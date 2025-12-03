পিছনে 'রাঞ্ঝনা' ! ধনুশ-কৃতির কেমিস্ট্রিতে আগুন বক্সঅফিসে
ধনুশের 'তেরে ইশক ম্যায়' 2013 সালের তার হিট সিনেমা 'রাঞ্ঝনা'-র কালেকশনকে ছাপিয়ে গিয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 3, 2025 at 1:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 ডিসেম্বর: 'প্যায়ার মে লুট জানা…' কুন্দন থেকে শঙ্করের জার্নি বক্সঅফিসে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা যে থামার নয়, বলা যায় ৷ ধনুশ-কৃতি শ্যানন অভিনীত রোমান্টিক ড্রামা সিনেমা, তেরে ইশক মে, পাগলামো-জুনুন-ইনটেন্স শব্দের যেন নতুন মানে তৈরি করেছে ৷
28 নভেম্বর মুক্তি পাওয়ার পর থেকে বক্সঅফিসে ব্যাটে-বলে ভালোই খেলছে এই সিনেমা ৷ প্রেক্ষাগৃহে প্রথম তিন-চার দিন যেন এই সিনেমা মেপে নিচ্ছিল জল ৷ পাঁচদিনের মাথায় ধনুশ-কৃতির লাভস্টোরি ফিরেছে ট্র্যাকে ৷ মনে করা হচ্ছে সপ্তাহান্তে এই সিনেমা ঢুঁকে যাবে 100 কোটির ক্লাবে ৷
স্যাকনিল্কের রিপোর্ট
ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুসারে, তেরে ইশক ম্যায় পঞ্চম দিনে 10.25 কোটি টাকা আয় করেছে ৷ যা আগের দিনের 8.75 কোটি টাকার থেকে 17.14% বেশি। ছবিটি প্রথম দিনে 16 কোটি টাকা আয় করে ৷ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে যথাক্রমে 17 কোটি টাকা ও 19 কোটি টাকা আয় করেছে। ফলে ছবির মোট কালেকশন হয়েছে 71 কোটি টাকা ৷
রাঞ্ঝনা পড়ল পিছনে
ধনুশ-সোনম কাপুর অভিনীত রোমান্টিক ড্রামা রাঞ্ঝনা- উত্তরসূরী, তেরে ইশক মে ৷ 2013 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাকে বক্সঅফিসে ছাপিয়ে গিয়েছে তেরে ইশক ম্যায় ৷ 2013 সালে রাঞ্ঝনা ভারতে আয় করেছিল 60.22 কোটি টাকা ৷ গ্লোবালি সেই আয় হয় 93.97 কোটি টাকায় ৷ তেরে ইশক ম্যায়- এখন পর্যন্ত ধনুশের সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্ সিনেমা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷
তেরে ইশক ম্যায় প্রেক্ষাপট
ইতিমধ্যেই যারা এই সিনেমা দেখে নিয়েছেন, তারা মজেছেন সিনেমার চিত্রনাট্য থেকে গান ও অভিনয়ে ৷ মূলত, সিনেমার প্রেক্ষাপট বেনরসের পটভূমিতে তৈরি ৷ এই গল্প এগিয়েছে শঙ্কর (ধনুশ) ও মুক্তিকে কেন্দ্র করে ৷ প্রচন্ড রাগী শঙ্করের জীবনে সাইকোলজি নিয়ে পিএইচডি করতে যাওয়া মুক্তি কীভাবে সম্পর্কে জড়ায়, কীভাবে ভালোবাসায় প্রতিশোধের আগুন শঙ্করের জীবন ওলটপালট করে দেয় ৷ তা প্রেক্ষাগৃহে না দেখলেই নয় ৷
ধনুশ এবং কৃতি শ্যানন ছাড়াও, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রকাশ রাজ, যীশু সেনগুপ্ত, সুশীল দাহিয়া, মাহির মহিউদ্দিন এবং রেডিন কিংসলে-সহ আরও অনেকে ৷ হিমাংশু শর্মা এবং নীরজ যাদবের লেখা, সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার এবং হিমাংশু শর্মা।