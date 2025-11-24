ETV Bharat / entertainment

গাড়ি বুলা রহি হ্যায়... ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে বলিউডে যুগের অবসান

ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোক প্রকাশ তারকাদের ৷

dharmendra-death-celeb-mourns-on-bollywoods-he-man-passes-away
ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে বলিউডে যুগের অবসান (গেটি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 2:09 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 2:16 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: 89 বছরে থামল জীবনের রথ ৷ প্রয়াত ধর্মেন্দ্র ৷ ভিলে পার্লের শ্মশানে অভিনেতার শেষকৃত্যে উপস্থিত বলিউডের একাধিক তারকা ৷ সেলিম খান থেকে শুরু করে অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, আমির খান পৌঁছেছেন অভিনেতা শেষ যাত্রায় শ্রদ্ধা জানাতে ৷ এছাড়াও উপস্থিত আছেন হেমা মালিনী, মেয়ে এষা দেওল ৷

অন্যদিকে, ভার্সেটাইল প্রবীণ অভিনেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর ৷ এদিন তিনি ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন, "একটা অধ্যায়ের অবসান ৷ ম্যাসিভ মেগা স্টার ৷ মেইনস্ট্রিম সিনেমার হিরো ৷ অবিশ্বাস্যভাবে সুদর্শন এবং সবচেয়ে রহস্যময় পর্দার উপস্থিতি ... তিনি ভারতীয় সিনেমার একজন প্রকৃত কিংবদন্তি ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন ... ৷"

করণ আরও লেখেন, "সিনেমা ইতিহাসের পাতায় সংজ্ঞায়িত এবং সমৃদ্ধভাবে উপস্থিত ... তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সেরা মানুষ ... তিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সকলের প্রিয় ছিলেন ... তাঁর সকলের জন্য কেবল অপরিসীম ভালবাসা এবং ইতিবাচকতা ছিল ... তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর আলিঙ্গন এবং তাঁর অবিশ্বাস্য উষ্ণতা মিস করব ৷ আজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ফাঁকা স্থান তৈরি হয়েছে যা কেউ কখনও পূরণ করতে পারবে না ৷ আমরা আপনাকে ভালোবাসি দয়ালু স্যার ৷ আমরা আপনাকে অনেক মিস করব ৷ আজ স্বর্গ ধন্য ৷ আপনার সঙ্গো কাজ করা আমার কাছে আশীর্বাদের সমান ৷ আমার মন শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সাথে বলে ... অভি না যাও ছোড়কে ... কে দিল অভি ভর না ... ৷"

dharmendra-death-celeb-mourns-on-bollywoods-he-man-passes-away
কিয়ারার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম)
dharmendra-death-celeb-mourns-on-bollywoods-he-man-passes-away
করিনার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম)

অভিনেত্রী করিনা কাপুর খানও ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন ৷ কোনও ছবিতে তিনি লিখেছেন, "ফরএভার পাওয়ার ৷" আবার কোনওটায় লিখেছেন, "চারদি কালা ৷" অভিনেত্রী কিয়ারাও ধর্মেন্দ্রর ছবি শেয়ার করে প্রণানের ইমোজি দিয়েছেন ৷

অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "কিছু মানুষ শুধু জীবনে কাজ করে না... তারা আপনার মনে বাস করে। ধরমজি তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এটা এমন এক শূন্যতা যা বর্ণনা করা যায় না। সানি, ববি এবং পুরো পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা ৷"

এক্স হ্যান্ডেলে কপিল শর্মা লেখেন, "বিদায় ধরম পাজি ৷ আফনার চলে যাওয়াটা খুবই দুঃখজনক। বারবার বাবাকে হারানোর মতো অনুভূতি হচ্ছে। আপনি যে ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ দিয়েছেন তা চিরকাল আমার হৃদয়ে এবং স্মৃতিতে থাকবে। আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানত না কীভাবে তাৎক্ষণিকভাবে কারো মন দখল করতে হয়। আপনি সবসময় আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। ঈশ্বর আপনাকে তাঁর চরণে স্থান দিন।"

সোশাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেছেন অক্ষয় কুমার ৷ তিনি ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তোলা একটি ছবি শেয়ার করেছেন ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "ছোটবেলায় ধর্মেন্দ্রজি ছিলেন সেই নায়ক যাকে দেখে প্রতিটি ছেলেই তাঁর মতো হতে চাইতেন...আমাদের ইন্ডাস্ট্রির আসল হি-ম্যান। প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সিনেমা এবং ভালোবাসার মাধ্যমে আপনি বেঁচে থাকবেন। ওম শান্তি ৷"

এছাড়াও কাজল থেকে শ্রেয়া ঘোষাল, রণবীর সিং-সহ আরও অনেক তারকা সোশাল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ৷

Last Updated : November 24, 2025 at 2:16 PM IST

