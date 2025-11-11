বাবা স্থিতিশীল, মৃত্যুর গুজব ওড়ালেন মেয়ে এষা
এদিন সোশাল মিডিয়ায় বাবার মৃত্যুর খবর ভুয়ো বলে জানালেন অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 9:47 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 9:54 AM IST
হায়দরাবাদ, 11 নভেম্বর: মৃত্যুর খবর ভুয়ো ৷ সোশাল মিডিয়ায় জানালেন ধর্মেন্দ্রর মেয়ে এষা দেওল ৷ তিনি জানালেন, এই মুহূর্তে অভিনেতার স্বাস্থ্য আগের থেকে ভালো আছে ৷
এষা লেখেন, "সংবাদমাধ্যমে ভুল খবর ছড়িয়ে পড়ছে ৷ আমার বাবার অবস্থা আগের থেকে ভালো ৷ তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে ৷ আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাব পরিবারের ব্যক্তিগত এই সময়ে একটু পরিসর দিতে ৷ সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাঁরা বাবার দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রার্থনা করেছেন ৷"
প্রবীণ অভিনেতার দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনিও এদিন সোশাল মিডিয়ায় জানান, ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর ভুয়ো ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "যা ঘটছে তা ক্ষমার অযোগ্য! কীভাবে একজন ব্যক্তির চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া ও সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও মিথ্যা খবর ছড়াতে পারে? এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। অনুগ্রহ করে পরিবার এবং তাদের গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথাযথ সম্মান জানান।"
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025
ধর্মেন্দ্রর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সোশাল মিডিয়ায় বেশ কিছু গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে তাঁর মৃত্যুও খবরও ছিল ৷ তবে, সানি দেওলের দল প্রকাশ্য এখটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে যে প্রবীণ অভিনেতার অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মি. ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং পর্যবেক্ষণে আছেন। তাঁর স্বাস্থ্যজনিত আপডেট প্রতি মুহূর্তে দেওয়া হবে ৷ দয়া করে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে মিথ্যা গুজব ছড়াবেন না।" পাশাপাশি, সকলকে অভিনেতার দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করা এবং পরিবারের গোপনীয়তার অধিকারকে সম্মান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ।