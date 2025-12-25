দেবের হাফ সেঞ্চুরি ! জন্মদিনে হাজির নতুন ছবির ঝলক
হাফ সেঞ্চুরির পথে দেব। জীবনের পঞ্চাশতম ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি। জন্মদিনে হাজির তারই ফার্স্ট লুক পোস্টার।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 4:38 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: 'প্রজাপতি 2' উড়তে উড়তেই নতুন খবর ভাসছে বাংলা বিনোদন দুনিয়ায়। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরেই আসছে দেব অভিনীত বাংলা ছবি 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা'। সামনে এসেছে ছবির পোস্টার ৷ বাস্তব জীবনের এক নায়কের অনন্য গল্প, মানুষের পাশে থাকার গল্প নিয়েই এই ছবি। পরিচালনায় বিনয় এম মুদগিল।
পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হকের অসাধারণ জীবনকথা থেকে এই ছবি তৈরি হতে চলেছে। অর্থাৎ আরও একবার বাস্তব জীবনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে দেবের ছবি। গল্পের কেন্দ্রে পদ্মশ্রী করিমুল হক। যিনি নিজের মোটরবাইককে অ্যাম্বুল্যান্স বানিয়ে ফেলেন। কারণ একবার অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে নিজের মাকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে পৌছতে না পারায় মাকে হারান তিনি। তাই আর কাউকে যেন এভাবে প্রিয়জনকে না হারাতে হয় তার জন্য তিনি নিজের বাইককে করে তোলেন অ্যাম্বুলেন্স। গ্রামের দুর্গম পথ ধরে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি। তাঁর কাহিনিই এবার বড় পর্দায়। করিমুলের ভূমিকায় দেব।
পাগলু নয়, খোকাও নয় এই দেব একেবারে অন্য দেব। গ্ল্যামহীন লুকে ছাপোষা ইমেজে ধরা দেবেন সুপারস্টার। মাকে হারানোর পর থেকেই করিমুল নিজের বাইক চালিয়ে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেন, যা আজও করে চলেছেন তিনি নিঃস্বার্থ এবং নিরলসভাবে। প্রসঙ্গত, এই কাজের জন্য 2017 সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় করিমুল হককে। বহু মানুষের কাছে তিনি শুধুই একজন সমাজকর্মী নন, বরং সংকটের সময়ে একমাত্র ভরসার নাম। এহেন ভূমিকাতেই এবার দেব।
সূত্রের খবর, এই ছবিতে দেবের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে দেখা যেতে পারে ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ অঙ্কিতা মল্লিককে। ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে যিনি আজ বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, তাঁকে দেখা যাবে মহুয়া রায়চৌধুরীর বায়োপিকেও। উল্লেখ্য, একদিকে দেবের জন্মদিন অন্যদিকে বড়দিন উপলক্ষ্যে পর্দায় মুক্তি এসেছে প্রজাপতি 2 ৷ ইতিমধ্যেই একাধিক প্রেক্ষাগৃহে ঝুলেছে হাউসফুল বোর্ড ৷ বছরশেষে দর্শকরা ভালোবাসায় ভরাচ্ছেন এই সিনেমা ৷ এর সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে আরও দুটি বাংলা সিনেমা ৷ কোয়েল মল্লিকের 'মিতিন মাসি- একটি খুনির সন্ধানে' ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ৷ তিনটি সিনেমাই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে ৷ তবে বছর শেষে বক্সঅফিসে কে এগিয়ে থাকবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন ৷