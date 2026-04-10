ইন্ডাস্ট্রিতে বড় নেতা হতে আসিনি, চাই সুস্থ পরিবেশ- দেব

দেব বলেন, "পরিচালকদের গিল্ড যে কেসটা তুলে নিচ্ছে, এটাতে কেউ ছোট-বড় হচ্ছে না ৷ ফেডারেশন, আর্টিস্ট ফোরাম, ডিরেক্টরস গিল্ড কেউ আলাদা নয়। সবাই এক৷"

সাংবাদিক বৈঠকে অভিনেতা দেব (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 10:41 AM IST

কলকাতা, 10 এপ্রিল: মঙ্গলবার রাহুলের জন্য বিচারের দাবিতে যখন পুরো ইন্ডাস্ট্রি একজোট, সেই সময় 'নিষিদ্ধ' শিল্পীদের কাজে ফেরানোর দাবিতে সরব হয়েছিলেন বাংলার সুপারস্টার দেব (Dev)। টলিউডের জ্যেষ্ঠপুত্র তথা ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে 72 ঘণ্টার ‘ডেডলাইন’ বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। সেই 72 ঘণ্টা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সুখবর দিলেন দেব।

সোশাল মিডিয়া পোস্টে ডিরেক্টরস’ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, "যাঁরা আমার উদ্বেগ প্রকাশের 72 ঘণ্টার মধ্যেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে কমপিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া-র কাছে দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহার করেছেন তাদের ধন্যবাদ।" অর্থাৎ দেবের আর্জিতে সাড়া দিল ক্ষুব্ধ পরিচালকমণ্ডলী। 72 ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ইন্ডাস্ট্রিতে 'ব্যান' কালচার মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। পরিচালকদের গিল্ডের তরফ থেকে চিঠির মাধ্যমে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবকে জানানো হয়েছে তাঁরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত। তবে, ফেডারেশন সভাপতির কাছে এখনও কোনও চিঠি যায়নি বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের অফিসে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন দেব। সেখানে তিনি বলেন, "72 ঘণ্টা বলেছিলাম। কিন্তু চিঠিটা এসেছে 36 ঘণ্টার মধ্যে। আমি কাউকে ছোট বা বড় করছি না ৷ এখন ইন্ডাস্ট্রির যা অবস্থা তাতে কিছু কাউকে লুকনোর উপায় নেই ৷ কাজ কমে যাচ্ছে, সিরিয়াল কমে যাচ্ছে, সিরিয়াল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সিনেমা কমে গিয়েছে, বাইরে থেকে কাজ কম আসছে ৷ সেখাকে আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের ব্যান করতে শুরু করি তা হলে কাজ বাড়বে এমন আশা করা অমূলক বলে মনে হয় আমার। আমি চাই সুস্থ পরিবেশ। যেখানে সবাই মন খুলে কাজ করতে পারে ৷ আমি যদি কাউকে কাজ দিতে না পারি তা হলে কী করে আমি কাউকে ব্যান করে রাখতে পারি ?"

তিনি আরও বলেন, "আজ রাহুল চলে যাওয়ায় আমরা এক হয়েছি ৷ কে বলতে পারে দিনের পর দিন যাঁরা ব্যান হয়ে কর্মহীন হয়ে বসে আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন না? কে বলতে পারে রাহুলের মতো এরকম আবারও কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে না? তখন কী হবে? পরিচালকরা প্রযোজক নিয়ে আসেন ৷ তবেই না টেকনিশিয়ানরা কাজ পায় ৷ সেই পরিচালকরাই যদি ব্যান হয়ে পড়ে থাকেন তা হলে প্রোডিউসার আনবেন কারা? আজ একজন প্রোডিউসার পাওয়া খুব কঠিন। আমি নিজে প্রযোজক হয়েই বলছি। সিনেমা চলছে না, স্যাটেলাইট বিক্রি হচ্ছে না ৷ সপ্তাহে তিনদিন সিনেমা হল বন্ধ রাখা হচ্ছে, চ্যানেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ৷ তার উপরে যদি আমরা একে অপরকে ব্যান করতে শুরু করি ইন্ডাস্ট্রিটা চলবে কীভাবে?"

দেবের কথায়, "অনির্বাণ আমার সাবজেক্ট নয় ৷ আমার সাবজেক্ট কীভাবে টেকনিশিয়ানদের ঘরে রোজগারটা বাড়াবো, কীভাবে প্রত্যেকটা মানুষ কাজের সুবিধা পাবে। 'বাঙালিই বাঙালির শত্রু' বলে একটা প্রবাদ চালু আছে, সেটা বন্ধ করতে চাই আমি।"

অভিনেতা জানান, "আমি বড় নেতা হতে আসিনি ইন্ডাস্ট্রিতে ৷ আমি চাই সুস্থ পরিবেশ। কেন এটা আনতে দেড় বছর লাগল এটাই আমার প্রশ্ন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে যদি এটা আগেই মিটমাট হয়ে যেত ভালো হত ৷ কেউ যদি বলে দেব এতদিন কোথায় ছিল? তাদেরও বলি, এতদিন ছিলাম না বলেই এত বড় হয়েছে ব্যাপারটা ৷ যেদিন থেকে দায়িত্ব নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন যা যা কথা দিই তা তো রাখছিও ৷ কে কাকে কী বোঝাবে আমি জানি না ৷ তবে, একটা কথা পরিষ্কার করতে চাই যে, এই সিদ্ধান্তে মানে পরিচালকদের গিল্ড যে কেসটা তুলে নিচ্ছে এটাতে কেউ ছোট বা বড় হচ্ছে না ৷ ফেডারেশন, আর্টিস্ট ফোরাম, ডিরেক্টরস গিল্ড কেউ আলাদা নয়। আমরা সবাই এক ৷ আগামীদিনে কীভাবে কাজ বাড়াব এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷ ডিরেক্টরস গিল্ড, ফেডারেশনকে, প্রযোজকদের ধন্যবাদ জানাব। আমার একার দ্বারা সম্ভব না ৷"

রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে দেব বলেন, "সবসময়েই নিরাপত্তার অভাব থাকে তা নয়। আমি নিজেও প্রযোজক, অভিনেতা হিসেবেও প্রচুর স্টান্ট করি ৷ কোনও প্রযোজক চান না কেউ আহত হোক বা কারুর ক্ষতি হোক। কিন্তু তার মাঝেও এরকম ঘটনা ঘটে যায়। তবে, নিজেদেরও এক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত ৷"

আরও পড়ুন

  1. দেবের উদ্যোগে কাজে ফিরছেন অনির্বাণ-ঋদ্ধিরা ! স্বরূপের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ
  2. পারফর্মিং আর্টিস্টদের উপর ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আক্রমণ ! প্রতিবাদে সরব গৌতম হালদার-সহ অন্যান্যরা
  3. 'চিরসখা'র শিল্পী-কলাকুশলীরা আশ্বস্ত, পাশে আছে আর্টিস্টস ফোরাম

