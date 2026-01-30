প্রসেনজিতের বাড়িতে দেব, মনোমালিন্য কি মিটল

প্রসেনজিতের বাড়িতে দেব, মনোমালিন্য কি মিটল
বুম্বাদা লিখেছেন, "তুই এলি, কথা বললি, ভালো লাগলো । নিজের খারাপ লাগাগুলোকে সরিয়ে বাড়ির ভুলবোঝাবুঝি গুলোকে সামলানোটাই মনে হয় বড়দের কাজ ।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 7:36 PM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: অবশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ ! প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির দেব । বুম্বাদা লিখেছেন, "তুই এলি, কথা বললি, ভালো লাগলো । নিজের খারাপ লাগাগুলোকে সরিয়ে বাড়ির ভুলবোঝাবুঝি গুলোকে সামলানোটাই মনে হয় বড়দের কাজ । ভালো থাক । আদর ।"
বুধবার ইম্পার বৈঠকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে দেব এমন কিছু কথা বলেন যাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন বাংলা চলচ্চিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র । জানা যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় যখন দেবকে বলেন, "আমরা সবাই মিলে এই স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করেছি । সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে তা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালোই হবে । 'পুজোর সিনে ক্যালেন্ডার' তৈরি হয়েছে । তোর সঙ্গে মাননীয়ার যোগাযোগ রয়েছে । ওঁকে একবার জানিয়ে রাখিস ।"
এরপরে দেব নাকি বুম্বাদাকে বলেন, "আজকাল তো তোমার কথাই শুনতে হবে । কারণ তোমার ছবি এখন দারুণ চলছে - (বিজয়নগরের হীরে), তার উপর আবার 'পদ্মশ্রী' পেয়েছো ।" সূত্রের দাবি, দেবের এই কথায় অপমানিত বোধ করেন প্রসেনজিৎ ৷ যদিও সাংবাদিকদের কাছে এই ব্যাপারে টুঁ শব্দটিও করেননি তিনি ।
উল্লেখ্য, ইম্পাতে আয়োজিত বৈঠক সম্পূর্ণ গোপনীয়তা মেনে সম্পন্ন হয় । সাংবাদিকরা ছিলেন কাঁচের দরজার বাইরে । ফলে, ভিতরে কী কথা হচ্ছে তা কাক-পক্ষীতেও টের পাওয়ার কথা নয় । এরপর বৃহস্পতিবার হঠাৎই খবর ছড়ায় যে, সেই বৈঠক শান্তিপূর্ণ ছিল না । এই ব্যাপারে প্রযোজক তথা স্ক্রিনিং কমিটির সদস্য রানা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ।
রানা সরকার বলেন, "বুম্বাদা অসম্মানিত হয়েছেন কি না তা তো বুম্বাদা'কে জিজ্ঞেস করা উচিত । সেরকম যদি কিছু হয়েও থাকে তা তো বাইরে আসার কথা নয় । খুব কনফিডেনসিয়াল একটা মিটিং ছিল । এগুলো কারা করছেন ? তা হলে কি কেউ পরিকল্পিতভাবেই ইন্ডাস্ট্রির ঐক্য নষ্ট করতে ভিতরের কথা বাইরে নিয়ে আসছেন ? তাঁরা কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ঝামেলা বাঁধাতে চাইছেন ? এটাই আমার প্রশ্ন । আমাদের নিজেদের মধ্যে ভিতরে কী কথা হচ্ছে তা তো বাইরে আসার কথাই নয় । আর তাছাড়া, এরকম বড় কিছু হয়নি ।"
এরপর শুক্রবার বিকেল নামতেই সামাজিক মাধ্যমে দেব-বুম্বার আদর মাখানো ছবি হাজির । সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, ঘটনাটি রটনা ছিল না । সত্যিই হয়তো মনোমালিন্য তৈরি হয়েছিল সেদিন । কিন্তু শেষ ভালো যার সব ভালো তার । প্রমাণিত হল আরেকবার । একে অপরকে কাছে টেনে নিলেন 'কাছের মানুষ'।