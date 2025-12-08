'শোলে'র শেষ দৃশ্যে পরিবর্তন ! জয়-বীরুর বিচ্ছেদ নয়... কবে মুক্তি পাচ্ছে বাংলায় ?

'শোলে'র শেষ দৃশ্যে পরিবর্তন ! জয়-বীরুর বিচ্ছেদ নয়... কবে মুক্তি পাচ্ছে বাংলায় ?
সিনেমায় মৃত্যু হবে না অমিতাভ বচ্চনের ৷ অর্থাৎ জয়-বীরুরর বন্ধুত্ব থাকছে অটুট ৷ প্রেক্ষাগৃহে কবে মুক্তি পাচ্ছে 'শোলে' ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 10:48 AM IST
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: সালটা 1935 ৷ পঞ্জাবের নাসরালি গ্রামে 8 ডিসেম্বর অর্থাৎ আজকের দিনে জন্ম রুপোলি পর্দার হি-ম্যান ধর্মেন্দ্রর। বিশেষ দিনে, সিনেপ্রেমী তথা বীরুপ্রেমীদের জন্য এল দারুণ খবর। তাঁর অভিনীত 'শোলে' পুনরায় মুক্তির পথে পশ্চিমবঙ্গে। উদ্যোগে 'এসএসআর সিনেমাজ প্রাইভেট লিমিটেড'। এই খবরে আপ্লুত অভিনেতা-পরিচালক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "এর থেকে ভালো খবর আজকের দিনে আর হয় না।"
শোলে-র 50 বছর
প্রসঙ্গত, 1975 সালে রমেশ সিপ্পির পরিচালনায় মুক্তি পায় 'শোলে'। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে ঐতিহাসিক সাফল্য রচনা করে এই ছবি, যা শুধু বক্স অফিস রেকর্ডই ভাঙেনি, বরং একটি কাল্ট ক্লাসিক হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। এর সাফল্য মূলত শক্তিশালী চিত্রনাট্য, আইকনিক চরিত্র (বীরু, জয়, গব্বর), অনবদ্য অভিনয়, সাউন্ডট্র্যাক এবং পরিচালনার কারণে, যা একে বলিউডের সর্বকালের সেরা ও দীর্ঘস্থায়ী ব্লকবাস্টারগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত করেছে, যা আজও প্রাসঙ্গিক।
'এস এস আর সিনেমাজ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর তরফে শতদীপ সাহা বলেন, "আমাদের অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল ছবিটার পুনরায় মুক্তির। এখানে জয় মানে অমিতাভ বচ্চন মরবেন না। নতুন করে তৈরি করা হয়েছে ছবিটা। অনেক সিনেমা হলে রিলিজ করবে এই ছবি। চলবে এক সপ্তাহ ধরে। তবে, এখনও হল লিস্ট তৈরি হয়নি। খুব শীঘ্রই তা সামনে আসবে। "
এ বছরটা 'শোলে'র পঞ্চাশ বছর। আর চলতি বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এসেছিলেন এই ছবির পরিচালক রমেশ সিপ্পি। তিনি 'শোলে'র কথা বলতে গিয়ে বলেন, " ধর্মেন্দ্র না হলে বীরু হত না। ধর্মেন্দ্র প্রথমে সন্দিহান ছিলেন কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। চেয়েছিলেন ঠাকুর সাহেবের রোলটা। এমনকি গব্বরের চরিত্রও ওঁকে আকর্ষণ করেছিল। আমি বলেছিলাম, ‘তুমি ভিলেন করবে কীভাবে!’ শেষে হালকা ঠাট্টার ছলে বলেছিলাম, 'বীরুই তো হেমাকে পাবে! এই কথাতেই রাজি হয়েছিলেন।"
তাঁর সেদিনের বক্তব্য থেকেই জানা যায়, ছবিটির সূচনা হয়েছিল চার লাইনের একটি আইডিয়া থেকে। একাধিক হলিউড চলচ্চিত্র 'ম্যাকেন্নাস গোল্ড', 'বুচ ক্যাসিডি অ্যান্ড দ্য সানড্যান্স কিড', এবং 'দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন' ছিল এই ছবির অনুপ্রেরণা। 'শোলে' সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মুক্তির পর 35 কোটি টাকার বেশি আয় করে (সেই সময়ের টিকিটের দাম 2 টাকা), যা এটিকে সেই সময়ের সবচেয়ে বড় হিট বানায়। প্রায় 5 বছরের বেশি সময় ধরে প্রেক্ষাগৃহে চলেছিল এই সিনেমা, যা পুনরায় মুক্তি পেতে চলেছে পশ্চিমবাংলায়।
উল্লেখ্য, এটি ছিল ভারতের প্রথম ওয়াইল্ড ওয়েস্ট/ডেক্কান-ভিত্তিক অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম, যা সেই সময়ের হিন্দি ছবির ধারাকে বদলে দিয়েছিল। শুধু ভারতেই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নেও একটি বড় আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করেছিল।'শোলে'র সাফল্য এমন ছিল যে এর ভিলেন, পরিচালক, এমনকী ঘোড়াটিও বিখ্যাত হয়ে ওঠে, যা বলিউডে বিরল। এটিই প্রমাণ করে যে 'শোলে' কেন আজও ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। আগামী 12 ডিসেম্বর পশ্চিমবাংলায় পুনরায় মুক্তি পাবে ধর্মেন্দ্র-অমিতাভ বচ্চন, হেমা মালিনী, সঞ্জীব কুমার ও জয়া বচ্চন অভিনীত শোলে ৷।