অনেকগুলো ছুরি আমার সামনে ! অঙ্কটা এখন সহজ, কঠিন নেই- দেব

Published : January 21, 2026 at 1:54 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: দেখতে দেখতে 25 দিন পার করল অভিজিৎ সেন পরিচালিত 'প্রজাপতি 2' (projapati 2)। গত বছর 25 ডিসেম্বর মুক্তি পায় দেব অভিনীত এই ছবি। শুরুর দিন থেকে দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছে 'প্রজাপতি 2' । আর তার জোরেই 25 দিন পার এই সিনেমার। মঙ্গলবার নন্দনে কেক কেটে তার সেলিব্রেশনে মেতে উঠলেন দেব, পরিচালক অভিজিৎ সেন, প্রযোজক অতনু রায়চৌধুরী। সঙ্গে ছিল শিশু শিল্পী অনুমেঘা কাহালিও।
স্বভাবতই 'প্রজাপতি 2'-র সাফল্য নিয়ে আপ্লুত দেব। বলেন, " প্রজাপতি 2-কে সফল করার ক্রেডিট দর্শকের। আমি আমার টিমের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে তাঁরা 25 দিন ধরে ছবিটা দেখেছেন বা আগামী দিনেও দেখবেন।" 'প্রজাপতি 3' কি আসবে? দেব বলেন, "আমার মনে হয় না প্রজাপতি 3-এর এখন দরকার আছে। আমরা যে ক্যালেন্ডারটা বানিয়েছি তাতে এখন অ্যাম্বুলেন্স দাদার দিকে ফোকাস আছে। সেটার কাজ তাড়াতাড়ি শুরু করব। তারই প্রস্তুতি চলছে।"
অনির্বাণকে কাজে ফেরানোর জন্য এতদিন পর দেবের এগিয়ে আসা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নানা কথা ঘুরছে। সেই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "আমার নাম অনির্বাণ না। এই প্রসঙ্গে ওঁর সঙ্গেই কথা বলা উচিত।" সোমবার আসন্ন 'দেশু সেভেন'-এর অ্যাডভানস বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। এই নিয়েও আশাবাদী দেব। দেব জানান, "যারা কাল দেশু সেভেনের টিকিট কেটেছেন তাঁরা আমার পার্টনার। দর্শক না। ওঁরা শুটিং শুরুর আগেই পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে ফেলেছেন ওঁরাই মেইন পার্টনার।"
প্রসঙ্গত, ইন্ডাস্ট্রির সমসাময়িক পরিস্থিতি আজ আর কারওর অজানা নয়। স্ক্রিনিং কমিটির সঙ্গে খুব বেশি আঁতাত নেই বাংলার সুপারস্টারের। স্ক্রিনিং কমিটি চলতি বছরের সিনেমার ক্যালেন্ডার আনার আগেই নিজের তিনটি ছবির ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে ফেলেছেন দেব। 'টনিক 2', 'দেশু 7', 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'। এর জন্য সতীর্থদের কাছ থেকে অভিনন্দনের বদলে জুটেছে প্রতিবাদ, পরিহাস। তাই পথটা কঠিন হবে আগামী দিনে। তা হাড়ে হাড়ে জানেন দেব। তার উপরে গতকালই 'দেশু 7'-ছবির অ্যাডভান্স বুকিং শুরু করিয়েছেন তিনি। তাতে আগুনে ঘি পড়ার মতো অবস্থা। তাই আসন্ন লড়াইটা কঠিন হবে জানেন তিনি।
লড়াইয়ের পটভূমিও তৈরি এক প্রকার তা দেবের কথা থেকেই জানা গেল। দেব বলেন, "সেন্সরকে ইতিমধ্যেই চমকানো হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। বুক মাই শো-তে মেইল চলে গিয়েছে। সেন্সর এবং বুক মাই শো আবার তাদের নাম নিয়েই আমাকে মেইল পাঠিয়েছে। সুতরাং আমি সবটা জানি। কারা করেছে সবই জানি। অনেকগুলো ছুরি আমার সামনে। আর সবাই আমার নিজের লোক। তাই অঙ্কটা এখন সহজ, আর কঠিন নেই।
তিনি আরও বলেন, "আমার তো মনে হয় কাল যেটা করলাম বাংলা ছবির দুনিয়ায় এই পদক্ষেপ নিয়ে সবার গর্ব করা উচিত। আমি সবাইকে একটা কথাই বোঝাতে চাই আমি বড় হলে আমরা সবাই বড় হব। আমরা বড় হলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বড় হবে। আমিও ইন্ডাস্ট্রির একজন সৈনিক। সবার সাপোর্ট চাই, সহযোগিতা চাই। তোমাদের সম্মান আমার সম্মান আবার আমার সম্মানটাও কোথাও গিয়ে তোমাদেরই সম্মান। দেব কত বড় হনু তা প্রমাণ করতে চাইছে না। সে ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাড়াতে চায়। ট্রেলার লঞ্চ থেকে প্রাপ্ত টাকা আমরা ফেডারেশনের হাতে তুলে দিয়েছি টেকনিশিয়ানদের কল্যাণে। গতকাল অ্যাডভানস বুকিং-এর টাকাও আমাদের কোনও মহৎ উদ্দেশ্যেই কাজে লাগানোর ইচ্ছা আছে।"
'দেশু' কি কখনও অন্য ঘরানার ছবি করবেন? ইটিভি ভারতের এই প্রশ্ন 'দেশু'র জায়গায় 'দেব' শোনেন সুপারস্টার। তাই বলেন, "রঘু ডাকাত থেকে ধূমকেতু, প্রজাপতি সবই অন্যরকম। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স দাদাকে নিয়ে ছবি করছি আমরা। এর থেকে অন্যরকম কী হতে পারে?" দেবকে 'দেশু'র কথা ধরিয়ে দিলে তিনি খানিক রসিকতা করে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমি শুনতেই পাইনি। তবে আপনি যেদিন প্রোডিউস করবেন সেদিন আপনি যে ঘরানার ছবি বানাবেন দেশু সেটাতে অভিনয় করবে।"