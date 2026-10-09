'এই যুদ্ধে জিততে হলে তোমাকে আমার পাশে লাগবে'- শুভশ্রীর কাছে দেবের আত্মসমর্পণ!
DeSu7 trailer launch Event:দর্শকাসনে সবাই যখন ওঁদের দিকেই তাকিয়ে, শুভশ্রীর তখন কঠিন প্রশ্ন দেবকে, "বিপদে পড়ে সবার আগে আমার কথাই কেন মনে পড়ল?"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 11:24 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: দেব-শুভশ্রী জুটিকে দর্শকের দরবারে ফিরিয়ে আনার কাজটা অন্যের হাতে না ছেড়ে এবার নিজেই করলেন দেব। প্রথমবার ছবি পরিচালনা করলেন তিনি। নায়কের ভূমিকায় তিনি স্বয়ং। আর নায়িকা হিসেবে বেছে নিলেন নিজের প্রাক্তনীকে। বৃহস্পতিবারের বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় 'দেশু 7'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চের দর্শকাসনে সবাই যখন সহজ দৃষ্টিতে ওঁদের দিকেই চেয়ে আছে, শুভশ্রীর তখন কঠিন প্রশ্ন দেবকে, "বিপদে পড়ে সবার আগে আমার কথাই কেন মনে পড়ল?" প্রশ্নে দেবের প্রতিক্রিয়াই বলে দিচ্ছিল, উত্তরটা গুছিয়েই দিতে চাইছেন তিনি। এবং দিলেনও গুছিয়েই।
দেব বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ব্যান কালচার টেনে শুভশ্রীকে বলেন, "যেভাবে অনির্বাণকে অভিনয় করতে দেওয়া হচ্ছিল না সেভাবে আমাকেও পুজোতে রিলিজ করতে দেওয়া হবে না বলা হয়েছিল ৷ সময় যেন কেমন পাল্টে যায় ৷ আজ ভাবি কেন এত লড়াই করলাম। সেই তো আজ পুজোর আগেই আমি ট্রেলার লঞ্চ করছি, রিলিজও করতে চলেছি। নিয়তি বলে কিছু একটা আছে। আর আমি সেটা মানি। হয়তো 'ধূমকেতু'র পর আমাদের আবার দেখা যাবে বলেই অনির্বাণ ব্যান হয়েছিল ৷"
দেব আরও বলেন, "সেই জন্যই হয়তো পুজোতে ছবি না আনতে পারি এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ৷ খুব কম সময়ে আমি অনেক কিছু পেয়েছি ৷ সাংসদ হওয়ার পর মানুষ বলেছিল আমার ছবি ফ্লপ হবে। আর সত্যিই তাই হল ৷ আমি রিমেক বন্ধ করলাম। মনে হচ্ছিল রিমেক চলবে না ৷ তাই প্রোডাকশন হাউজ খুলি ৷ তারপরেও ছবি ফ্লপ হয় ৷ কিন্তু দাঁড়াতে তো হবে ৷ অভিনয় পারি না ৷ লড়তে তো হবে ৷ কোথাও যেন মনে হল এই যুদ্ধে জিততে হলে তোমাকে আমার পাশে লাগবে। তাই প্রথম ফোনটা তোমাকেই।..." দেবের এই কথার পর হাততালিতে ফেটে পড়ে নজরুল মঞ্চের দর্শকাসন।
অপেক্ষার আর মাত্র এক সপ্তাহ। তারপরই বড় পর্দায় মুক্তি পাবে 'দেশু 7'। তার আগে ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে ধরা দিলেন ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী। হাজির ছিলেন অপরাজিতা আঢ্য, প্রদীপ ভট্টাচার্য, কাঞ্চন মল্লিক, ইধিকা পাল, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, প্রিয়াঙ্কা সরকার, রজতাভ দত্ত-সহ ছবির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য আরও অনেকে। দেবকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন জিতও। তবে, আসতে পারেননি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
দেব পরিচালিত এই ছবিটি যে একটি মাস্টার পিস হতে চলেছে, সে কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন ইধিকা। প্রথমে অভিনেতা, তারপর প্রযোজক এবং সবশেষে পরিচালক, নিজেকে বারবার ভাঙতে ভাঙতে আজ নতুন ভাবে গড়ে তুলেছেন দেব। এর জন্য মানুষ চিরকাল তাঁকে মনে রাখবেন হলে দেবকে নিজের স্টাইলেই অভিবাদন জানান কাঞ্চন মল্লিক। মজার মজার কথায় এদিন উপস্থিত সকলকে মাতিয়ে দেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। এভাবেই শেষ হয় ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান।