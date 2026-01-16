'অনির্বাণের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি' - মমতা-অভিষেকের কাছে কোন আর্জি দেবের ?

'অনির্বাণের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি' - মমতা-অভিষেকের কাছে কোন আর্জি দেবের ?
আর কী বললেন অভিনেতা দেব ?
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: টলিউডের অন্দরে খবর ছিল, দেবের পরবর্তী সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে (Anirban Bhattacharya) ৷ বিগত কয়েকমাস ধরে অভিনেতার ওপর একপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফেডারেশন ৷ এরমধ্যেই শুক্রবার ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনির্বাণকে নিয়ে বিশেষ আর্জি রাখলেন অভিনেতা দেব ৷
কী বলেছেন অভিনেতা ?
এদিন বৈঠক থেকে বেরিয়ে দেব, অনির্বাণের সঙ্গে কাজ করার খবরটি 'গুজব','ফেক নিউজ' বলে উড়িয়ে দেন ৷ এরপরেই বলেন, " কিন্তু ভাবছি হলে মন্দ হয় না। আমি বুম্বা দাকে বলেছি 'দেশু সেভেন'-এ থাকতে। আমার ছবিতে অনির্বাণ থাকুক বা না থাকুক, ওঁর মতো একজন অভিনেতাকে অলিখিতভাবে ব্যান করে দেওয়ার কোনও মানে নেই।" দেব বলেন, "যদি ওঁকে ক্ষমা চাইতে হয় তা হলে আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি স্বরূপ দার কাছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাছে, অরূপ দার কাছে ক্ষমা চাইছি ওর হয়ে। ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র হিসেবে আমি ক্ষমা চাইছি অনির্বাণের হয়ে।"
দেব বলতে থাকেন, "এত ভালো অভিনেতা কাজ তো করা উচিত ৷ আমিও টেকনিশিয়ানের ছেলে ৷ আমার বাবা তো ক্যাটারার ৷ আমরা কেটারিং করতাম ৷ তাঁর ছেলে আজকে হিরো হয়েছে ৷ এখানেও অনেক ডিপার্টমেন্টের মানুষজন স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বড় হবে, কেউ ডাক্তার হবে, কেউ হিরো হবে, কেউ পরিচালক হবে ৷ তবে এই রকম যদি অলিখিতভাবে ব্যান করে দেওয়ার মতো বিষয় যদি হয় তার পক্ষে আমি নই ৷"
'প্রজাপতি 2' অভিনেতার কথায়, "অনির্বাণ এমন একজন অভিনেতা, যাকে বাংলা সিনেমার দরকার ৷ বাংলায় ওর অবদান এখনও বাকি আছে ৷ ও ভালো ছেলে না খারাপ ছেলে সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ ও আমার কাছে খুব ভালো অভিনেতা ৷ যেহেতু আমি এখন সিনিয়র হয়ে গিয়েছি, ফলে ও আমার কমিউনিটির একটা লোক ৷ ছয়-সাত মাস তো হয়েই গেল ৷ আমি অনুরোধ করব মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, যাঁরা বাংলাটাকে আগলে রেখেছেন, এমনকী অরূপ বিশ্বাসের কাছে, আমার দেশু সিনেমায় অনির্বাণ থাকবে কি না, আমি জানি না , কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ও কাজ করতে পারুক, এটাই চাই ৷"
স্বরূপ-অনির্বাণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত বহু আগেই। ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (FCTWEI)-এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনির্বাণ। স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তুলেছিলেন মানহানির অভিযোগও। শুরুতে অনেকে তাঁর পাশে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই সরে গিয়েছেন তাঁর পাশ থেকে। অধিকাংশই ‘ভুল স্বীকার’ করে ফেডারেশনের সঙ্গে সমঝোতায় গিয়ে কাজে ফিরেছেন। কিন্তু অনির্বাণ ছিলেন অনড়। কোনও ক্ষমা চাওয়া, কোনও আপস-কিছুতেই রাজি হননি তিনি। তাঁর পথের পথিক পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্যও।