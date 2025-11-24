ETV Bharat / entertainment

'তোরেঙ্গে দম মগর...তেরা সাথ না...' একা হয়ে গেলেন জয়, ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে বদলে গেল 'শোলে'র শেষ দৃশ্য

জয়-বীরুর বন্ধুত্বে ছেদ ৷ 'ইয়ে দোস্তি'র দুই শাকরেদের পথ হল আলাদা ৷

জয়-বীরুর বন্ধুত্বে ছেদ ৷ (গানের দৃশ্য)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 2:40 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: বন্ধুত্ব যাপন বা বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বললে আজও 'শোলে'র জয়-বীরুর উদাহরণ টানেন সকলে ৷ সিনেমার মতো সেই বন্ধুত্বে পড়ল ফুলস্টপ ৷ 83 বছরে একলা হয়ে গেলেন জয় অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ 89 বছর বয়সে তারাদের দেশে পাড়ি দিলেন ধর্মেন্দ্র (Dharmendra) ৷ 'শোলে'র শেষ দৃশ্য বদলে গেল বাস্তবে ৷ ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে আইএমডিবি রেটিং অনুযায়ী, এক নজরে ফিরে দেখা অমিতাভ বচ্চন-ধর্মেন্দ্র জুটির আইকনিক সেই সব সিনেমা যা, চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে ৷

1. শোলে (Sholay)

অভিনয়ে: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জীব কুমার, গেমা মালিনি, জয়া ভাদুড়ি, আমজাদ খান

IMDB রেটিং: 8.1/10

পরিচালক: রমেশ সিপ্পি

মুক্তির বছর: 1975

কোথায় দেখবেন: প্রাইম ভিডিয়ো

অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্রর সিনেমার কথা ভাবলেই সিনেমাপ্রেমীদের মাথায় প্রথমেই আসবে রমেশ সিপ্পির কাল্ট ক্লাসিক সিনেমা 'শোলে'র কথা। অ্যাকশনে ভরপুর এই সিনেমা সেই বছরের সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমাগুলির মধ্যে একটি ছিল ৷

2. চুপকে চুপকে (Chupke Chupke)

অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, শর্মিলা ঠাকুর, জয়া বচ্চন, লিলি চক্রবর্তী, ঊষা কিরণ, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়

IMDB রেটিং: 8.3/10

পরিচালক: হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়

মুক্তির বছর: 1975

কোথায় দেখবেন: প্রাইম ভিডিয়ো

চুপকে চুপকে হল অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্রর আরেকটি আইকনিক ছবি । বাংলা সিনেমা 'ছদ্মবেশী'যে সিনেমায় অভিনয় করেন উত্তম কুমার-মাধবী মুখোপাধ্যায়, সেই সিনেমার রিমেক ছিল চুপকে চুপকে ৷ সিনেমার কিছু গান, যেমন 'আব কে সজান সাওয়ান মে' এবং 'সা রে গা মা' আজও শ্রোতাদের মন ভালো করে দেয় ৷ সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এসডি. বর্মন ৷ গানের কথা লিখেছেন আনন্দ বক্সী।

3. রাম বলরাম (Ram Balram)

অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, জীনত আমন, রেখা, অজিত, আমজাদ খান, প্রেম চোপড়া, সুজিত কুমার

IMDB রেটিং: 6.2/10

পরিচালক: বিজয় আনন্দ

মুক্তির বছর: 1980

কোথায় দেখবেন: ইউটিউব

বিজয় আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার এই সিনেমায় দুই ভাইয়ের গল্প বর্ণনা করছে ৷ এই সিনেমা যদি না দেখে থাকেন তাহলে ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন ৷

4. হাম কৌন হ্যায় ?(Hum Kaun Hai?)

অভিনয়: অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, ডিম্পল কাপাডিয়া

IMDB রেটিং: 3.6/10

পরিচালক: রবি শঙ্কর শর্মা

মুক্তির বছর: 2004

কোথায় দেখবেন: ইউটিউব

'হাম কৌন হ্যায়?' সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্র। 2001 সালের স্প্যানিশ ছবি 'দ্য আদারস'-এর রিমেক এই ছবিতে দেখানো হয়েছে ৷

5. গুড্ডি (Guddi)

অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়ি, উৎপল দত্ত, সমীত ভঞ্জ, আসরানি, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়

IMDB রেটিং: 7.2/10

পরিচালক: হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়

মুক্তির বছর: 1971

কোথায় দেখবেন: প্রাইম ভিডিয়ো, সোনি লিভ

গুড্ডি সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্রকে অল্প সময়ের জন্য স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা গিয়েছে ৷ এই সিনেমাটি অভিনেত্রী জয়া বচ্চন পর্দার অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রতি আচ্ছন্ন ছিলেন ৷ কিন্তু বিনোদন জগতের ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তার মোহ ভেঙে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে তারকা তার মতোই একজন সাধারণ মানুষ এবং তারও কিছু ত্রুটি ছিল। অবশেষে, তিনি তার মোহ ত্যাগ করেন এবং বিয়ে করেন। বিগ বি ছাড়াও, রাজেশ খান্না, নবীন নিশ্চল, বিনোদ খান্না, প্রাণ এবং ওম প্রকাশ সহ অনেক প্রশংসিত বি-টাউন তারকা অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেন।

6. চরণদাস (Charandas)

অভিনয়: অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, ওম প্রকাশ, ঊর্মিলা ভাট, সুনীল দত্ত, ফরিদা জালাল, রাজ মেহরা

IMDB রেটিং: 5.3/10

পরিচালক: বি এস থাপা

মুক্তির বছর: 1977

কোথায় দেখবেন: ইউটিউব

এটিই একমাত্র অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্র সিনেমা যেখানে অভিনেতারা কাওয়ালি গায়ক হিসেবে বিশেষ উপস্থিতি দেখান। গল্পটি এমন একটি পরিবারের চারপাশে আবর্তিত হয় যারা তাদের জীবন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। আশা ভোঁসলের গাওয়া 'দিল কি লাগি অ্যাসি লাগি' এবং মুকেশের 'ও মাইয়া মোরি ম্যায় নাহি মাখন' গানগুলি এখনও প্রতীকী।

7. দোস্ত (Dost)

অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, হেমা মালিনি, শত্রুঘ্ন সিনহা, অসিত সেন

IMDB রেটিং: 6.9/10

পরিচালক: দুলাল গুহ

মুক্তির বছর: 1974

কোথায় দেখবেন: ইউটিউব

অমিতাভ বচ্চন ও ধর্মেন্দ্র অভিনীত সিনেমায়, বিগ বিকে দেখা গিয়েছে আনন্দের চরিত্রে ৷ এখানে অতিথি চরিত্রে দেখা যায় অমিতাভকে ৷ সিনেমায় দোস্ত হল একজন অনাথ, মানভ (ধর্মেন্দ্র অভিনীত), যে একজন চোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারপর কী হয় তার জন্য এই সিনেমা দেখে নিতে পারেন ইউটিউবে ৷ ছবিটিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

মনমোহন দেশাই পরিচালিত আরেকটি সিনেমা 'নসীব' যেখানে অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্র দুজনেই ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

