীত সিং, অজয় দেবগণ, আল্লু অর্জুনের বাবা আল্লু অরবিন্দও দেওল পরিবারের শোকাতুর সময়ে পাশে থেকেছেন ৷ বলিউডের হি-ম্যান 89 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, একটু একটু করে স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে প্রবীণ অভিনেতার ৷ এরপর পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, ধর্মেন্দ্রর চিকিৎসা চলবে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ৷ এরপর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ বাড়িতে আনার কয়েকদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র ৷