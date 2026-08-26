'দাদাগিরিতে ভাষাই অস্ত্র, তবে...'- নিজের অক্ষমতা নিয়ে সরব দেব

'দাদাগিরিতে ভাষাই অস্ত্র, তবে...'- নিজের অক্ষমতা নিয়ে সরব দেব
'সেদিন রাতে ঘুমোতে পারিনি'- 'দাদাগিরি'র মঞ্চে কোন রাতের কথা বললেন দেব? শুনে লিখলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 2:34 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় ফের সঞ্চালক হিসেবে দেখা যাচ্ছে দেবকে (Dev)। 'দাদাগিরি আনলিমিটেড' (Dadagiri Unlimited)-এর দায়িত্ব এখন বাংলার সুপারস্টার দেবের কাঁধে। এর আগেও সঞ্চালনা করেছেন তিনি। তবে, এবার চ্যালেঞ্জটা অনেক বড়। কারণ 'দাদাগিরি' যাঁকে মাথায় রেখে চ্যানেল শুরু করেছিল সেই বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly) বদলে আজ সঞ্চালনায় অভিনেতা, সাংসদ দীপক অধিকারী সকলের প্রিয় দেব।
যদিও চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পান না তিনি। ইন্ডাস্ট্রির 'গুড বয়' হিসেবেও খ্যাতি আছে তাঁর। তবে, প্রতিবাদীও বটে। তাতে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর শত্রু, সমালোচকও কম নেই। তোয়াক্কা না করে নিজের নিয়মেই চলেন তিনি। এহেন দেবকে 'দাদাগিরি'র মঞ্চে অন্য মেজাজে পাওয়া গেলে অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় করে। তবে, পরবর্তী এপিসোডের তাড়া থাকায় অনেক প্রশ্ন এবং উত্তরই থেকে গেল অধরা।
ইটিভি ভারত: 'দাদাগিরি' সঞ্চালনা করতে এসে নানা পেশার মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। জীবনটাকে কি নতুন করে চিনছেন?
দেব: তা চিনছি। জানছি অনেককিছু।
ইটিভি ভারত: নিজের যে অক্ষমতাটাকে নিয়ে আপনি ট্রোলিং-এর মুখে পড়েন সেটা নিয়ে দাদাগিরির মঞ্চে চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে। কী ভাবে পারেন?
দেব: 'দাদাগিরি' আমার কাছে শুধু একটা শো নয়। শেখারও জায়গা। কত ধরনের মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে এখানে এসে। তাদের জীবনে না হারার যে লড়াই সেগুলো জানছি। আর যারা ট্রোল করে তারা করবেই। ট্রোলারদের থেকেও আমাকে ভালোবাসার মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। 10 শতাংশ মানুষ ট্রোল করে, বাকি 90 শতাংশ মানুষ আমাকে ভালোবাসে। তাদের মান সম্মান টিকিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব। আমি যদি নেগেটিভ কথা নিয়ে ভাবি তা হলে তো এগোতেই পারব না জীবনে।
ইটিভি ভারত: দাদাগিরির জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে আপনার হোমওয়ার্ক?
দেব: দেব একা দাদাগিরি টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। এর একটা বড় টিম আছে। আমি সেই টিমের সদস্য। বিশ্বাস করুন, দারুণ দারুণ মানুষ এই শো-এর নেপথ্যে কাজ করছেন। ডিরেক্টর অভিজিৎ সেন দারুণ পরিচালক। চ্যালেঞ্জ তো একটা ছিলই। দাদা (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়) শো থেকে চলে গিয়েছেন, সেই জায়গায় শো'টাকে দাঁড় করানো টিমের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো বটেই। শো-এর সেই মাত্রার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে গোটা টিম লড়ে যাচ্ছে। আমার ভালো লাগছে যে মানুষ শো'টা পছন্দ করছেন। ভয় তো একটা ছিলই আমার, কারণ এটা এমন একটা শো যেখানে ভাষাই অস্ত্র। মানুষ এই শো'টা ভালোবাসেন, আমি আমার পরিশ্রম, ভালোবাসা দিয়ে এর জনপ্রিয়তা ধরে রাখার চেষ্টা প্রতি মুহূর্তে করছি। আমার জন্য যেন দাদাগিরির মান সম্মান নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা আমার সারাক্ষণ চলে।
ইটিভি ভারত: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কখনও এই নিয়ে কথা হয়েছে ?
দেব: ফেব্রুয়ারি মাসেই আমার কাছে খবর এসেছিল। চ্যানেল ঘোষণা করার পর দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয়, ফোনেও কথা হয়। আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক। পারিবারিক সম্পর্ক আছে। একে অপরের প্রতি সম্মান আছে। আমার মনে হয় কারুর জন্য কিছু আটকায় না। ভালো মানুষের ভালোই হয়। দাদারও ভালো হবে। আর আমার বিশ্বাস দাদাও চাইবেন আমি যাতে ভালো করি এই শো'টা।
ইটিভি ভারত: 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' আসার কথা ছিল 15 অগস্ট। জায়গা ছেড়ে দিলেন 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবিটিকে। এত মহানুভবতা কেন?
দেব: এটা ইন্ডাস্ট্রির প্রতি ভালোবাসা। জিৎ দা অনেকদিন পর আসছে। আর প্রযোজক প্রদীপ নন্দী ভালো মানুষ, ভদ্র মানুষ বলে আমার মনে হয়। আমিও প্রথম কাজ করলাম ওঁর সঙ্গে। অনেক টাকা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ছবিতে বিনিয়োগ করেছেন উনি। আমি চাই উনি টাকা উপার্জনও করুন। তাই আমার কাছে যখন ফোন আসে যে এই ছবিটা স্বাধীনতা দিবসে আসতে চাইছেন আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই।
ইটিভি ভারত: পরিচালক দেবকেও আমরা পেলাম। খোলা চিঠিতেও প্রশংসা পেয়েছেন। আত্মবিশ্বাস ছিল এতটাও হবে?
দেব: না ছিল না। 'দেশু' দুটো কারণে হয়েছে। এক, দর্শকের ভালোবাসা। মানুষ আমাদের একসঙ্গে দেখতে চাইছিল। মানুষের মধ্যে আমাদের একসঙ্গে দেখা নিয়ে একটা উন্মাদনা ছিল। না হলে কয়েকঘণ্টার মধ্যে 7 হাজার গোল্ডেন টিকিট আমরা বিক্রি করতে পারতাম না। দর্শক সিনেমার গল্প, চরিত্র কিছুই না জেনে শুধু দেব-শুভশ্রী আসছে জেনেই টিকিট কেটেছেন। একটা জুটিকে নিয়ে মানুষের এই যে প্রত্যাশা তাতে আমি আপ্লুত। সেদিন রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি। আমাকে মানুষ যা দিয়েছে তার একশোগুণ বেশি আমাকে দিতে হবে। অনেক ভাষাতে অনেক কোটি কোটি টাকার ছবি হচ্ছে। সেখানেও আমার মনে হয় না কোনও ছবি তৈরির আগেই এত টাকা উপার্জন করে ফেলতে পারে। সেখানে একটা আঞ্চলিক ভাষা করে দেখিয়ে দিল। আমি আমার সবটা দিয়ে 'দেশু সেভেন' বানানোর চেষ্টা করেছি। বাকিটা দর্শক এবং আপনারা বলবেন।
ইটিভি ভারত: 2026-এ আপনাকে পরিচালক এবং সঞ্চালক হিসেবে দেখছে বাংলা। শত্রুও বেড়েছে এই বছর। দেব ভার্সেস স্বরূপ বিশ্বাস এই পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল। কী বলবেন?
দেব: অভিনেতা হিসেবে আমার অনেক খামতি আছে। শত্রু যেমন বেড়েছে, মানুষের ভালোবাসাও কমেনি। তবে, কোনও একটা বছর দিয়ে নিজেকে বড় বা ছোট করতে চাই না। এই 2026 যদি আমার জন্য ভালো হয় তার নেপথ্যে আমার উনিশটা বছর আছে।