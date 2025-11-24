ETV Bharat / entertainment

'স্বীকৃতি, পুরস্কার সেভাবে পেলেন কই ?' ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে কঠিন সত্যি ভাস্বরের মুখে

ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা ভাস্বর ৷

অভিনেতার প্রয়াণে শোক প্রকাশ ভাস্বরের (এএনআই/ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 2:55 PM IST

কলকাতা, 24 নভেম্বর: বছরটা 'শোলে'র পঞ্চাশ বছর। আজ আর কোনও গুজব নয়। সত্যিই ইহলোকের সব মায়া ত্যাগ করে অস্তাচলে বীরু। সিনে দর্শকের সঙ্গে 'দোস্তি' কি ভাঙবে কখনও তাঁর? এক কথায় উত্তর আসবে 'না'। তাঁর অগণিত ভক্ত সারা দেশ জুড়ে। সাধারণ থেকে সেলেব ভারতীয় সিনেমার হি-ম্যানের ভক্ত আট থেকে আশি (Dharmendra dies at 89)। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। ইটিভি ভারতকে অভিনেতা বলেন, "অনেকদিন ধরেই জানতাম ওঁর অবস্থা সংকটজনক। তারপর মাঝে শুনলাম উনি আর নেই। যদিও সেটা গুজব ছিল কিন্তু আজ সত্যিই তিনি নেই। এই যে আমরা এত বডি বিল্ডিং নিয়ে কথা বলি, সলমনকে দেখে লোকে উদ্বুদ্ধ হয় উঠতি যুগে। এর প্রবক্তা কিন্তু ধর্মেন্দ্র। তিনিই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির 'হি ম্যান'।"

ভাস্বর আরও বলেন, "আমার সবসময়েই মনে হয়েছে উনি একজন আন্ডার রেটেড অভিনেতা। কত ভালো ভালো ছবি করেছেন। কত ভালো অভিনয় ছিল। 'সত্যকাম', 'চুপকে চুপকে', 'অনুপমা'- ঋষিকেশ মুখার্জির যে কটা ছবিতে উনি অভিনয় করেছেন সবকটিই দুর্দান্ত। কিন্তু সেরকম স্বীকৃতি, পুরস্কার পাননি কখনও। এর থেকে বড় সত্যি কিছু নেই। তাঁকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি বলে আমার মনে হয়। হি ম্যান ইমেজে বন্দি থাকার কষ্ট উনি অনুভব করতেন বলে মনে হয় আমার। ওঁর কমিক টাইমিং নিয়ে তো কথা হবে না। 'শোলে' তার বড় প্রমাণ! আর শেষে 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'? ভোলা যায়? আজ ভারতীয় সিনেমার বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল।"

