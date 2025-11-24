ETV Bharat / entertainment

বাসন্তী ইন কুত্তো কে সামনে… সিনেমার মতোই দমদার ধরমজির এই সংলাপগুলিও

শুধু পাওয়ারপ্যাক্ট অ্যাকশন নয়, সংলাপের জন্যও রূপোলি পর্দায় জনপ্রিয় বলিউডের হি-ম্যান ৷

Dharmendra Death: bollywood He-Man is known for his powerful dialogues as much as his films. check out memorable dialogues
সিনেমার মতোই দমদার ধরমজির সংলাপ (সিনেমার দৃশ্য)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 4:28 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: হিন্দি সিনেমার হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয় জগতে সক্রিয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্টাইল এবং সংলাপর বলার ধরন বরাবর দর্শক ও অনুরাগীদের মুগ্ধ করেছে ৷ 24 নভেম্বর পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র ৷ তাঁর প্রয়াণে ফিরে দেখা, তাঁর অভিনীত সিনেমার পাওয়ারফুল বেশ কিছু সংলাপ, যা আজও মনে রেখেছে দর্শক ৷

কুত্তে.. কমিনে, মে তেরা খুন পি জায়ুঙ্গা

যাঁরা সিনেমা বাফ তাদের কাছে এই সংলাপ ভীষণ পরিচিত ৷ 1975 সালের বিখ্যাত সিনেমা 'শোলে'তে বীরু চরিত্রে ধর্মেন্দ্রর অভিনয় আজও মনে রেখেছেন অনুরাগীরা থেকে দর্শক ৷ অমিতাভ বচ্চন বন্ধু জয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ধর্মেন্দ্র এই সংলাপটি সিনেমার খলনায়ক গব্বরকে (আমজাদ খান) উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে আইকনিক সংলাপে পরিণত হয় ৷

বাসন্তী ইন কুত্তো কে সামনে…

শোলে সিনেমার আরও এক জনপ্রিয় সংলাপ ৷ রমেশ সিপ্পি পরিচালিত এই সিনেমা বক্সঅফিসে রেকর্ড সাফল্য নিয়ে আসে ৷ 1975 সালের 15 অগস্ট মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা চলতি বছর 50 বছর সম্পন্ন করেছে ৷

জো ডর গয়া, সমঝো মর গয়া

ধর্মেন্দ্র অভিনীত 'ফুল অউর পাথ্থর' (1966) সিনেমা নিশ্চই দেখেছেন ৷ যদি না দেখে থাকেন, তাহলে সিনেমার গল্পের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্রর সংলাপ শোনার জন্য দেখতে পারেন 'ফুল অউর পাথ্থর' ৷ সিনেমায় তাঁর নায়িকা ছিলেন মীনা কুমারী ৷

না মে গিরতা হু… না মুঝে কোই গিরা সকতা হ্যায়..

1973 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'লোফার' সিনেমায় ধর্মেন্দ্র এই শক্তিশালী সংলাপ শোনা যায় ৷ অভিনেতার বিপরীতে নায়িকা ছিলেন মুমতাজ ৷ পরিচালনা করেছিলেন এ.ভীম সিং।

মর্দ বননে কে লিয়ে শরীর নেহি, হিম্মত চাহিয়ে

ধর্মেন্দ্রর সিনে কেরিয়ার গ্রাফে অন্যতম সেরা ছবির তালিকায় জায়গা করে নেয় 'ধরম বীর'-ও ৷ সিনেমাটি মুক্তি পায় 1977 সালে। এই ছবিতে ধর্মেন্দ্রর 'ধরম' চরিত্রে অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জিতেন্দ্র এই ছবিতে ধর্মেন্দ্রর বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

মুঝে লোগো নে হিরো বনায়া. পর ম্যায় তো সিফ ইনসান বননা চাহতা হুঁ…

এই সংলাপটি ধর্মেন্দ্রর বাস্তব জীবনের। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে এই কথাটি বলেছিলেন, যা কোনও সিনেমার সংলাপের চেয়ে কম নয়। ধর্মেন্দ্র এখনও বিশ্বাস করতেন যে তিনি আজ যা কিছু, তা কেবল তাঁর অনুরাগীদের কারণেই। সেই কারণেই, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও, তিনি মাটিতে পা রেখে চলতেন ৷

