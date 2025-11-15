কৃতি-ধনুশের 'তেরে ইশক মে' কেন আগ্রহ বাড়াচ্ছে দর্শকদের ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 2:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: 2013 ও 2021 সালে আনন্দ এল রাই ভালোবাসার যে আগুন জ্বালিয়েছিলেন সিনেপর্দায় তা যেন বড় আকার নিয়েছে 2025 সালে ৷ 'রাঞ্ঝনা' ও 'আতরঙ্গী রে' সিনেমার পর এবার তিনি এনেছেন 'তেরে ইশক মে' (Tere Ishk Mein) ৷ সিনেমার গান আগেই মন কেড়েছে দর্শকদের ৷ শুক্রবার ট্রেলার আসার পর তা ঘুরিয়ে দিয়েছে মাথাও ৷ কৃতি শ্যানন ও ধনুশের এই রকম পাওয়ার প্যাক্ট অভিনয়ের ঝলক ট্রেলারে চমকে দেওয়ার মতো ৷ তার সঙ্গে তুখোড় সংলাপ, সিনেমার মেজাজকে বাড়িয়ে দিয়েছে চতুর্গুণ ৷
তেরে ইশক মে ট্রেলার
'তেরে ইশক মে' ট্রেলার দেখে স্পষ্ট প্রেমের আগুনে জ্বলেপুড়ে ছারখাক হতে চলেছে সিনেমার দুই প্রধান চরিত্র ধনুশ ও কৃতি ৷ প্রথম দৃশ্যেই ধনুশ ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শঙ্করের ভূমিকায় সামনে আসেন ৷ অন্যদিকে, কৃতির চোখে ধরা পড়ে ব্যথা এবং অনুশোচনা । এরপরেই ফ্ল্যাশব্যাকে যায় ট্রেলার যেখানে শঙ্করের প্রেমে উন্মাদনা, কৃতির সঙ্গে শেয়ার করা প্রতিটা ফ্রেম ও সংলাপ সিনেমা নিয়ে উত্তেজনার পারদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ৷
সিনেমার দমদার সংলাপ
1) হিন্দিতে- অভি ভি আক্রামক, অভি ভি গুস্সেল, তুমহে আপনি ইস ইমেজ সে প্য়ায়ার হে না ? ... ( বাংলায়- এখনও আক্রমণাত্মক, এখনও এত রাগ, তুমি নিজের এই ইমেজ ভালোবাসো, তাই না?) --- কৃতি শ্যানন
2) অব অগর ইতনি সুন্দর লড়কী কা হাত উঠা হে, তো কিসী গাল পর তো পড়না হি চাহিয়ে... (বাংলায়- এত সুন্দর একটা মেয়ের হাত যখন উঠেছে, তখন তা কোনও গালে অবশ্যই পড়া উচিত...) ---- ধনুশ
3) হম প্যায়ার মে পড় গয়া তো… দিল্লি ফুঁক দুঙ্গা (বাংলায়- আমি যদি তোমার প্রেমে পড়ে যাই, তাহলে পুরো দিল্লি জ্বালিয়ে দেব...) ---- ধনুশ
4) লড়কিয়া না হামেশা রাজকুমার কে সপনে দেখতি হে, কিঁউকি মোহব্বত মে সমঝদারি কি আদত হোতি হে উনকি... (বাংলায়- মেয়েরা সবসময় রাজকুমারের স্বপ্ন দেখে ৷ কারণ ভালোবাসা তাঁরা বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে)--- কৃতি
5) মর জায়োগে পণ্ডিত.. প্রেম মে মৃত্যু হে, মুক্তি নেহি.. মুক্তি কে পিছে ভাগ মত...অপনে ইশক মে ইতনা জ্বল...কি মুক্তি তেরে প্য়ারো মে গিরকে মাঙ্গে..কি স্বীকার করো মুঝে… (বাংলায়- প্রেমে মৃত্যু আছে.. মুক্তি নেই ৷ মুক্তির পিছনে দৌড়িয়ো না.. নিজের ভালোবাসায় এতটাই জ্বলো যে মুক্তি তোমার পায়ের এসে পড়বে...)
6) মেরা জী অব উঠ গয়া হে ইস প্যায়াস সে.. মুঝে অব বস লড়না হে ( বাংলায়- ভালোবাসা থেকে মন উঠে গেছে আমার.. আমি এবার শুধু লড়াই করতে চাই...) --- ধনুশ
28 নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ধনুশ-কৃতির দুর্দান্ত রোমান্টিক ড্রামা 'তেরে ইশক মে' ৷