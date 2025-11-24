প্রয়াত ধর্মেন্দ্র, শেষকৃত্যে অমিতাভ

প্রয়াত ধর্মেন্দ্র, শেষকৃত্যে অমিতাভ
সোমবার বেলা গড়াতেই আসে দুঃসংবাদ ৷
মুম্বই, 24 নভেম্বর: আর কোনও গুজব নয় ৷ সোমবার প্রয়াত বলিউডের হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র (DHARMENDRA PASSES AWAY) ৷ বিগত কয়েকদিন ধরেই স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ধর্মেন্দ্র । এরপর সেখান থেকে ছাড়া পান তিনি ৷ বাড়িতেই চলছিল চিকিৎসা ৷ পরিবারের তরফে জানানো হয়েছিল, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন অভিনেতা ৷ কিন্তু সোমবার বেলা গড়াতেই আসে দুঃসংবাদ ৷ দীর্ঘ অসুস্থতার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলিউডের হি-ম্যান ৷
ইতিমধ্যেই ভিলে পার্লের মহাশ্মশানে পৌঁছান স্ত্রী হেমা মালিনী, মেয়ে এষা দেওল, অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন-সহ আরও অনেকে ৷ সকালে অভিনেতার ধর্মেন্দ্রর বাড়ির সামনে অ্যাম্বুলেন্স দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন অনুরাগীরা ৷ ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্য নিয়ে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন ৷ কিন্তু পরিবারের তরফ থেকে কোনও বিবৃতি আসেনি ৷ তবে, সদস্যরা যখন একে একে ভিলে পার্লে শ্মশানে পৌঁছাতে শুরু করেন তখন অনুরাগীরা বুঝে যান, বলিউডের অন্যতম অভিনেতাকে হারিয়েছে দেশবাসী ৷
ধর্মেন্দ্র-র জন্ম-শৈশব-পড়াশোনা
1935 সালের 8 ডিসেম্বর পঞ্জাবের লুধিয়ানার নাসরালিতে জাট পরিবারে জন্ম ধর্মেন্দ্রর । বাবার নাম কেওয়াল কৃষাণ ও মায়ের নাম সৎওয়ান্ত কৌর । বাবা ছিলেন গ্রামের স্কুল মাস্টার । 1952 সালে তিনি স্কুল পাশ করেন ।
19- বছর বয়সে প্রথম বিয়ে
স্কুল পাশ করার মাত্র 2 বছরের মাথাতেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ধর্মেন্দ্র । তখনও তিনি সিনেমার জগতে প্রবেশ করেননি । 1954 সালে মাত্র 19 বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন প্রকাশ কৌরকে । 1957 সালে তাঁর প্রথম সন্তান সানির জন্ম হয় । 1969 সালের 27 জানুয়ারি জন্ম হয় দ্বিতীয় সন্তান বিজয় সিন দেওল অর্থাৎ ববির ।
ফিল্মি দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ
জানা যায়, সিনেমার প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল ধর্মেন্দ্রর । এমনকী, ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনের তরফে অভিনয়ে নতুন প্রতিভা খোঁজার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন ধর্মেন্দ্র । সেই সূত্র ধরে তিনি মুম্বই আসেন সিনেমার অভিনয় করার জন্য । কিন্তু সেই সিনেমা কখনও তৈরিই হয়নি । ভাগ্যের চাকা ঘোরে 1960 সালে । যখন তিনি সুযোগ পান অর্জুন হিঙ্গোরানির রোমান্টিক ড্রামা দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে সিনেমায় । তবে প্রথম সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়ে বক্সঅফিসে । সাফল্য ধরা দেয় 1961 সালে যখন মুক্তি পায় রমেশ সাইগলের শোলো অউর শবনম । এরপর 1962 সালে মুক্তি প্রাপ্ত মোহন কুমারের অনপড় অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় ধর্মেন্দ্রকে । এর পরের বছর অর্থাৎ 1963 সাল, ধর্মেন্দ্রকে বলিউডে শক্ত জায়গা করে দেয় বিমল রায়ের বন্দিনী । সেই বছর এই সিনেমা বেস্ট ফিচার ফিল্ম ইন হিন্দি বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ।
বলিউডে বড় ব্রেক
তখনও অভিনেতা হিসাবে ধর্মেন্দ্রকে একটু একটু দর্শক চিনতে শুরু করেছে। 1964 সালে রাজেন্দ্র কুমার ও সায়রা বানু অভিনীত মোহন কুমারের 'আয়ি মিলন কি বেলা' মুক্তি পায় । সেই সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে সকলের নজরে আসেন ধর্মেন্দ্র । বক্সঅফিসে সিনেমাটি ব্যাপক হিট হয় । সিনেমা হিটের তকমা পেলেও বিনোদন ইন্ডস্ট্রিতে নিজের পরিচয়ের লড়াই তখনও চালিয়ে যেতে হচ্ছিল ধর্মেন্দ্রকে । ছয়ের দশকে তিনি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সিনেমায় কাজ করেন । যার মধ্যে রয়েছে 'ফুল অউর পাথ্থর', 'মমতা', 'অনুপমা', 'আয়ে দিন বাহার কে', 'সত্যকাম' ইত্যাদি ।
সাতের দশক-ধর্মেন্দ্রর সুপারস্টারডম
এই সময়ে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে পর্দায় আবীর্ভাদ হয় হেমা মালিনীর । এই জুটির প্রথম সিনেমা সত্যেন বোসের 'জীবন মৃত্যু' । যা সুপারহিট হয় । এরপর হেমার সঙ্গেই তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান ও শরাফত মুক্তি পায় । এইদুটি সিনেমাও সাফল্যকে ছুঁয়ে ফেলে । 1971 সালে রাজ খোসলার 'মেরা গাঁও মেরা দেশ' অল টাইম ব্লকব্লাস্টারের তকমা পায় । আর দর্শকদের সামনে ধরা পড়ে ধর্মেন্দ্রর অ্যাকশন হিরো ইমেজ । একে একে উপহার দেন 'সীতা অউর গীতা', 'রাজা জানি', 'সমাধি'র মতো সুপারহিট সিনেমা । এরপর ধর্মেন্দ্র পেয়ে যান সুপারস্টার-এর তকমা ।
অমিতাভ-ধর্মেন্দ্র জুটি তৈরি করে ইতিহাস
1975 সালে ধর্মেন্দ্রকে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দুটি সিনেমায় দেখা যায় । 'চুপকে চুমকে' ও 'শোলে' । রমেশ সিপ্পি পরিচালিত 1975 সালের 15 অগস্ট মুক্তি পাওয়া সিনেমা শোলে তৈরি করে ইতিহাস । 50 বছর ধরে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে এই সিনেমা কাল্ট হয়ে রয়ে গিয়েছে । এরপর ধরমপাজির উল্লেখযোগ্য সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নেয়, 'ইনসাফ কৌন করেগা', 'বেগানা', 'বাজি', ইত্যাদি
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা হিসাবে নিজের ইমেজ বদলাতে থাকেন ধর্মেন্দ্র । 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া', 'কিস কিস কি কিসমত', 'লাইফ ইন আ মেট্রো', 'জনি গদ্দার' তারই প্রমাণ । এছাড়াও 'ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা' কিংবা 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'র মতো সিনেমায় বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখিয়েছেন ধর্মেন্দ্র ।
পুরস্কার-সম্মাননা
ঘায়েল সিনেমার জন্য 1990 সালে বেস্ট পপুলার ফিল্ম প্রোভইডিং হোলসাম এন্টারটেনমেন্ট- বিভাগে জাতীয় পুরস্কার জেতেন ধর্মেন্দ্র । মোট 9 বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে নমিনেশন পেলেও হাতে পেয়েছেন মাত্র 2টো । 'ঘায়েল' সিনেমার জন্য একটি ফিল্মফেয়ার পান 1991 সালে । ফিল্মফেয়ার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পান 1997 সালে । 2012 সালে বিনোদন জগতে অবদানের জন্য তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হন ।