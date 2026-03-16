টলিপাড়ায় স্থগিত স্বাস্থ্যসাথীর রেজিস্ট্রেশন, 'চমকানো হচ্ছে !' লাইভে এসে ফের বিস্ফোরক দেব

টলিপাড়ায় স্থগিত স্বাস্থ্যসাথীর রেজিস্ট্রেশন, 'চমকানো হচ্ছে !' লাইভে এসে ফের বিস্ফোরক দেব
Published : March 16, 2026 at 7:42 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা ভেবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের উদ্যোগ নিয়েছেন অভিনেতা-প্রযোজক-সাংসদ দেব ৷ আর তা নিয়ে গত দু'তিনদিন ধরে টলিপাড়ায় জোর চর্চা । শনিবার সকাল থেকেই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো চত্বরে চলছে নাম রেজিস্ট্রেশন পর্ব ৷ সেদিনই টেকনিশিয়ানদের বিপুল সাড়া মিলেছিল ৷ সেদিনই বারবার মাইকে ঘোষণা করা হয় যে, যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদের জন্য আবারও 16 মার্চ টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে একই শিবিরের আয়োজন করা হবে । সেই মতো আজ সকালেও বহু টেকনিশিয়ান হাজিরও হন ৷ তবে এদিন হঠাৎই থমকে যায় গোটা কর্মসূচি ।
নাম রেজিস্ট্রেশন করতে এসে অনেক টেকনিশিয়ানকেই ফিরে যেতে হয়েছে বলে খবর । কারণ সামনেই নির্বাচন । দিন ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে । আগামী 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যে দুই পর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের নিবন্ধন শিবির আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । জানানো হয়, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, ভোটের পর আবার নতুন করে এই ক্যাম্প বসানো হবে, যাতে যাঁরা সেদিন নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি তাঁরা সুযোগ পান ৷ স্বাভাবিকভাবেই আগতদের মুখে চোখে অনিশ্চয়তার ছাপ ফের ফুটে ওঠে । এই সময় আচমকাই নিজের সোশাল মিডিয়া থেকে লাইভে আসেন দেব ।
দেব বলেন, "নির্বাচনের পর 'নতুন' সরকার গঠন সম্পন্ন হলে বা এই সরকার ফিরলে আবার এই কর্মসূচি শুরু করা হবে । যাঁরা ইতিমধ্যে ফর্ম পূরণ করেছেন, তাঁরা যেন সেই ফর্মের ফটোকপি যত্ন করে রেখে দেন । যদিও নতুন করে আবার নথি লাগতে পারে, কারণ পুরো উদ্যোগটাই আবার শুরু করা হবে গোড়া থেকে ।"
দেব এই প্রসঙ্গ আরও বলেন, "এই উদ্যোগটা নিয়ে শুরু থেকেই নানা রকম সমালোচনা বা চমকানোর চেষ্টা হয়েছে । যখন শুরু করি, তখন অনেকেই নানা কথা বলছিলেন, তার সব স্ক্রিনশট আমার কাছে নেওয়া আছে ।" দেবের কথায়, "অনেক টেকনিশিয়ান আর্থিকভাবে সক্ষম, চাইলে তাঁরা ব্যক্তিগত বিমা করাতেই পারেন । কিন্তু রাজ্য সরকার যে পরিষেবা শুরু করেছে, সেটি থেকে কেন টেকনিশিয়ানরা বঞ্চিত হবেন ?"
গত 7 মার্চ মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন দেব । তিনি অনুরোধ জানান, টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে ৷ কারণ পূর্ব ভারতের সিনেমা টেকনিশিয়ান ও কর্মীদের সংগঠন 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' ( Federation of Cine Technicians and Workers of Eastern India)–র অধীনে কাজ করা সাত হাজারেরও বেশি টেকনিশিয়ান আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে পাঁচ লক্ষ টাকার একটি মেডিক্লেম সুবিধা পেতেন । কিন্তু সেই সুবিধা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজেদের চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপাকে পড়েন বহু টেকনিশিয়ান এবং তাঁদের পরিবার । এই পরিস্থিতির কারণে বহু টেকনিশিয়ান তাঁর কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় নেই । এর দ্রুত সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান দেব ৷
খুব কম সময়ের মধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাড়া দেন এবং 14 মার্চ সকাল দশটা থেকেই টেকনিশিয়ানরা ধীরে ধীরে হাজির হন নাম নথিভুক্ত করতে । কেউ নিজের নাম নথিভুক্ত করাতে আসেন, কেউ বা পরিবারের অন্য কারও কার্ডে নিজের নাম জুড়তে আসেন । উল্লেখ্য, সেদিন অনেকেই স্বাস্থ্যসাথীর ই-কার্ড হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ।
স্বাস্থ্যভবনের তরফে জানানো হয়, এত সংখ্যক টেকনিশিয়ানকে একদিনে অন্তর্ভুক্ত করানো সম্ভব নয়, তাই এই কর্মসূচি আরও কয়েক দিন ধরে চলবে । কিন্তু এর পরেই ছন্দপতন আজ । নাম নথিভুক্ত করার কাজ স্থগিত রাখা হল ৷ ফলে, বলতে দ্বিধা নেই, ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেন সেই টেকনিশিয়ানরাই । যদিও দেব আশ্বস্ত করেছেন, সরকার গঠন সম্পন্ন হলে সব কাজ আবার নতুন করে শুরু হবে এবং এর অন্যথা হবে না । যদিও স্ক্রিনশট বা প্রমাণের কথা তুলে কার দিকে দেবের নতুন নিশানা ? স্পষ্ট করেননি অবশ্য সেই কথা ৷
তবে, 14 মার্চ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় দেব সরাসরি নিশানা করেন ফেডারেশন সভাপতির দিকে ৷ প্রশ্ন ওঠে, স্বরূপ বিশ্বাস নাকি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । একথা শোনার পর ফেডারেশনের সভাপতিকে তাঁর দাদা, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দ্বারস্থ হওয়ার উপদেশ দেন দেব ৷ একইসঙ্গে বলেন, "স্বরূপ বিশ্বাসের অনেক উপার্জন । ওঁর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের প্রয়োজন নেই ।..."
ওদিকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এরপর মিষ্টভাষ্যে দেবকে পালটা আক্রমণ করতে ছাড়েননি ফেডারেশন সভাপতিও ৷ তাঁর কথায়, "দেব অত্যন্ত স্বনামধন্য শিল্পী আমাদের এই টলিউডের । গুণী অভিনেতা, প্রযোজকও বটে । ওঁর মুখ থেকে এই ধরনের কথাটা আমাদের কলাকুশলীদের কাছে অনভিপ্রেত । ফেডারেশনের কেউ বা আমি কখনওই কোথাও কোনও বার্তায় স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বিরোধিতা করিনি । এই প্রকল্প মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে এই কাজগুলো আমাদের করিয়েছিলেন । বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই কার্ড আমরা করিয়ে দিয়েছিলাম । আমি জানি না দেব অধিকারী মহাশয় আদৌ এরকম দুয়ারে সরকারের কোনও প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন কি না । আমি গিয়েছি । সবাই জানে । প্রমাণও আছে । কাজেই আমার এই কার্ডটিকে চ্যালেঞ্জ করা বা কার্ডটিকে ভালো নয় বলাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ।"
তিনি আরও বলেন, "কেউ ওঁকে ভুল বুঝিয়েছেন এমনটাও হতে পারে ৷ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য যে মেডিক্লেম বেনিফিট দিয়েছিলেন সেটা ভারতে বিরল । কোনও রাজ্যে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা কলাকুশলীদের জন্য কেউ কোনোওদিন করে দেননি । মুম্বই, চেন্নাই, সাউথে আমরা অনেকবার বলেছি আমাদের মাননীয়া কী ধরনের পরিষেবা আমাদের জন্য করে দিয়েছেন । স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ পরিবার । তাই আমি এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছি এটা ওঁকে কেউ ভুল বুঝিয়েছেন বলে আমার ধারণা ।"
ভোটের দামামা বেজেছে । এরই মাঝে টলিপাড়ায় শুরু হয়েছে দেব ভার্সেস স্বরূপ চর্চা ৷ আর তা দিনদিন বাড়ছে । যে কোন্দল শুরু হয়েছে তাতে আগামী দিনে কোথাকার জল কোথায় গড়ায় বলা মুশকিল ৷ কারণ ফেডারেশন সভাপতির 360 ডিগ্রি বিপরীতে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি অভিনেতা-প্রযোজকের পাশাপাশি সাংসদও বটে ৷ কম যান না স্বরূপও ৷ ইন্ডাস্ট্রিতে তিনিও হাজার হাজার টেকনিশিয়ানের 'মসীহা'।