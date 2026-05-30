ETV Bharat / entertainment

'আর হয়তো ভুগতে হবে না'- বিজেপি সরকারে আস্থা রেখে কী বক্তব্য দেবের ?

দেব বলেন, "নতুন সরকারকে সময় দেওয়া উচিত। এটা তো নতুন সিস্টেম। মন্ত্রীসভাও এখনও পুরোপুরি ঘোষণা হয়নি। আমার বিশ্বাস, সরকার সমস্ত দিক দিয়ে ভালো কাজ করবে।"

dev-reacts-on-late-director-anik-dutta-bengali-film-industry and bjp govt
বিজেপি সরকারে আস্থা রেখে কী বক্তব্য দেবের? (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 মে: শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে পৃথা চক্রবর্তী পরিচালিত 'ফেরা'। ছবি দেখতে হাজির হয়েছিলেন সুপারস্টার-সাংসদ দেব। পালাবদলের পর এই প্রথম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন দেব। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের ঝুরি নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হন সাংবাদিকরা। এর পরেই কার্যত বোমা ফাটালেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব। তাঁর কথাতেই প্রকাশ পেলো বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা রাখছেন তিনি।

দেব এদিন বলেন, "আগের সরকারের আমলে (তৃণমূল) আমি যেভাবে ভুগেছি, সেটা এবার অন্তত হবে না বলেই আশা করছি।" পরিচালক অনীক দত্ত'র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে দেব বলেন, " ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে নিজের একটা আলাদা ঘরানা তৈরি করেছিলেন অনীক দা।"

শিল্পী-কলাকুশলীদের একান্ত কাছের মানুষ দেব। কলাকুশলীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তিনি সম্প্রতি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই বিষয়ে প্রশ্ন রাখা হলে জবাবে দেব বলেন, "নতুন সরকারকে সময় দেওয়া উচিত। কারণ এটা তো নতুন সিস্টেম। তাদের মন্ত্রীসভাও এখনও পুরোপুরি ঘোষণা হয়নি। তবে আমার বিশ্বাস, এই সরকার সমস্ত দিক দিয়ে ভালো কাজ করবে। নতুন সরকারের প্রতি আমার এবং গোটা বাংলার মানুষের শুভেচ্ছা রয়েছে। তাই সবাইকে বলব, একটু ধৈর্য ধরুন। সরকার চালানো এত সহজ নয় যে মাত্র একমাসের মধ্যেই সব রেজাল্ট দেখতে পাব। কীভাবে কাজ হচ্ছে, তার ফল দেখার জন্য এই সরকারকেও এক বছর সময় দেওয়া উচিত।"

সফল অভিনেতা এবং প্রযোজকের পাশাপাশি তিনি এবার হাত দিতে চলেছেন পরিচালনার কাজেও। 'দেশু সেভেন' তিনিই পরিচালনা করবেন। একইসঙ্গে রাজনীতির ময়দানেও অনেকদিন আগেই সাবালক হয়েছেন তিনি। সবদিক ব্যালান্স কীভাবে করতে হয়, দেবের থেকে ভালো কে জানে? এ কথা প্র‍তিবেদকের নয়, আম বাঙালির। ভোটের আগে প্রচারে ছুটে বেরিয়েছেন রাজ্যের নানা প্রান্তে। মিশে গিয়েছেন সাধারণের ভিড়ে। প্রাক্তন শাসকদলের রক্তচক্ষু, ব্যান কালচারের উর্ধ্বে গিয়ে বিজেপি সমর্থক সেলেবদের সঙ্গে সিনেমা করেছেন। বলা বাহুল্য রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তীদের মতো পদ্মশিবিরের তারকা মুখদের নিজের ছবিতে কাস্ট করার কারণে কম বিপাকে পড়তে হয়নি তাঁকে। তাই-ই হয়তো এবার রাজ্যে সরকার বদল হতেই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে শান্তির খোঁজ করছেন তিনি। এবং ভরসা রাখছেন এই সরকারের উপর।

2014 সালে তৃণমূলের হাত ধরে রাজনীতিতে অভিষেক হয় তাঁর। ১২ বছরের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে বিরোধী পক্ষের কারওর প্রতি একটিও তির্যক মন্তব্য করতে শোনা যায়নি তাঁকে। এমনকী তাঁকে দেখে বিমানবন্দরে জনৈক বিজেপি সমর্থক 'জয় শ্রী রাম' রব তুললেও তাঁকে জড়িয়ে ধরেন দেব।

আরও পড়ুন

TAGGED:

DEV
BENGALI FILM INDUSTRY
WEST BENGAL NEW GOVT
দেব
DEV ON TOLLYWOOD NEW GOVT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.