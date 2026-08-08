হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী, পিতৃসম অভিনেতাকে নিয়ে কী লিখলেন দেব ?

হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী, পিতৃসম অভিনেতাকে নিয়ে কী লিখলেন দেব ?
দেব-মিঠুন চক্রবর্তী বড়পর্দায় বাবা-ছেলে হিসাবে আলাদা রসায়ন তৈরি করেছেন ৷ মাত্র দুটো ছবিতে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করলেও ব্যক্তিগত স্তরে মিঠুনের সঙ্গে আলাদাই সম্পর্ক দেবের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 11:07 AM IST
হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ মিঠুন চক্রবর্তী ৷ পিতৃসম অভিনেতাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটলেন অভিনেতা-সাংসদ দেব ৷ শুক্রবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে আবেগঘন বার্তা দেন পর্দার 'টনিক' ৷
দেবের পোস্ট
দেব দুটি ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন ৷ যেখানে দেখা যায়, 'মৃগয়া', 'ডিস্কো ডান্সার' অভিনেতার ডান হাতে মোটা করে ব্যান্ডেজ বাঁধা ৷ হাসপাতালের বিছানায় বসে রয়েছেন তিনি ৷ দেব মোবাইলে বর্ষীয়ান অভিনেতাকে কিছু একটা দেখাচ্ছেন ৷ ক্যাপশনে দেব লেখেন, "আপনি সবসময়ই আমার কাছে বাবার মতো একজন মানুষ হয়ে থেকেছেন। আপনার সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং আপনার প্রাপ্য, সবকিছুই যেন আপনি পান-এই কামনাই করি।"
কী হয়েছে প্রখ্যাত অভিনেতার ?
উল্লেখ্য, শুক্রবারই মিঠুনকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি মিঠুন চক্রবর্তী। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর ডান হাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ বেশ কয়েক বছর আগে মিঠুন চক্রবর্তী একবার পরে গিয়েছিলেন ৷ তখন তিনি ডান হাতে চোট পেয়েছিলেন। তখনই অস্ত্রোপচার করে একটা প্লেট বসানো হয় তাঁর ৷ সেই প্লেটটাই এবার খুলে দেওয়া হয়। তিন দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন ভালো রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷ তবে তাঁকে এখনও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে তাঁকে ৷
দেব-মিঠুন জুটি
বাংলা সিনেপর্দায় সুপারস্টার দেব ও মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী একসঙ্গে দুটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। 'প্রজাপতি' যা মুক্তি পায় 200 সালে ও 'প্রজাপতি 2', যা মুক্তি পায় 2025 সালে ৷ অভিজিৎ সেন পরিচালিত এবং অতনু রায়চৌধুরী ও দেব নিবেদিত এই মন ভালো করা পারিবারিক ছবিতে বাবা ও ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন মিঠুন চক্রবর্তী ও দেব। এরপর এক অসাধারণ বন্ডিং তৈরি হয় এই দুজনের মধ্যে ৷ দেব একাধিকবার নানা সাক্ষাতে বলেছেন, "মিঠুনদা যে দলেই থাকুন না কেন, ওঁর জন্য আমি দলের সঙ্গেও লড়াই করেছি। ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাজনৈতিক নয়, পারিবারিক। উনি আমার কাছে সবসময় বাবার মতোই ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।" আবার কখনও দেব বলেছেন, "মিঠুনদা আমার বাবার মতো। কখনও যদি ওনার শরীর খারাপ হয় আর ওনার কিডনির প্রয়োজন পড়ে, আমি নিজের কিডনি পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি।"
অন্যদিকে, দেব যখন প্রকাশ্যেই মিঠুনকে তাঁর পিতৃসম বলেন, তখন মিঠুন চক্রবর্তীও সংবাদমাধ্যমে দেবের এই সৌজন্যতাকে মান্যতা দিয়ে বলেছিলেন, "ও (দেব) একদম ঠিকই বলেছে। আমি সত্যিই ওর বাবার মতোই" ৷ মিঠুন চক্রবর্তী স্মৃতিচারণ করে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, দেব যখন অনেক ছোট ছিলেন, তখন দেবের বাবা সিনেমার বড় বড় প্রোডাকশনে ক্যাটারিংয়ের কাজ করতেন ৷ দেবের বাবা মিঠুনের জন্য বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসতেন ৷ সেই সূত্রে দেব তাঁর বাবার হাত ধরে শুটিং সেটে আসতেন এবং মিঠুনদার পাশে বসে গল্প করতেন ৷ তাই দেবকে তিনি একদম ছোটবেলা থেকেই চেনেন ও সন্তানের মতো ভালোবাসেন ৷