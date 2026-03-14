এসি ঘরে বসে কত বড় দাদা না বুঝিয়ে বেরিয়ে আসুন- স্বরূপ বিশ্বাসকে তীর্যক আক্রমণ দেবের

এসি ঘরে বসে কত বড় দাদা না বুঝিয়ে বেরিয়ে আসুন- স্বরূপ বিশ্বাসকে তীর্যক আক্রমণ দেবের
'উনি আজ আসেননি কেন? ওনার তো আজ এখানে থাকা দরকার ছিল' - স্বরূপ বিশ্বাসকে চাঁচাছোলা ভাষায় প্রশ্ন দেবের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 3:08 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: অভিনেতা-সাংসদের এমন রূপ আগে কি কখনও দেখেছে টলিপাড়া ? ক্যামেরার সামনে স্পষ্ট কথা বলতে বা নিজের অবস্থান জানাতে বরাবরই স্বচ্ছতা রেখেছেন অভিনেতা দেব ৷ কিন্তু শনিবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে কলাকুশলীদের 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের রেজিস্ট্রেশনের দিন দেব যেভাবে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের দিকে একের পর এক প্রশ্ন ও মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন, তা দেখে যেন বোঝাই যাচ্ছিল, কোথাও না কোথাও ভেঙেছে ধৈর্য্যের বাঁধ ৷
দেব এদিন বলেন, "প্রথমেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে কম সময়ের মধ্যে তিনি এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। হাজার হাজার টেকনিশিয়ান আজ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা পাবেন। টেকনিশিয়ানদের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ভীষণ জরুরি। যাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁদের কোনও কার্ড না থাকার কথা, তাঁদের অনুরোধ আমি আজ রাখতে পেরে খুশি। রেজিস্ট্রেশন আরও দুদিন বাড়ানোর ব্যবস্থা করছি।"
উল্লেখ্য, এক সংবাদ মাধ্যমকে ফেডারেশন সভাপতি বলেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ততটা সহায়ক নয়। এই প্রসঙ্গ তুললে দেব বলেন, "এর উত্তর সবথেকে ভালো দিতে পারেন অরূপ বিশ্বাস। উনি আজ 13-14 বছর ধরে মন্ত্রী। উনি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের গ্রামে গ্রামে প্রচারও করেছেন। ওনার ছোট ভাই যদি আজ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তা হলে উত্তর বড় ভাইয়ের দেওয়া উচিত। কোটি কোটি মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছে। ভোটের আগে অরূপ বিশ্বাসের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন তুলুন যে দিদির এই প্রকল্প ভালো নয়, বলছেন স্বরূপ বিশ্বাস।"
দেব এরপর জোরালো সুরে বলেন, "কে বলেছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে অন্য বিমা করা যাবে না? করুন না ৷ দশটা কার্ড করুন। সাত হাজার টেকনিশিয়ানের মধ্যে আড়াই হাজার কাজ পায়। বাকিরা পায় না? তারা কি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাবে না? টেকনিশিয়ানরাই বোঝে টেকনিশিয়ানের কষ্ট। এসি ঘরে বসে টেকনিশিয়ানের কষ্ট বোঝা যায় না। এসি ঘরে বসে আমি কত বড় দাদা না বুঝিয়ে বেরিয়ে আসুন। স্বরূপ বিশ্বাসের দরকার নেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের।"
দেবের কথায়, "যে 7.2 শতাংশ টাকা দেবে সে তো নিজেই একটা বিমা করতে পারে। তার তো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের দরকারই নেই ৷ আর আমি তো মেইল পাঠিয়েছি স্বরূপ দা'কে। উনি আজ আসেননি কেন? ওনার তো আজ এখানে থাকা দরকার ছিল। আমার এই লড়াই টেকনিশিয়ান দাদাদের জন্য ৷ যাতে তারা ভালো থাকে ৷
উল্লেখ্য, দেবের উদ্যোগে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে শুরু হল কলাকুশলীদের 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের রেজিস্ট্রেশন। সশরীরে হাজির অভিনেতা-সাংসদ-প্রযোজক দেব। শনিবার সকাল সাড়ে 11টা। তিল ধারণের জায়গা নেই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে। 7 হাজারেরও বেশি টেকনিশিয়ায়নের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছেন দেব। এদিন ছিল তারই প্রথম পদক্ষেপ। দেবের এই উদ্যোগে খুশি টেকনিশিয়ানেরা। এ কথা আগেই তাঁরা জানিয়েছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে। রেজিস্ট্রেশন করাতে আজ সকাল সকাল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে হাজির হন বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলীরা। হাজির হয়েছিলেন সুদেষ্ণা রায়, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ গুহ। এ ছাড়াও হাজির ছিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক।