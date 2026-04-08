'72 ঘণ্টার মধ্যে ‘বয়কট’ হওয়া শিল্পীরা আবার কাজে ফিরবেন'- দেবকে পাল্টা কী জানালেন স্বরূপ?

ইন্ডাস্ট্রি এক ছাদের তলায় এলেও ব্য়ান কালচারের মতো সমস্যার সমাধান কী হবে ? উত্তর পাওয়া যাবে 72 ঘণ্টা পরেই ৷

Published : April 8, 2026 at 10:02 AM IST

কলকাতা, 8 এপ্রিল: রাহুলের আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু শিখিয়ে গেল অনেককিছু। আবার মিলিয়েও দিল গোটা ইন্ডাস্ট্রিকে। গোটা ইন্ডাস্ট্রি যে একটাই পরিবার তা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর গত দশদিন ধরে উত্তপ্ত টলিপাড়া। তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু একইসঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির অন্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দাবিতে টলিপাড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরতির ডাক দেওয়া হলেও মঙ্গলবার দফায় দফায় বৈঠকের পর সেই কর্মবিরতি উঠে যায়। আজ বুধবার সকাল থেকেই চেনা ছন্দে ফিরেছে টলিপাড়া।

গতকাল রাহুল ও নিরাপত্তা, সুরক্ষা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকের মাঝেই দেব ঘোষণা করেন, "রাহুলের মৃত্যুর ঘটনাটা কতটা মর্মান্তিক, আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারব না। তাই ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে তত দিন আমরা কাজ করব না, যত দিন না পর্যন্ত তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয়। আমরা আর আলাদা করে আর্টিস্ট ফোরাম বা ফেডারেশন নই। একটাই ছাদ এখন। তাই যে সমস্ত অভিনেতা ও পরিচালক ‘ব্যানড’ হয়ে পড়ে রয়েছেন, বুম্বাদা আমায় কথা দিয়েছেন, 72 ঘণ্টার মধ্যে সেই ‘বয়কট’ হওয়া শিল্পীরা আবার ফিরবেন। রাহুল চলে যাওয়ায় আমরা বুঝতে পেরেছি যে, কাজ করতে না দেওয়াটাও কতখানি কষ্টের। যাদের কাজ নেই, এই কষ্ট একমাত্র তারাই বুঝতে পারবে। তাই তাদের সকলকে ফেরানো হবে।’'

দেব আরও বলেন, " যাঁরা যাঁরা ব্যান হয়ে আছেন তাঁদের সঙ্গে প্রসেনজিৎ দা কথা বলবেন। তারপর জানাবেন। যাঁদের কাজ নেই তাঁরা বুঝবেন বিষয়টা কেমন। তাই এই বিষয়েও আজ কথা হয়েছে।"

দেবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস নিজের বক্তব্যে বলেন, "আর্টিস্টরা কাজ করতে পারছেন না, তা নিয়ে কথা বলেছেন এক অভিনেতা। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাই, আমাদের টেকনিশিয়ানরা গত এক বছর তিন মাস ধরে কোর্টে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। তাঁর উচিত ছিল এক বছর আগে এসে সেই বিষয়ে জানা। আমরা যাতে কাজ না পাই, ন্যুনতম মজুরি না পাই তার জন্য তাঁরা কেস করেছিলেন। দেব আজ যে 72 ঘণ্টার কথা বললেন সেটা এক বছর আগে এসে বললে টেকনিশিয়ানদের ভালো লাগত। টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা ভাবতেন যে তিনি শুধু আর্টিস্টদের নিয়েই ভাবছেন না, টেকনিশিয়ানদের নিয়েও ভাবছেন। কলাকুশলীদের ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে লড়াই করতে হয়েছে। তাই বলব বলা সহজ, কাজটা করে দেখানো অনেক জরুরি।"

