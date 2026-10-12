তারকেশ্বরে দেব-শুভশ্রীর তারকাখচিত সন্ধ্যা, 'দেশু 7'-কে ঘিরে উচ্ছ্বাস অনুরাগীদের
Desu 7 movie promotion: প্রথমার দিন সিলভিশন মলে হাজির টলিউডের জনপ্রিয় দেব-শুভশ্রী জুটি, বিশেষ আয়োজন উদয়ন সিনেমার।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 10:45 AM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর আবহে মুক্তির অপেক্ষায় ‘দেশু 7’। আর সেই ছবিকে ঘিরেই রবিবার তারকেশ্বরে অনুরাগীদের সঙ্গে বিশেষ সময় কাটালেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। সিলভিশন মলে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে দুই তারকাকে একসঙ্গে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মলের মাল্টিপ্লেক্স সহযোগী উদয়ন সিনেমা। মহালয়ার পর পুজোর প্রথম দিন, প্রথমার এই বিশেষ সন্ধ্যা কার্যত উৎসবের চেহারা নেয়।
দেব ও শুভশ্রীকে সামনে থেকে দেখার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল তারকেশ্বর ও সংলগ্ন এলাকার অনুরাগীদের। ‘দেশু ৭’-কে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে যখন প্রত্যাশা বাড়ছে, ঠিক সেই সময় দুই তারকার এই উপস্থিতি বাড়তি উন্মাদনা তৈরি করে। প্রিয় তারকাদের দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন অনুরাগীরা। গান, নাচ আর করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দেব ও শুভশ্রীও অনুরাগীদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সময় কাটান। দুই তারকার উপস্থিতিতে উৎসবের মেজাজ আরও জমে ওঠে।
বাংলা ছবিকে বড় পর্দায় দেখার অভিজ্ঞতা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় উদয়ন সিনেমা। দেবের অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন পরিচিতি এবং শুভশ্রীর জনপ্রিয়তা-দুইয়ের মেলবন্ধনে ‘দেশু 7’-কে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ যে তুঙ্গে, তা এদিনের ভিড়েই স্পষ্ট।
এদিনের অনুষ্ঠান উদয়ন সিনেমার কাছেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্থাটির 80তম বর্ষের উদযাপনের আবহে এই আয়োজন। 1946 সালে দেব প্রসাদ দা শেওড়াফুলিতে উদয়ন সিনেমা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর ছেলে পার্থসারথি দা'ও সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যান। 2018 সালে হুগলির প্রথম দুই-স্ক্রিনের মাল্টিপ্লেক্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উদয়ন। এরপর 2025 সালে তারকেশ্বরে চালু হয় তাদের নতুন প্রেক্ষাগৃহ, যা পশ্চিমবঙ্গের কোনও পঞ্চায়েত এলাকায় জাতীয় মানের প্রথম মাল্টিপ্লেক্স বলে সংস্থার দাবি।
বর্তমানে উদয়ন সিনেমায় দর্শকদের জন্য রয়েছে রিক্লাইনার ও স্লাইডার আসন, ডলবি 7.1.2 সাউন্ড এবং থ্রিডি-সহ লেজার প্রজেকশনের সুবিধা। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে বাংলা সিনেমার প্রতি টানকে মিলিয়ে দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহমুখী করে তোলাই তাদের লক্ষ্য।
উদয়ন সিনেমা প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর রুদ্র প্রসাদ দা' বলেন, "আমরা সিনেমাকে আবার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। 80 বছর পরেও আমরা বাংলার মাটির সঙ্গে যুক্ত একটি পারিবারিক সিনেমা সংস্থা, যাদের বড় পর্দা ও বাংলা ছবির প্রতি গভীর ভালোবাসা রয়েছে। দর্শকদের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমাদের এত বছর ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কঠিন সময়েও যাঁরা পাশে থেকেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আগামী দিনে হুগলি-সহ আরও বিভিন্ন জায়গায় উদয়নকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।"
তিনি আরও জানান, তারকেশ্বরের এই বিশেষ সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করে তোলার জন্য দেব ও শুভশ্রীর প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞ। বাবা তারকনাথের শহর থেকে পুজোর উদযাপন শুরু করার এই মুহূর্তে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সমৃদ্ধি এবং নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রার্থনাও জানিয়েছেন তিনি। প্রথমার সন্ধ্যায় দেব-শুভশ্রীর উপস্থিতি, ‘দেশু 7’-কে ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা এবং উদয়ন সিনেমার 80 বছরের ঐতিহ্য-সব মিলিয়ে তারকেশ্বরে তৈরি হল এক উৎসবমুখর পরিবেশ।