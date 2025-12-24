নন্দনে উড়বে 'প্রজাপতি 2'? অন্যান্য কোথায় এই ছবির প্রদর্শন?

ETV Bharat / entertainment

নন্দনে উড়বে 'প্রজাপতি 2'? অন্যান্য কোথায় এই ছবির প্রদর্শন?

এবার হল না পাওয়ার অভিযোগ খোদ দেবের ৷

নন্দনে উড়বে 'প্রজাপতি 2'? (Special Arrangement)
Published : December 24, 2025 at 10:37 AM IST

কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: এই বড়দিনে একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে তিনটি বাংলা ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' (Lawho Gouranger Naam Rey), 'প্রজাপতি 2' (Projapati 2) এবং 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে' (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)। আর ফের একবার হল পাওয়া নিয়ে সমস্যার কথা উঠে এসেছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তবে এবার হল না পাওয়ার অভিযোগ খোদ দেবের ৷ মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় দেব (Dev) জানান, গেটের সামনে পোস্টার পড়লেও তাঁর সিনেমা হল পাচ্ছে না ৷

যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে 'প্রজাপতি 2' ছবিটি দু'টো করে শো পেয়েছে বেহালার অজন্তা, বিনোদিনী (সাবেক স্টার), প্রিয়া, বসুশ্রী, বেলঘরিয়ার রূপমন্দির, নিউ এম্পায়রে। একটি করে শো পেয়েছে অশোকা, মেনকা, ইলোরা মাল্টিপ্লেক্স (চম্পাহাটি) আর প্রাচীতে। তবে শহরের কোনও মাল্টিপ্লেক্সে এখনও ‘প্রজাপতি 2’-এর বুকিং দেখানো হচ্ছে না। পাশাপাশি নন্দনেও এই ছবি জায়গা পাবে কিনা তা জানা যায়নি এখনও।

উল্লেখ্য, এখনও আগামিকাল (25 ডিসেম্বর) থেকে নন্দনে কোন কোন ছবি দেখানো হবে তার কোনও তালিকা পেশ করা হয়নি। তাই 'প্রজাপতি'র ধারা বজায় রেখে এবারেও 'প্রজাপতি 2' নন্দনে ছবি দেখানো থেকে বঞ্চিত হবে কিনা সেটাও প্রশ্ন। এই ব্যাপারে দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁর সাড়া মেলেনি। তবে, ছবির পরিচালক অভিজিৎ সেন ইটিভি ভারতকে সাড়া দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "নন্দনে আমাদের ছবি জায়গা পায়নি এই খবর সম্পূর্ণ ভুল। এখনও এরকম খবর আমাদের কাছে আসেনি যে নন্দনে দেখানো হবে না ছবিটা।"

উল্লেখ্য, নবীনা সিনেমা হলে পোস্টার থাকা সত্ত্বেও শো টাইম পায়নি দেবের ছবি। দেব সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "এই বছর আমাকে অনেকে অনেক তকমা দিয়েছে, কেউ মাফিয়া তো কেউ মেগাস্টার। তারপরও সিনেমা হলে আমার সিনেমার পোস্টার লাগার পরও আমার সিনেমা জায়গা পায়নি। আশা করি সিনেমাহলের মালিকরা খুশি, কারণ তারা যদি বাঁচে বাংলা সিনেমা বাঁচবে। প্রত্যেকটা বাংলা সিনেমা ভালো চলুক, বাংলা সিনেমার জন্য আমার লড়াই চলবে।"

বেহালার অশোকাতে সন্ধে 5:45 মিনিটের শো পেয়েছে এই সিনেমা। অশোকার মালিক প্রবীর রায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "25 ডিসেম্বর হাউজফুল দেবের ছবি। এই সপ্তাহটা গেলে পরের সপ্তাহে এই ছবির শো আমাদের বাড়লেও বাড়তে পারে।" উল্লেখ্য, আগের বারেও ‘প্রজাপতি’র মুক্তির সময় প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মিঠুনকে করা কটাক্ষও আলোচনায় শীর্ষে আসে সেই সময়।

এ প্রসঙ্গে নবীনার মালিক নবীন চৌখানি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, "নবীনা প্রেক্ষাগৃহে 'প্রজাপতি 2'র পোস্টার পড়েনি। যেটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেটাকে বলে ‘গেট ডেকোরেশন’।" প্রসঙ্গত, বাকি দু'টি সিনেমা অর্থাৎ অরিন্দম শীল পরিচালিত, কোয়েল মল্লিক অভিনীত 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে' ও সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' সিনেমা কোথায় কোথায় দেখানো হবে তার তালিকা এখনও পাওয়া যায়নি।

AVIJIT SEN
DEV
MITHUN CHAKRABORTY
প্রজাপতি 2 দেব
PROJAPATI 2 RELEASE HALL LIST

