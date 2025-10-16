Special: রঘু ডাকাতের 'আদ্যাশক্তি'র ভক্তি পর্দায় দেখিয়েছেন দেব, কীভাবে জনপ্রিয় হল 'রঘু-বিধু ডাকাতের কালী' পুজো ?

Special: রঘু ডাকাতের 'আদ্যাশক্তি'র ভক্তি পর্দায় দেখিয়েছেন দেব, কীভাবে জনপ্রিয় হল 'রঘু-বিধু ডাকাতের কালী' পুজো ?
পর্দায় 'রঘু ডাকাত' কীভাবে আর্ত মানুষের ত্রাতা হয়ে ওঠেছিলেন তা দেখেছেন ৷ কীভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর নামে কালী পুজো, খোঁজ নিয়েছেন প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2025 at 3:48 PM IST
মগরা (হুগলি), 16 অক্টোবর: লাল সিঁদুরে রাঙা হচ্ছে মায়ের মুখ ৷ খড়গ হাতে এগিয়ে আসছে 'বাংলার রবিনহুড' রঘু ডাকাত ৷ মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা '...নিয়ে আগুন সাথে... দাঁড়া তুই খাঁড়া হাতে... বিপদতারিণী আমাদের ... নাম নিয়ে জয় কালী... ভয়কে উড়িয়ে দে... হাতিয়ার তোল রে হাতে...' ৷ ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত দেব (Dev) অভিনীত 'রঘু ডাকাত' (Raghu Dakat) সিনেমার এই গানের দৃশ্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ সেই ডাকাতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল একাধিক কালী পুজো।
আসলে স্বাধীনতার আগে ডাকাতের নানা গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলা জুড়ে। জমিদারি আমলে হুগলি জেলায় ত্রাস ছিল রঘু ও বিধু ডাকাত। শরৎচন্দ্র থেকে খগেন্দ্র নাথ মিত্র-সহ একাধিক লেখকের লেখায় ডাকাতির নানা গল্প উঠে এসেছে।ডাকাতরা সকলেই ছিল কালী ভক্ত। মায়ের পুজো করে বলি দিয়ে ডাকাতি করতে যেত তারা। বাংলা জুড়ে তাই এতো ডাকাত কালী পুজোর প্রচলন আছে। কত না মিথ আছে ডাকাত কালী নিয়ে। তেমনি এক প্রসিদ্ধ কালী মন্দির ত্রিবেণীর ডাকাত কালী। যা পরিচিত 'রঘু ও বিধু ডাকাতের কালী' নামে। কালী পুজোর দিন আজও বহু মানুষ ভিড় জমান এই মন্দিরে। বক্সঅফিসে রঘু ডাকাত ব্লকব্লাস্টার হিট করেছে ৷ পর্দায় 'রঘু ডাকাত' কীভাবে আর্ত মানুষের ত্রাতা হয়ে ওঠেছিলেন তার ঝলক পেয়েছেন ৷ কিন্তু রঘু ডাকাতের কারণে কীভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল এই কালী পুজো সেই কাহিনি জানা আছে ? মানুষ হিসাবে কেমনইবা ছিলেন ডাকাত রঘু-বিধু ?
বাংলার কুখ্যাত দুই ডাকাত
মগরা জয়পুরে রঘু ডাকাত ছাড়াও কুখ্যাত ডাকাত ছিল বিধু ডাকাত ওরফে বিধু ঘোষ। জনপ্রিয় দুই ডাকাতের মধ্যে হুগলির মগরা বাঘাটি অঞ্চলে আজও অস্থিত্ব রয়েছে। আগে এই অঞ্চল পুরোটাই ছিল জঙ্গলে ঘেরা। বাঘ ও ডাকাতের মুক্তাচল ছিল এই জায়গা। তাদের এই ডাকাতির নাম জড়িয়ে আছে সিঙ্গুরের ডাকাত কালী, সিমলাগরের কালী ও হালিশহর শহরের কালীর সঙ্গে। হুগলী সহ গোটা বাংলা জুড়ে তাদের আধিপত্য ছিল। এরা ডাকাতি করে যেমন গরিব মানুষের সেবা করত।তারাই আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্য করত।
এখনও ডাকাতের বংশধররা বাস করে মগরা এক 'নম্বর পঞ্চায়েতের জয়পুর অঞ্চলে। বিধু ডাকাতের বাড়ি থাকলেও তা দখল হয়ে গিয়েছে। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম এখন সকলেই প্রতিষ্ঠিত। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। রঘু ও বিধুর নামের স্মৃতি বলতে 'ত্রিবেনীর ডাকাতে কালি' বাড়ি ছাড়া কিছুই নেই। সেই কাহিনী স্মৃতিচারণ করেছেন বিধু ডাকাতের পরিবারের সদস্য ও মন্দিরের পুরোহিত ।
বিধু-রঘুর ইতিহাস...
ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, রঘু ডাকাতের নাম রাঘবেন্দ্র রায়। তিনি বলাগরের ডুমুরদহের মানুষ ছিলেন। তাঁর হাতেই ওখানের বুনো কালীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যদিও বর্তমানে রঘু ডাকাতের কোন অস্থিত্ব নেই একমাত্র সেখানে থাকা কালী মন্দির ছাড়া।
কিন্তু বিধু ডাকাতের পরিবারের আজও রয়েছে মগরায়। শোনা যায়, বিধু ঘোষ ডাকাত হলেও শেষ জীবনে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর দুই ছেলে চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে পরে। তাঁদের পাশে কেউই ছিল না। একমাত্র পাশে দাঁড়িয়েছিল বাঘাটির সুপ্রতিষ্ঠিত বন্দোপাধ্যায়ের পরিবার। তাদের দৌলতেই পড়াশোনা করে চাকুরী পেয়ে প্রতিষ্টিত হন তাঁরা।
পরবর্তী কালে তাঁদের পরিবারের কেউ ডাক্তার হন, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। সেই কাহিনী তুলে ধরেন বিধু ঘোষের নাতবৌ মধু ছন্দা ঘোষ ৷ তাঁর কথায়, "রঘু ও বিধু দুজনেই বন্ধু। ইংরেজ আমলে তারা ডাকাতি করতেন। গরিব মানুষের সাহায্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্যের জন্য তারা জমিদার জোতদারের কাছে ডাকাতি করতেন। ডাকাতির অর্থ কুন্তী নদীর মোহনায় অর্থাৎ কুন্তীঘাটের কাছে বিপ্লবীদের অস্ত্র কেনার জন্য তুলে দিতেন। এই অঞ্চলে বড় পুকুরের ধারে গরিব মানুষষের আর্থিক সাহায্য করতেন তাঁরা, সেটা আমাদের পারিবারিক সূত্রে জানা।"
বিধু ঘোষের নাতবৌ আরও বলেন, "তখন নর বলি হওয়ার কথা শোনা যায় বা যে মিথ ছিল সেটা ভুল। মানুষকে ধরে ভয় দেখানো হুমকি দেওয়া সে কথা আমি শুনেছি। বিধু ঘোষ মারা যাওয়ার আগে ব্রিটিশ পুলিশদের কাছে বারবার তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন। তার তিন ছেলের মধ্যে এক ছেলে মারা যায়। বিধু ঘোষ মারা যাওয়ার পর দুই নাবালক ছেলে অনাথ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের দেখার কেউ ছিল না। বাঘাটি'র বন্দোপাধ্যায়ের পরিবারের সাহায্যে হিন্দুস্থান কন্সট্রাকশানে চাকরি পান তাঁরা। পরবর্তী কালে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। মূল স্রোতে ফিরে প্রতিষ্টিত হয়েছে বংশধরেরা ৷ আমরা পরিবারের তরফে তাঁদের দু'জনকেই শ্রদ্ধা জানাই । ডাকাতির সময়ের স্মৃতি বলতে কালী মন্দির ও পীর তলা রয়েছে। মন্দিরে তাঁদের নামে ফলক বসুক এটাও চাইছি আমরা।"
'রঘু ডাকাত' নিয়ে যে সিনেমা হয়েছে তা নিয়ে নাতবৌমা বলেন, "সিনেমা সিনেমার মতো হয়েছে। একটা মূল অংশ ঠিক রেখে কিছু গল্প তো বানাতে হয় সেই রকমই হয়েছে। বিধু ডাকাত 1935 সাল নাগাদ মারা যায় শুনেছি পরিবারের তরফে। কিন্তু রঘু ডাকাতের মৃত্যু বা তার কি হয়েছে বলতে পারব না। তবে ওনারা এক সঙ্গেই ডাকাতি করতেন এটা জানা গিয়েছে।"
কালী মন্দির তৈরির ইতিহাস
ডাকাত কালীবাড়ি পুরোহিত সুমন চক্রবর্তী বলেন, "রঘু ডাকাত ও বিধু ডাকাত মগরা জয়পুরে থাকতেন শোনা যায়। ইংরেজদের থেকে অত্যাচারিত হওয়ার পরই ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছিল তাঁরা। সেই সময়ই ত্রিবেনীতে এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জমিদারদের থেকে ডাকাতি করে গরীব মানুষ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অর্থ বিলিয়ে দিতেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী রঘু ডাকাতের নাম ছিল। সিঙ্গুর শিমলাগড় ও হালিশহর-সহ বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি কালির ইতিহাস পাওয়া যায়।"
পুরোহিত মশাই জানান, সেই সময় রণ পা করে ডাকাতি করতে যেত এঁরা ৷ লাঠি খেলা ও বল্লোম চালানোয় পারদর্শী ছিলেন। এই ডাকাত কালী নিয়েও নানা কথা রয়েছে ৷ শোনা যায়, একসময় রামপ্রসাদ সেন এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় রঘু ডাকাতের কবলে পড়েন।সেখানেই নরবলি দিচ্ছিলেন এই কালি সাধককে। তখন রামপ্রসাদের গানে মোহিত হয়ে মুক্তি দেয় ডাকাতরা। দিনের বেলা এখান দিয়ে কেউ পারাপার হতে পারত না এতটাই জঙ্গলে ঘেরা নির্জন এলাকা ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য নরবলি বন্ধ হয়ে যায়। এখানে মা কালীর হাতে খরগো নেই। ডাকাতরা যে তরোয়াল ব্যবহার করত সেই তরোয়াল এখনও মায়ের হাতে রয়েছে।
শোনা যায়, সেই সময় ডাকাতরা ডাকাতিতে যাওয়ার সময় ল্যাটা মাছ পোড়া দিয়ে ভোগ দিত সেটাই তাঁরা গ্রহণ করত। এখনও সেই রীতি মেনে ডাকাত কালীর পুকুর থেকে ল্যাটা মাছ পোড়া ভোগ দেওয়া হয় কালীপুজোর দিন। সেই সময়ের মতো কালী পুজোর রাতে মশাল জ্বালিয়ে ফল ও ছাগ বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। কালী পুজোর দিন বহু ভক্ত আসেন।পুরোহিতের কথায়, "রঘু ও বিধু ডাকাতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা একটি মূর্তি করেছি। এই মন্দিরে আগে বড় কালী মূর্তি ছিল। বর্তমানে সিমেন্টের মূর্তি করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সংস্কার করা হচ্ছে। এছাড়াও বিধু ডাকাতের বাড়ির কাছে একটি কালী মন্দির করা হয়েছে। রঘু ডাকাতের সিনেমা বেরিয়েছে শুনছি। কিন্তু সেই গল্পের সঙ্গে এই ডাকাতদের মিল নেই। সিনেমা মনোরঞ্জনের জন্য করেছে, সেখানে কিছু বলার নেই।"
মগরা এক নম্বর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঘুনাথ ভৌমিক বলেন, "রঘু ও বিধু ডাকাত বলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ছাপ অনেক জায়গায় পেয়েছি। ডাকাতি কালী ছাড়াও আরেকটি মন্দির ও বলির জায়গা আমরা পেয়েছি। এমনি বাড়ির তৈরি সময় হাড়ের কিছু অংশ পেয়েছি। আমরা একটা মন্দির ও করেছি। আগামি দিনে তাদের নিয়ে কিছু করার চিন্তা ভাবনা করব।"