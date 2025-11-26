ETV Bharat / entertainment

মৃত্যুর খবর ভুল হলে নাকি তার আয়ু বেড়ে যায় ! কোথায়...? - বিশ্বজিৎ

"ববি আর সানি আমার কাঁধে মাথা রেখে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে লাগল। আমারও চোখ বাধ মানেনি। ধরম চলে যাচ্ছে স্পষ্ট দেখলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে।"- বিশ্বজিৎ

ধর্মেন্দ্র স্মরণে বিশ্বজিৎ (ইটিভি ভারত)
Published : November 26, 2025 at 12:16 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 12:32 PM IST

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আমার অনেকদিনের পুরনো বন্ধু, আমার সহ অভিনেতা এবং হিন্দি ছবির 'হি ম্যান'কে হারিয়ে ফেললাম আমি। আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেল আমার ধরম। ধরম আর আমি একই সময়ে এসেছি মুম্বইতে। পঞ্জাবের একটা গ্রাম থেকে এসে নিজের অধ্যবসায় আর অভিনয় ক্ষমতা দিয়ে বলিউডকে জয় করে নিয়েছিল ধরম। আমাদের মধ্যে হেলদি কম্পিটিশন ছিল ৷ তবে, তার থেকেও বেশি ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। কত কথা ভিড় করছে আজ মনের মধ্যে। সব বলে ওঠা সম্ভব না। আমি সেই অবস্থাতেও নেই এই মুহূর্তে। কিছুদিন আগেও তো একটা কাজ করল ধরম। কী দারুণ এনার্জি দেখলাম মানুষটার। সত্যিই অবাক হয়েছি। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমার ডিরেকশনে ধরম আগেও কাজ করেছে, 'ক্যাহেতে হ্যায় মুঝকো রাজা' ছবিতে ৷ ছবিটা আমারই প্রোডাকশন এবং পরিচালনায় ছিল।

আবার আমার আসন্ন ছবি 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার'- এও পঞ্জাবের লালা লাজপত রাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছে ধরম। ওই ছবির কাজ চলাকালীনই আমি ওর ফার্ম হাউজ দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল আমাকে সব। ধরমের অধ্যবসায় আমাকে মুগ্ধ করেছে সবসময়। আমার আসন্ন ছবিতে অনেক অ্যাকশন দৃশ্য আছে ওর। আমি ডামি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ধরম তা নেয়নি। বলেছিল আমি কোনও ডুপ্লিকেট চাই না। যা করব নিজেই করব। এই বয়সে ওর এই সাহস, নিষ্ঠা আর উদ্যমী শক্তি দেখে আমি অবাক হয়েছি। ব্রিটিশের লাঠিচার্জ দৃশ্যেও নিজের জন্য কোনও ডামি চায়নি আমার ধরম। কী অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা। রিয়েলি পাওয়ারফুল ম্যান ছিল ধরম। সততা, নিষ্ঠা, অভিনয়ের প্রতি ভালোভাসার জোরে ধরম চিরকাল মানুষের মনে বিরাজ করবে। ধর্মেন্দ্রকে ভুলবে না কেউ। ওকে ভোলা সম্ভব না।

বিশ্বজিতের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র (ইটিভি ভারত)

আমরা দুই ভাইয়ের মতো ছিলাম। এক থালায় খেতাম, এক বিছানায় শুতাম। একসঙ্গে কত ঘুরেছি আমরা। কত কাজ করেছি একসঙ্গে। এক মেক আপ রুম শেয়ার করেছি দুজনে। সেই সব স্মৃতি বলে শেষ করার উপায় নেই আমার।
ববিকে সেদিন বলছিলাম, একদিন শুটিংয়ে খুব দেরিতে এসেছিল ধরম। এসে বলল 'আমার বাড়িতে একজন নতুন মেহমান এসেছে। আর সেটা তুমি ববি।' ববি আরও যেন শিশু হয়ে গেল কথাটা শুনে। কত যে কথা আছে এমন ধরমকে নিয়ে।

বিশ্বজিৎ-ধর্মেন্দ্র, শুটিংয়ের ফাঁকে (ইটিভি ভারত)

সানি সেদিন আমাকে মনে করালো ধরমের সঙ্গে ওর গোয়াতে শুটিংয়ে যাওয়ার সেই কথা। বলল, "আঙ্কল আপনার মনে আছে আমি ড্যাডির সঙ্গে গেছিলাম শুটিংয়ে। আর ড্যাডি দু'দিন আপনার বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল পার্টি করে।" আমি বললাম সব মনে আছে। ছবিটার নাম 'ইশক পর জোর নেহি'। সানিকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল ধরম। সানি তখন স্কুলে পড়ে। সানি বলছিল, ড্যাডি আপনাকে খুব ভালোবাসতেন। সানিও পুরনো দিনে ফিরে গিয়েছিল সেদিন। খুব মনে পড়ে ধরম শুটিংয়ে এলে স্পেশাল লস্যি বানিয়ে আগে আমাকে দিত, পরে নিজে খেতো। সেই সব দিন কি ভোলা যায়?

সিনেমাটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত মানুষটা। কত ছোট ছোট প্রোডিউসারকে সাপোর্ট দিয়েছে ছবি বানানোর জন্য। বলত, টাকার জন্য ভেবো না। কোনও ছবি আটকে গেলে নিজের গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে ছবিটাকে রিলিজ করিয়ে দিত। টেকনিশিয়ান কিংবা জুনিয়র আর্টিস্টদের জিজ্ঞেস করত, "পেমেন্ট ঠিকঠাক পাচ্ছো তো?" প্রযোজকদের বলত, "আগে ওদের টাকা দিন তারপর আমি কাজ করব।" এই ছিল ধর্মেন্দ্র। সততা আর নিষ্ঠার প্রতীক। সত্যিকারের জেনুইন লোক। আর্টিফিশিয়াল কিছু ছিল না ওর মধ্যে। যাকে ভালোবাসত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। অন্যায় সহ্য করত না, রুখে দাঁড়াত। খাঁটি সোনা ছিল আমার ধরম। ওর কথা শেষ করতে পারব না আজ। শ্মশান থেকে আমি গিয়েছিলাম হেমার বাড়িতে। ওখানে এষা, অহনা ছিল। ধরমের জামাইরা ছিল। মধুও এসেছিল। ধর্মেন্দ্রর ছবিতে ফুল দিলাম। শ্রদ্ধা জানালাম। হেমা কত পুরনো স্মৃতি বলছিল সেদিন।...

বিশ্বজিত পরিচালিত সিনেমায় ধর্মেন্দ্র (ইটিভি ভারত)

8 ডিসেম্বর ধরমের জন্মদিন। ভেবেছিলাম এবার ওর জন্মদিনটা আনন্দের সঙ্গে পালন করব। কিন্তু হল না। ফাঁকি দিয়ে চলে গেল আমাকে। কয়েকদিন আগে ওর মৃত্যুর ভুল খবর রটে গিয়েছিল। লোকে বলে মৃত্যুর খবর ভুল হলে নাকি তার আয়ু বেড়ে যায়। কোথায়? ধরমের ক্ষেত্রে সেটা হল না তো? ও তো চলেই গেল সেই ভুল খবরের পরেই। তবে, সত্যিকারের খারাপ খবরটা অনেক দেরিতে পেয়েছি আমি। ওদের ফ্যামিলির তরফ থেকেই খবরটা অনেক দেরিতে পৌঁছয় মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষের কাছে। খবর পেয়েই আমি ছুটে যাই। ববি, সানি, অভয়, সায়রা বানু-সহ আরও অনেকেই দাঁড়িয়ে। ববি আর সানি আমার কাঁধে মাথা রেখে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে লাগল। সবার চোখে জল। আমারও চোখ বাধ মানেনি। ধরম চলে যাচ্ছে স্পষ্ট দেখলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে। ধোঁয়া উড়ছে। আর একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে।...

(সাক্ষাতের ভিত্তিতে অনুলিখিত)

