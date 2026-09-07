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'তোরই ছোঁয়া না পেলে ঠোঁটে....' দেব-শুভশ্রীর পুরনো রোম্যান্সে বুঁদ নেটপাড়া

এই গান ঘিরে অনুরাগীদের আবেগ আর বেশি প্রবল হয়েছে, তার লিরিক্সের জন্য় ৷ বারিশের লেখা প্রতিটা শব্দ যেন ফিরিয়ে এনেছে দেব-শুভশ্রীর সেই পুরনো প্রেমকে ৷

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দেব-শুভশ্রীর পুরনো রোম্যান্সে বুঁদ নেটপাড়া (স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 1:16 PM IST

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হায়দরাবাদ, 7 সেপ্টেম্বর: চারিদিকে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে একের পর এক পাহাড় ৷ তার মাঝে নীল-সাদা আকাশ ৷ সর্পিল পথে দেবের (Dev) বাহুতে ধরা পড়েছেন শুভশ্রী (Subhashree Ganguly) ৷ বারবার যেন পর্বতের গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে দেবের 'আমি তোর শুধু তোর' আবেগী বার্তা ৷ দীর্ঘ 12 বছর পর যেন পর্দায় পুরনো রসায়নের প্রত্যাবর্তন! 'দেশু' (DeSu) জুটিকে আরও একবার পর্দায় রোমান্টিক মুডে দেখে হুঁশ হারিয়েছেন অনুরাগীরা ৷ হু হু করে বাড়ছে ভিউয়ারের সংখ্যা ৷

অনুরাগীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে 'চ্যালেঞ্জ', 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে'র নস্ট্যালজিয়া উসকে ফের পর্দায় দেব-শুভশ্রীর উদ্দাম রোম্যান্স। মুক্তি পেল 'দেশু 7'-এর প্রথম গান 'তোর শুধু তোর'। অনুরাগীদের উত্তেজনা উস্কে রবিবাসরীয় বিকেলে দেব-শুভশ্রী যৌথ পোস্টে জানিয়েছিলেন, সোমসকালে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে ঘুরতে যাবেন। কথা রাখলেন দেশু। লাদাখের পাহাড়ি সৌন্দর্যের মাঝে অন্যরূপে ধরা দিলেন দেব-শুভশ্রী ৷

এই গান ঘিরে দর্শক আর অনুরাগীদের আবেগ আর বেশি প্রবল হয়েছে, তার কথা বা লিরিক্সের জন্য় ৷ বারিশের লেখা প্রতিটা শব্দ যেন বারবার ফিরিয়ে এনেছে দেব-শুভশ্রীর সেই পুরনো প্রেমকে ৷ যেমন- গানের এক জায়গায় বলা হয়েছে, "পথে যতই আসে আসুক না বাঁধা, তোকে-আমায় করা যাবে না আলাদা, থাকব সাথে থাকব..." রূপক তিওয়ারির কণ্ঠে আর দেবের লিপে গানের প্রতিটা কথা যেন শুভশ্রীকেই উদ্দেশ্যকে করে লেখা ৷ এমনটাই মনে করছেন দেশু অনুরাগীরা ৷

গানের কথায় নায়িকা শুভশ্রীর প্রত্যুত্তরও ফেলে দেওয়ার মতো নয় ৷ যেখানে জুন দাসের কণ্ঠে গানের কথায় বলা হয়েছে, "সারা গায়ে মেখে নেব তোকে নিজের হাতে..." আর তারপরে উঠে আসে চরম সেই কথা ৷ যেখানে দেবের ঠোঁট আলতো ছুঁয়ে যায় শুভশ্রীর ঠোঁটকে ৷ গানের কথায় ভেসে ওঠে, "তোরই ছোঁয়া না পেলে ঠোঁটে, জিয়া লাগে না রে, তুই ছাড়া না এ জগতে কিছুই আগে না..." ৷ ইতিমধ্যেই গানের ভিউয়ার সংখ্যা 5 লাখের গণ্ডি টপকাতে চলেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে এই গান ৷

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

আসলে, একদশক পর দেব-শুভশ্রী জুটির সেই পুরনো রোম্যান্সে বুঁদ নেটপাড়া। লাদাখের পাহাড়ি রাস্তায় দেশু জুটির মাখোমাখো রোম্যান্সে ফিরছে তাঁদের যৌবন প্রেমের স্মৃতি। কেউ লিখেছেন, "মনে হচ্ছে ছোটবেলা যেন আবার ফিরে পেলাম !এই জুটিকে কত যে miss করেছি সেই আগের মতন chemistry! বারবার শুনতে মন করছে একবারে মন ভরছে না ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "গানের কথাগুলো যেন ওদেরই মনের কথা গানে গানে বলে দিয়েছে ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "যেমন সিনেমাটোগ্রাফি , তেমন লোকেশন , কস্টিউম । বারিশ দার লেখা , স্যাভি দার মিউজিক আর রূপক দার গাওয়া ৷ ছোটবেলার দেব শুভশ্রীকে ফিরে পেলাম । অসাধারণ ।"

প্রসঙ্গত, দেব পরিচালিত ও অভিনীত এই সিনেমায় শুভশ্রীর গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পার্থসারথী চক্রবর্তী, অপরাজিতা আঢ্য, কাঞ্চন মল্লিক, প্রিয়াঙ্কা সরকার, লোকনাথ দে, রজতাভ দত্ত-সহ আরও অনেকেই ৷ টাইমলেস ভালোবাসায় মাখা দেশু 7 মুক্তি পাচ্ছে চলতি বছর দুর্গাপুজোয় ৷

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TAGGED:

দেব শুভশ্রী
তোর শুধু তোর গান
DEV SUBHASHREE GANGULY
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