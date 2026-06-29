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কথা বলেছেন সৌরভের সঙ্গে! ভালোবাসা দিয়েও 'দাদাগিরি' করা যায়: দেব

নতুন দাদাগিরির প্রথম এপিসোডের শুটিং শুরু করলেন নয়া সঞ্চালক দেব ৷ তিনি ছাড়াও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল ছেত্রী, শান সকলে মিলে জ্বালালেন মশাল ।

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ভালোবাসা দিয়েও 'দাদাগিরি' করা যায়: দেব (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 8:10 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: দাদাগিরি না-করেও কীভাবে দাদাগিরি করা যায় এবার সেই কৌশলই শেখাবেন বাংলার সুপারস্টার দেব । আসছে 'নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরি'। আর তার প্রথম দিনের শুটিঙে হাজির ছিল ইটিভি ভারত ।

এক সোমবারের সকাল । নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে সকাল থেকেই সাজো সাজো রব । নতুন দাদাগিরির প্রথম এপিসোডের শুটিং সেখানেই । সকাল সকাল সেখানে হাজির 'দাদাগিরি'র নতুন সঞ্চালক দেব । এরপর একে একে হুটখোলা গাড়িতে চেপে হাজির হলেন শান, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল ছেত্রী । হাজির হন আরও অনেক অতিথি । সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান নতুন দাদা সুপারস্টার দেব । মশাল জ্বালিয়ে শুভ সূচনা হয় নতুন দাদাগিরির । দেব, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল ছেত্রী, শান সকলে মিলে জ্বালালেন মশাল । এর পরেই সংবাদ মাধ্যমকে সামান্য সময় দিলেন দেব ।

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আসছে 'নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরি' (নিজস্ব চিত্র)

ইটিভি ভারত জানতে চায়, দাদাগিরি না-করেও কীভাবে দাদাগিরি করা যায় ? উত্তরে দেব বলেন, "সেটাই তো শেখাব এবার । দাদাগিরি না-করেও ভালোবাসা দিয়ে দাদাগিরি করা যায় । দাদা কি না জানি না । তবে, নতুনভাবে বন্ধু হিসেবে আসছি আমি ।"

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নয়া সঞ্চালক দেব (নিজস্ব চিত্র)

দেব কি আজ কিঞ্চিৎ নার্ভাস ? সাংবাদিকদের প্রশ্নে দেবের জবাব, "এত ভালো টিম পেয়েছি, আমার সব টেনশন তারাই নিয়ে নিয়েছে । আশা করি কাজটা ভালোই হবে । এটাই আমার প্রথম সঞ্চালনা নয়, এর আগেও করেছি । 'দাদাগিরি'র এত বছরের যে গরিমা সেটা আমি ধরে রাখার চেষ্টা করব ।"

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নতুন দাদাগিরির প্রথম এপিসোডের শুটিং শুরু (নিজস্ব চিত্র)

দেব এদিন আরও জানান, "দাদাকে (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়) যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনটা না । সবাই তো আরও ভালোর আশা করেন । তিনি এর জন্য অন্য কিছু ভেবেছেন । চ্যানেল অন্য কিছু ভেবেছে । আমিও কিছু ভেবেছি । সবকিছু নিয়েই একটা ভালো কিছু হতে চলেছে । এর আঠেরো বছরের যে দশটা সিজন, সেটার মর্যাদা ধরে রাখাই এবার আমার কাজ ।"

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দেব কথা বলেছেন সৌরভের সঙ্গে ! (নিজস্ব চিত্র)

দেব এদিন আরও জানান যে, তাঁর সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা হয়েছে । শুভকামনা জানিয়েছেন তিনি ।

'দাদাগিরি না-করেও দাদাগিরি করা যায়, সিনেমায় না-নেমেও দাদাগিরি করা যায়' - পালটে গিয়েছে 'দাদাগিরি'র শীর্ষ সঙ্গীতের কথাও । পালটেছে খানিকটা সুরও । অডিটোরিয়ামে বহুজনের উপস্থিতিতে শুরু হল শুটিং । সামাজিক মাধ্যমেও নিজের নতুন সফরের নয়া লুক শেয়ার করে নিয়েছেন দেব ।

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