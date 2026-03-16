অনির্বাণ ব্যান হননি, হয়েছে দশ হাজার টেকনিশিয়ান- দেব

অনির্বাণ ব্যান হননি, হয়েছে দশ হাজার টেকনিশিয়ান- দেব
দেবের কথায়, "অনির্বাণ দিব্যি গান গেয়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু টেকনিশিয়ানেরা ? ওঁদের কথা ভাবা হোক।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 12:52 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: টেকনিশিয়ানদের 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের আওতাভুক্ত করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন দেব (Dev)। সেই অনুযায়ী শনিবার ছিল নাম রেজিষ্ট্রেশন পর্ব। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে সেদিন কাতারে কাতারে মানুষ হাজির হন, যাঁদের কোনওরকমের স্বাস্থ্যবিমা নেই। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইন্ডাস্ট্রির বেশ কিছু সমস্যার কথাও তুলে ধরেন দেব। যার মধ্যে অন্যতম অভিনেতা-পরিচালক অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে (Anirban Bhattacharya) ইন্ডাস্ট্রিতে অলিখিতভাবে ব্যান করে দেওয়া।
দেব বলেন, "অনির্বাণ বছরে দুটো ছবিতে অভিনয় করেন। এক একটা ছবির শুটিং 20 দিন হয় ধরে নেওয়া যাক। মানে 40 দিন। অনির্বাণ বছরে দুটো ওয়েব সিরিজ করেন, সেখানেও 20 এবং 20 দিন মোট 40 দিন। অর্থাৎ মোট 80 দিন। আরও আছে। অনির্বাণ পরিচালনাও করেন। বছরে একটাই না হয় ছবি করতেন। মানে আরও 20 দিন। মানে 100 দিন। প্রত্যেকটা শুটিংয়ে 100 জন টেকনিশিয়ান কাজ করেন। মানে কতজন টেকনিশিয়ান কতদিন কাজ থেকে বঞ্চিত হলেন? একবার ভেবে দেখুন।"
দেব আরও বলেন, "অনির্বাণ ব্যান হননি, ব্যান হয়েছেন এই এতজন টেকনিশিয়ান। অনির্বাণ দিব্যি গান গেয়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু টেকনিশিয়ানেরা? ওঁদের কথা ভাবা হোক। কাজের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ওঁদেরই। আগে 135টা সিনেমা আসত। এখন সেটার সংখ্যা 30-এ নেমে গিয়েছে। আগে 45টা সিরিয়াল হত। এখন 28-30টা হচ্ছে মাত্র। বাইরে থেকে বিজ্ঞাপণের কাজ আসছে না। শুটিং করতে বাইরে থেকে লোক আসছে না এখানকার বাজেটের ভয়ে। অনেক প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর দিকে নজর দেওয়া হোক। তা হলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে। আর এটা পারে একমাত্র ফেডারেশন।"
থ্রেট কালচারের প্রশ্ন উঠলে দেব সহাস্যে বলেন, "আমাকেও বলা হয়েছে আমি এই স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে উদ্যোগ নিলে আমাকেও নাকি ব্যান করা হবে। মানুষের জন্য ভালো কাজ করতে গিয়ে যদি ব্যান হতে হয় আমি তাতেও রাজি।" পাশাপাশি, রাজ চক্রবর্তীর সিরিয়াল বন্ধ করে দেওয়ার প্রসঙ্গ দেব নিজেই তোলেন। বলেন, "পারমিশন নিতে হবে কেন? 'পারমিশন' শব্দটার মধ্যে অনেক দাদাগিরি আছে। আমরা 'ইনফর্ম' করব। 'পারমিশন' নেবো না।"
প্রসঙ্গত, ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের চাপা দ্বন্দ্ব বন্ধ হওয়ার যেন কোনও অবকাশই নেই। অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ আজ কাদা ছোড়াছুড়ির জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এক প্রকার। টলিউডের এই লাগাতার সংঘাত ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলা মুশকিল। তবে এই মুহূর্তে একটা প্রশ্ন এড়ানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে-স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে এই নতুন দ্বন্দ্ব কি শুধু একটি প্রকল্পেরই বিতর্ক, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে আরও বড় কোনও ক্ষমতার হিসেবনিকেশ ?